Cuộc vây bắt kẻ chém chết người yêu

Quảng NamĐặng Văn Đồng lặng lẽ ngồi ở quán nhậu, để xe kín đáo song vẫn bị người trong quán nhận ra đây là nghi phạm giết người đang bị công an truy tìm hai ngày qua.

Thiếu tá Nguyễn Minh Phúc, Trưởng công an phường Điện Ngọc, thị xã Điện Bàn (Quảng Nam), kể lúc 11h20 ngày 12/10 nhận được thông báo về nghi phạm giết người Đặng Văn Đồng, 50 tuổi, đang chạy trốn khỏi Huế, có khả năng đến vùng giáp ranh Quảng Nam và TP Đà Nẵng.

Đặng Văn Đồng ngồi nhậu một mình trước lúc bị bắt. Ảnh: Thanh Hồng

Là phường nằm trong khu vực này, sáu công an phường Điện Ngọc được cử về các tổ dân phố cung cấp đặc điểm nhận dạng của nghi phạm. Thông tin đang truyền đi cũng là lúc Đồng lái xe máy mang biển số Thừa Thiên Huế của nạn nhân dừng lại trước một quán ăn ở địa phương.

Nghi phạm mặc áo đỏ, đi dép tổ ong, mang một balô. Khác với các vị khách ở quán, Đồng chạy xe máy ra phía sau, kín đáo dựng ở đây. Quan sát quán một lúc, Đồng chọn bàn, gọi bia cùng hai món ăn, không giao tiếp với ai.

Bỏ mũ bảo hiểm, Đồng để lộ đầu trọc lóc. Một người có mặt tại quán biết đây là không phải khách quen, người ở địa phương nên cảnh giác. Quan sát chiếc xe máy có biển số giống cảnh sát thông báo, hình dạng khách lại tương đồng, ông bí mật báo lực lượng chức năng.

Công an phường Điện Ngọc cử sáu người mặc thường phục đến quán. Bốn người chọn bàn cạnh Đồng, hai người đi phía ngoài trinh sát. Một chiến sĩ chụp ảnh và gửi về cho cảnh sát hình sự công an thị xã để đối chiếu thông tin từ Công an tỉnh Thừa Thiên Huế.

Xác định đây là nghi phạm, sáu cảnh sát lập tức khống chế Đồng tại bàn. "Từ lúc nhận thông tin nghi phạm ngồi nhậu cho đến lúc bị bắt gần bảy phút", thiếu tá Phúc nói và cho biết nghi phạm không kịp chống đối.

"Đồng nói đã chọn quán ăn heo hút, thưa người song không ngờ bị bắt nhanh đến vậy", ông Phúc kể và cho hay nếu nghi phạm đội mũ che đầu trọc sẽ khó phát hiện hơn.

Tang vật là chiếc điện thoại của nạn nhân, con dao gây án cất trong balo của Đồng đã bị thu.

Đặng Văn Đồng tại cơ quan điều tra. Ảnh: Võ Thạnh

Chiều 12/10, Đồng được bàn giao cho Công an tỉnh Thừa Thiên Huế di lý về địa phương để điều tra hành vi Giết người.

Nghi phạm khai có quan hệ tình cảm với bà mẹ đơn thân Lê Thị Oanh, 45 tuổi khi sống ở Bình Phước. Ba tháng trước, bà Oanh về làng La Khê Bãi, xã Hương Thọ, TP Huế sinh sống. Nhà bà Oanh được bao bọc bởi rừng keo tràm, thưa thớt dân cư. Ngày 8/10, Đồng ra Huế gặp bà Oanh và xảy ra mâu thuẫn do Đồng ghen .

Ngày 10/10, Đồng dùng loại dao gọt hoa quả đâm 28 nhát dao ở vùng ngực, cổ khiến người tình tử vong. Sau gây án, Đồng lấy điện thoại, xe máy của nạn nhân chạy theo đường tránh Huế để vào miền Nam. Công an Thừa Thiên Huế phát thông báo truy bắt nghi phạm với đặc điểm nhận dạng cao khoảng 1m65, da ngăm đen, đầu trọc; đi xe máy cũ màu đỏ, biển số 75H-5793.

Theo nhà chức trách, quá trình di chuyển Đồng chọn những tuyến đường tắt để qua mặt lực lượng chức năng. Sau hai ngày lẩn trốn với quãng đường hơn 150 km, Đồng đến phường Điện Ngọc.

Đắc Thành - Võ Thạnh