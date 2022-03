Cuộc truy bắt nhóm giết người đi đường khi bị 'tạt đầu'

Hà TĩnhĐoạt mạng anh Trịnh Văn Chung vì bị tạt đầu xe máy, Phan Thanh Tùng và Trần Đức Thắng vứt hung khí về nhà uống rượu, hẹn sáng hôm sau bỏ trốn.

22h ngày 26/1, trên tỉnh lộ 547 đoạn qua thôn Minh Hòa, xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, người dân phát hiện anh Chung, 44 tuổi, trú xã Xuân Yên, gục bên đường, cơ thể nhiều vết thương, máu chảy loang lổ giữa đất, cạnh đó là chiếc xe máy. Được đưa tới bệnh viện cấp cứu, bác sĩ xác định nạn nhân đã tử vong.

Phòng cảnh sát hình sự Công an Hà Tĩnh phối hợp với Công an huyện Nghi Xuân cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường. Quan sát thấy cơ thể nạn nhân bị các vật cứng, sắc nhọn đâm chém tạo nên những vết thương sâu, cảnh sát xác định đây là án mạng chứ không phải tai nạn giao thông đơn thuần. Nhiều giả thiết được đặt ra: nạn nhân bị sát hại do mâu thuẫn thù tức cá nhân, nợ nần không có khả năng thanh toán hoặc cướp tài sản.

Một cán bộ tham gia phá án cho hay, dấu vết hiện trường để lại đều "rất mờ". Hiện trường là đoạn đường vắng, xa khu dân cư, trời tối, ít phương tiện qua lại. Nhiều nhóm cảnh sát soi đèn pin, "lật tung" các cánh đồng, đường dân cư liên thôn, liên xã trong phạm vi bán kính vài cây số để tìm dấu vết song không mang lại kết quả khả quan. Hơn 100 người dân cũng được trinh sát tiếp cận làm việc trong đêm nhằm thu thập manh mối.

Nghi can Thắng và Tùng (từ trái sang) tại cơ quan điều tra. Ảnh: Công an cung cấp

Nhận định ban đầu về vụ án giết người cướp tài sản được loại bỏ, bởi tại hiện trường còn giấy tùy thân và chiếc xe máy của nạn nhân. Trinh sát lập luận nếu thực hiện hành vi này thì thủ phạm phải lấy đi những tài sản trên.

Người thân cho hay anh Chung hiền lành, chăm chỉ làm ăn, không nợ nần. Gần đây, anh không có xích mích, mâu thuẫn lớn với ai để đến mức bị trả thù tàn nhẫn như vậy.

Khi mọi việc đang "rối như tơ vò", người dân cung cấp thông tin trên tỉnh lộ 547 xuất hiện hai thanh niên chở nhau bằng xe máy có nhiều biểu hiện nghi vấn. Với chủ trương không bỏ sót manh mối nào, cảnh sát kiểm tra, xác định đây là Phan Thanh Tùng, 20 tuổi, trú xã Xuân Thành và Trần Đức Thắng, 19 tuổi, trú xã Xuân Hải. Cả hai không nghề nghiệp ổn định, sống ngổ ngáo tại địa phương.

Hai tổ công tác được cử đến nhà của Tùng và Thắng lúc rạng sáng 27/1. Thấy gõ cửa, hai thanh niên bước ra trong tình trạng say rượu là ngà, trình bày cả buổi tối chỉ đi nhậu rồi về nằm ngủ. Khi cảnh sát nhắc tới vụ án mạng, bộ đôi tỏ ra bất ngờ, nói "chấn động vậy mà giờ mới biết".

Dù liên tục "chối phăng" song trinh sát nhận thấy Tùng và Thắng vẫn có sự lo lắng khi đôi lúc nói lắp, mặt thỉnh thoảng biến sắc, tay hơi run. Ngoài ra, chứng cứ ngoại phạm về các khung thời gian mà cả hai đưa ra cũng bất nhất, lệch nhau hàng giờ. Nhận định đây là hai nghi can chính, ban chuyên án ra quyết định tạm giữ, sau 8 tiếng từ lúc bắt đầu cuộc điều tra.

Nghi can Tùng (giữa) lúc bị cảnh sát khống chế tại nhà. Ảnh: Công an cung cấp

Sau hàng chục tiếng "thi gan" với cảnh sát, cuối ngày 27/1, Tùng và Thắng thay đổi thái độ, thừa nhận sát hại anh Chung.

Theo đó, tối 26/1, trở về nhà sau chầu nhậu, Tùng và Thắng nhận được cuộc điện thoại của bạn kể bị một nhóm thanh niên ở xã Cổ Đạm chặn đánh, đề nghị đến hỗ trợ. Tùng chuẩn bị một dao bầu dài khoảng 40 cm cùng Thắng quay lại, song khi đến nơi vụ việc đã được giải quyết. Cả hay lái xe máy đi về nhà.

Đến khu vực vắng người trên tỉnh lộ 547, đoạn giáp ranh xã Cổ Đạm và Xuân Thành, xe Thắng bị chiếc xe máy chở anh Trịnh Văn Chung cùng hai người chạy vượt qua, "tạt đầu". Cho rằng bị gây sự, Tùng bảo Thắng đuổi theo để "nói chuyện". Trong lúc truy đuổi, Tùng liên tục to tiếng chửi bới đối phương. Khi hai xe chạy song song, Thắng rút dao chém về phía anh Chung song không trúng.

Lúc dừng xe, anh Chung biết sai nên xuống nói "cho em xin lỗi". Nhà chức trách cáo buộc, Thắng không chấp nhận, lao vào đấm anh Chung. Tùng cầm dao bầu đâm, chém nhiều nhát vào vùng ngực khiến nạn nhân tử vong.

Hai nghi can bỏ mặc nạn nhân, lái xe máy chạy trốn, hủy hung khí. Thắng sau đó về nhà nằm ngủ, Tùng tiếp tục đi uống rượu. Cả hai bàn nhau đợi đến khi trời sáng sẽ cùng bỏ trốn để "tránh rủi ro".

Hiện, Tùng và Thắng bị Công an Hà Tĩnh khởi tố bị can, bắt giam về tội Giết người, theo điều 123 Bộ luật Hình sự. Hai nghi can khai không quen, cũng không có mâu thuẫn gì với nạn nhân trước đó.

Đức Hùng