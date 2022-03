Cuộc thi tranh biện The Debate Challenge mùa 2 trở lại

The Debate Challenge 2022 với chủ đề "Let’s Debate for Innovation" sẽ khởi động vào tháng 3, kỳ vọng tiếp tục thu hút đông đảo học sinh THPT tham gia.

Lan toả những giá trị của tranh biện học thuật

The Debate Challenge với chủ đề "Let’s Debate for Innovation" là cuộc thi tranh biện hướng tới đối tượng là các bạn trẻ năng động, nhiệt huyết và mong muốn trở thành thế hệ tiên phong đóng góp cho thế giới. Cuộc thi do Báo điện tử VnExpress và Swinburne Việt Nam phối hợp tổ chức dành cho các học sinh THPT trong độ tuổi từ 16-19 trên phạm vi toàn quốc.

"Tranh biện khoa học giúp nâng cao tư duy phân tích, phản biện và năng lực nghiên cứu. Ngoài ra còn rèn luyện các kỹ năng học hỏi, lắng nghe, làm việc nhóm, thuyết trình và sáng tạo. Đây là các kỹ năng nền tảng cho học tập và làm việc của tương lai. Thông qua The Debate Challenge, chúng tôi hy vọng sẽ góp phần mang lại cơ hội học hỏi và truyền cảm hứng cho những người trẻ đam mê, nhiệt huyết và tài năng", TS. Hoàng Việt Hà, Giám đốc Swinburne Việt Nam, Phó Trưởng Ban tổ chức cho biết.

Tranh biện là một trong những kỹ năng quan trọng hàng đầu của công dân toàn cầu và ngày càng được chú trọng trong các trường đại học. Ảnh: Swinburne Việt Nam

Lần đầu tiên phát động năm 2021, The Debate Challenge quy tụ sự tham gia của gần 80 đội thi và có sự đồng hành của đội ngũ chuyên gia đã đặt nền móng cho bộ môn tranh biện tại Việt Nam như: Nguyễn Ngọc Tú Uyên (Top 20 Giải Tranh biện trẻ châu Á) và Đỗ Hoàng Long (Giám khảo Chung kết Giải Vô địch Tranh biện WSDC Liên bang Nga 2019).

Mặc dù được tổ chức theo hình thức trực tuyến, theo ban tổ chức, The Debate Challenge không bớt tính hấp dẫn so với phiên bản trực tiếp. Thậm chí các thí sinh còn có cơ hội trải nghiệm thêm nhiều yếu tố công nghệ, gia tăng tính kết nối tại cuộc thi.

Những điểm mới trong The Debate Challenge 2022

Bước sang mùa thứ hai, The Debate Challenge tiếp tục được áp dụng theo Luật tranh biện quốc tế World School Debating Championship (WSDC) tại cả hai bảng đấu Tiếng Anh và Tiếng Việt. Bên cạnh những tiêu chuẩn cao về tranh biện học thuật vẫn được giữ nguyên từ mùa thứ nhất, mùa thứ hai được cập nhật thêm một số điểm mới nhằm tạo sự hấp dẫn cho giải đấu.

The Debate Challenge 2022 sẽ được tổ chức trực tiếp tại cả ba thành phố lớn là Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM nhằm gia tăng cơ hội tham gia cho các bạn trẻ quan tâm đến bộ môn học thuật này.

Cuộc thi gồm ba vòng, diễn ra từ tháng 6 đến tháng 8 gồm:vòng hồ sơ video, vòng loại và vòng chung kết. Tại vòng loại, các đội thi sẽ thi đấu theo hình thức vòng tròn và tính điểm. Trong vòng chung kết, các đội thi sẽ đấu loại trực tiếp để chọn ra đội xuất sắc nhất.

The Debate Challenge mùa thứ hai được cập nhật thêm nhiều điểm mới. Ảnh: Swinburne Việt Nam

Một điểm mới của mùa giải năm nay là các tuần lễ Debate Week dành cho các thí sinh tham gia. Ngay sau khi gửi video dự thi và được chấp thuận, các đội thi sẽ có cơ hội trải nghiệm trại huấn luyện Debate Camp Week tại một trong ba thành phố lớn.

Đối với các thí sinh chưa có nhiều kinh nghiệm, Debate Week là nơi giúp các bạn được hướng dẫn những kỹ năng tranh biện cơ bản. Bên cạnh đó là được các chuyên gia đào tạo thêm các kỹ năng nền tảng quan trọng khác như: kỹ năng tra cứu thông tin, kỹ năng nghiên cứu, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng lập luận...Xuyên suốt Debate Week, các đội thi cũng có cơ hội tham gia thi đấu giao hữu với các đội khác thông qua chuỗi sự kiện mini-debate.

Dự kiến "The Debate Challenge 2022" cũng sẽ có giải đấu mở rộng với các đội thi đến từ quốc tế, nhằm tạo thêm cơ hội giao lưu, tiếp cận với trình độ tranh biện quốc tế cho các tranh biện viên Việt Nam.

Với tổng giá trị giải thưởng học bổng và tiền mặt lên tới 6 tỷ đồng dành cho các đội chiến thắng, The Debate Challenge 2022 được kỳ vọng sẽ là bước đệm giúp các bạn trẻ Việt Nam làm quen với các sân chơi chuyên nghiệp mang tính quốc tế. Vòng chung kết cuộc thi dự kiến sẽ diễn ra ngày 22/8/2022.

Phong Vân