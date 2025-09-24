Cuộc thi 'gấu nào béo nhất' ở công viên quốc gia Mỹ

Người Mỹ bình chọn trực tuyến xem con gấu nâu nào ở vườn quốc gia miền nam Alaska béo nhất, trong thời điểm chúng chuẩn bị ngủ đông.

Công viên quốc gia Katmai ở miền nam bang Alaska ngày 23/9 khởi động Tuần lễ Gấu béo thường niên, nhằm tôn vinh những con gấu nâu béo nhất sinh sống tại khu vực này.

Trong sự kiện từ 23/9 đến 30/9, người dân sẽ bình chọn trực tuyến để chọn ra con gấu béo nhất ở công viên quốc gia Katmai. Cuộc thi diễn ra theo hình thức đấu loại trực tiếp giữa 12 con gấu. Mỗi vòng sẽ có hai "thí sinh" thi đấu với nhau, con nào nhiều phiếu bầu nhất sẽ chiến thắng. Chỉ có một con gấu giành được chức vô địch.

"Lượng cá hồi di cư ở Katmai rất quan trọng đối với hệ sinh thái và quần thể gấu nâu", Mark Sturm, giám đốc công viên quốc gia Katmai, cho hay. "Tuần lễ Gấu béo thúc đẩy mọi người tích cực tìm hiểu về loài gấu, vừa có thể cổ vũ cho 'thí sinh' yêu thích của mình".

Gấu cái 128 Grazer, nhà vô địch cuộc thi gấu béo năm 2024 ở vườn quốc gia Katmai, Alaska. Ảnh: AP

Theo mạng lưới camera trực tiếp Explore, một số cá thể gấu nâu lớn nhất Trái Đất đang kiếm ăn dọc theo sông Brooks ở Katmai. Gấu ở đây quay lại sông từ giữa đến cuối tháng 6 và ở lại cho đến cuối tháng 10, thời điểm mùa cá hồi kết thúc và gần đến lúc ngủ đông.

Tuần lễ Gấu béo được thiết kế vì mục đích giáo dục, cho thấy quá trình gấu tăng cân chuẩn bị ngủ đông, giai đoạn chúng nhịn ăn nhiều tháng và sụt tới 1/3 trọng lượng cơ thể.

Gấu mẹ cần tích đủ mỡ để vừa có thể vượt qua mùa đông, vừa chăm sóc gấu con, trong khi những con gấu đực tranh giành "địa bàn" có nhiều cá.

Cuộc thi được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2014 và ghi nhận hơn một triệu phiếu bầu đến từ 100 quốc gia vào năm ngoái. Nhà vô địch năm 2024 là con gấu cái tên 128 Grazer, đánh bại một con gấu đực khổng lồ từng giết chết gấu con của nó.

Đức Trung (Theo Guardian, AP)