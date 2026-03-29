Cuộc sống vợ chồng son của Đình Tú - Ngọc Huyền

Diễn viên Đình Tú cho biết đưa hết tiền kiếm được cho vợ quản lý còn Ngọc Huyền vẫn giữ khoản riêng để mua sắm, chi tiêu cho bản thân.

Sau nửa năm làm đám cưới, cặp vợ chồng sống cùng bố mẹ Ngọc Huyền tại Hà Nội. Ngọc Huyền nói cuộc sống hôn nhân của cô như trong mơ bởi chồng chiều chuộng, tâm lý. Hàng tháng, Đình Tú đưa tiền cho vợ quản lý, lo toan các công việc gia đình. Còn Ngọc Huyền vẫn giữ khoản thu nhập riêng để chi tiêu riêng. Ở nhà, nam diễn viên thường làm những việc như dọn dẹp, giặt quần áo, phơi phóng. Anh được vợ khen cẩn thận, tỉ mỉ trong khi cô bừa bộn hơn. Bù lại, Ngọc Huyền nấu ăn khá ngon.

Đình Tú, Ngọc Huyền tại buổi họp báo giới thiệu phim "Ngược đường ngược nắng", chiều 25/3 ở Hà Nội. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Họ đang đóng chung phim Ngược đường ngược nắng, vào vai một một cặp tình nhân, bắt đầu bằng những va chạm rồi dần nảy sinh tình cảm. Đóng những cảnh mùi mẫn, họ cảm thấy sượng. Hàng ngày, cả hai cùng dậy từ lúc 5h, lái xe đến trường quay rồi trở về lúc tối muộn. Khi làm việc chung, Ngọc Huyền, Đình Tú không nhận xét lối diễn của người còn lại bởi tôn trọng góc nhìn của người kia.

Trước khi kết hôn, Đình Tú, Ngọc Huyền trải qua ba năm yêu kín tiếng. Họ quen biết qua một số lần đi quay chương trình của đài truyền hình. Thời điểm đó, cả hai đều có người yêu nên chỉ tương tác ở mức xã giao. Đến khi đóng chung phim Đừng nói khi yêu của đạo diễn Bùi Tiến Huy, họ cho biết đều đã chia tay mối tình cũ, bắt đầu tìm hiểu nhau.

Trailer phim 'Ngược đường ngược nắng' Đình Tú, Ngọc Huyền chung khung hình trong trailer phim "Ngược đường ngược nắng", từ 0:42. Video: VFC

Ban đầu, Ngọc Huyền không có cảm tình với Đình Tú bởi nghĩ anh là người đào hoa. Khi có dịp làm việc chung, trò chuyện nhiều hơn, cô nhận ra anh hiểu biết, đáng tin cậy. Những ngày Đình Tú đóng phim mà Ngọc Huyền không có cảnh quay, họ tìm đủ cách để gặp nhau. Theo Ngọc Huyền, điều kết nối họ là sự đồng điệu cảm xúc, "cùng tần số", khiến cả hai cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau.

Khi Ngọc Huyền thông báo với gia đình rằng cô đang tìm hiểu Đình Tú, bố mẹ diễn viên phản đối bởi anh vướng nhiều tin đồn tình cảm, lại từng công khai chuyện yêu đồng nghiệp. Một lần, bố Ngọc Huyền thấy Đình Tú chụp ảnh cưới với nữ diễn viên khác liền hỏi cô: "Sao con nói đang yêu bạn này mà". Cô phải giải thích rằng anh chỉ chụp ảnh quảng cáo. Sau này, đến khi Đình Tú gặp gỡ bố mẹ Ngọc Huyền, anh chiếm thiện cảm của bố mẹ vợ nhờ sự khéo léo, chân thành.

Trong ba năm, Ngọc Huyền yêu cầu bạn trai không công khai mối quan hệ. Cô nhận mình là người "cổ hủ, thận trọng", chỉ đồng ý để người yêu đăng ảnh sau khi đã hoàn thành thủ tục đăng ký kết hôn.

Cặp diễn viên trong chuyến du lịch Nhật Bản cuối năm ngoái. Ảnh: Nhân vật cung cấp

Cùng hoạt động nghệ thuật, họ chọn cách tin tưởng, không kiểm soát, ghen tuông thái quá. Tuy nhiên, Ngọc Huyền vẫn đặt ra một số nguyên tắc với Đình Tú từ lúc mới yêu như: Hủy kết bạn trên mạng xã hội với những cô gái mà anh không quen biết, không có mối quan hệ trong công việc, không thả tim hoặc bình luận vào ảnh của những cô gái lạ. Cô giải thích rằng với một người đàn ông đã có gia đình, hành động đó có thể khiến Đình Tú bị đánh giá là không nghiêm túc. Cặp sao hay tranh luận nhưng hiếm khi to tiếng cãi vã. Đều là người vô tư, họ thường giận dỗi nhau một đêm rồi sáng hôm sau lại quên.

Ngọc Huyền hẹn với Đình Tú sau khi đóng xong series Ngược đường ngược nắng, cô sẽ tính chuyện sinh con. Thế nhưng sau một thời gian vào đoàn, "máu" làm nghề trong cô lại trỗi dậy, muốn tham gia thêm một phim khác. Đình Tú tôn trọng vợ bởi muốn cô được thỏa sức vẫy vùng với sự nghiệp.

Đình Tú 34 tuổi, tốt nghiệp Đại học Sân khấu Điện ảnh. Anh nổi tiếng qua nhiều phim như Ghét thì yêu thôi, Hướng dương ngược nắng, Thương ngày nắng về, Những chặng đường bụi bặm.

Ngọc Huyền từng là sinh viên ngành Tâm lý học, Đại học Sư phạm Hà Nội. Cô chạm ngõ truyền hình với phụ trong series Những ngày không quên. Sau đó, cô góp mặt trong nhiều dự án như Mặt nạ gương, Gara hạnh phúc, Cha tôi người ở lại. Diễn viên được nhận xét có gương mặt, vóc dáng trẻ hơn tuổi.

Hà Thu