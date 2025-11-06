Cuộc sống trong căn phòng 4 m2 của vợ chồng tiến sĩ

MalaysiaTừng mua đồ hiệu, ở căn hộ lớn để chứng minh thành công, nhưng tiến sĩ Amirah Alieya chỉ thấy trống rỗng, đến khi dọn vào phòng 4,2 m2.

Tiến sĩ Amirah Alieya Mohammad, 36 tuổi, và chồng là tiến sĩ Muhammad Aiman Salahuddin, 38 tuổi, ở thị trấn Banting, bang Selangor cho biết họ bắt đầu tiếp cận triết lý sống tối giản từ năm 2017.

Đầu năm 2025, hai vợ chồng bác sĩ này quyết định chuyển hẳn vào căn phòng nhỏ 4,2 m2 trong phòng khám thay vì thuê căn hộ như trước.

Vợ chồng tiến sĩ sống trong căn phòng hơn 4m2 với 7 bộ đồ Tiến sĩ, bác sĩ Amirah chia sẻ về căn phòng hơn 4m2. Metro TV Malaysia

"Chúng tôi từng sợ lạc hậu khi không theo xu hướng, nhưng cuối cùng việc buông bỏ đồ hiệu, căn hộ lớn và những vật dụng xa xỉ lại khiến chúng tôi nhẹ nhõm và tự do hơn", Amirah nói.

Hiện tại, mỗi người giữ 7 bộ quần áo và vài đôi giày. Trong sinh hoạt, họ dùng một chiếc máy tính bảng để xem phim, đọc sách và làm việc.

Theo Amirah, bí quyết bắt đầu cuộc sống tối giản là những thay đổi nhỏ. Cô bắt đầu bằng việc loại bỏ quần áo không dùng đến, rồi khăn trùm đầu, giày dép. "Khi quen với việc buông bỏ, nó sẽ trở thành thói quen tự nhiên. Quan trọng nhất là xác định rõ mục đích để không bỏ cuộc giữa chừng", cô chia sẻ.

Với Amirah, hạnh phúc không đến từ sự xa xỉ, mà từ tâm trí bình an. "Lối sống này giúp tôi bình tĩnh hơn, chăm sóc bệnh nhân tốt hơn mà không bị căng thẳng bởi những điều nhỏ nhặt", cô nói.

Đôi vợ chồng sinh hoạt trong căn phòng tối giản. Ảnh cắt từ video

Trong cuộc sống hàng ngày, hai vợ chồng nấu ăn tại khu vực nhỏ trong phòng khám, thường chỉ là những món đơn giản như cơm chiên hay mì spaghetti. Vì có ít quần áo, họ mặc lặp lại khoảng hai lần mỗi tuần và mang đi giặt tại tiệm gần nhà.

Vợ chồng tiến sĩ cho biết lý do chính để theo đuổi lối sống tối giản không phải vì tiền bạc, mà vì sức khỏe tinh thần và cảm xúc. Tuy vậy, họ cũng nhận thấy hiệu quả tích cực về tài chính, khi có thể tiết kiệm, dự phòng khẩn cấp và đầu tư hợp lý hơn.

"Chồng tôi đã sống tối giản từ thời độc thân, nên khi cùng nhau chọn lối sống này, mọi thứ trở nên tự nhiên", Amirah nói. "Chúng tôi hạnh phúc hơn bao giờ hết".

Nhật Minh (Theo WOB/Bharian)