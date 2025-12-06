Cuộc sống như địa ngục với người chồng hơn gần chục tuổi

Sống mãi với người đàn ông không có trách nhiệm và thiếu ý chí phấn đấu, thực sự tôi không thể cố được nữa.

Tôi lập gia đình muộn, lấy người hơn mình gần chục tuổi, những tưởng anh sẽ biết trân trọng và sống có trách nhiệm với gia đình. Thực sự, đến tận bây giờ có hai mặt con (một trai một gái) anh vẫn ích kỷ sống cho bản thân, không quan tâm chăm sóc hay chơi đùa với các con, cũng không đi làm kiếm tiền phụ tôi. Sáng dậy dắt xe đi, đến bữa anh về ăn, ăn xong lại đi.

Thực sự, cuộc sống này với tôi quá ngột ngạt và không khác gì địa ngục. Tôi cố đến tận bây giờ vì muốn giữ cho con có gia đình hoàn chỉnh. Thế nhưng sống mãi với người đàn ông không có trách nhiệm và thiếu ý chí phấn đấu, thực sự tôi không thể cố được nữa.

Điều tôi trăn trở và suy nghĩ đó là nên lựa chọn làm sao để ít ảnh hưởng đến tâm lý các con nhất. Cố gắng giữ chỉ để cho các con tôi có gia đình hoàn chỉnh nhưng cũng ảnh hưởng, bởi chồng không thể là tấm gương tốt cho con nhìn vào khi anh không đi làm, cũng không gần gũi hoặc quan tâm, chăm sóc, chơi cùng con. Còn buông xuôi, các con tôi sẽ không được sống trong một gia đình hoàn chỉnh và điều đó ảnh hưởng không nhỏ đến tâm lý các cháu sau này. Tôi cần phải làm sao đây? Rất mong mọi người cho tôi lời khuyên.

Hoài Thu