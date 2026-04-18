Cuộc sống Natalie Portman sau ly hôn

Diễn viên Natalie Portman mang thai ở tuổi 45, tận hưởng cuộc sống kín đáo ở Pháp sau hai năm ly hôn.

Trò chuyện với Harper's Bazaar ngày 17/4, Natalie Portman cho biết đang mang thai con của bạn trai - nhà sản xuất nhạc Pháp Tanguy Destable. "Tanguy và tôi rất phấn khích. Tôi vô cùng biết ơn. Tôi cảm thấy đây là một đặc ân cũng như phép màu", diễn viên nói thêm.

Natalie Portman trong bộ ảnh quảng bá thương hiệu nữ trang hồi tháng 3

Nghệ sĩ cũng cho biết tình trạng sức khỏe đang rất tốt, tràn đầy năng lượng. Cô đang duy trì thói quen bơi lội và tập Gyrotonics (phương pháp rèn luyện thân thể kết hợp yoga, khiêu vũ, bơi). Portman nói không bị những thông tin chia sẻ kinh nghiệm từ các mẹ bỉm sữa tác động do có kinh nghiệm sinh con hai lần, cho rằng lần mang bầu này cũng giống những lần trước. Cô và chồng trước - biên đạo múa Benjamin Millepied - có một trai một gái là Aleph, 15 tuổi, và Amalia, 9 tuổi.

Diễn viên cũng cho biết không bị thèm ăn quá nhiều, chỉ muốn ăn trái cây như dứa và dưa lưới. Cô cũng cho rằng đây có thể là lần cuối có con nên trân trọng từng phút giây. Là con của một bác sĩ chuyên chữa hiếm muộn, Portman hiểu những khó khăn, nỗi đau có thể đến trong quá trình mang thai. "Tôi biết mình may mắn như thế nào khi có con. Tôi hiểu được điều đó và rất biết ơn", cô nói thêm.

Natalie Portman, 45 tuổi, được cho hẹn hò Tanguy Destable, 46 tuổi, từ tháng 3/2025, một năm sau khi cô hoàn tất ly hôn Benjamin Millepied. Hiện cô sống ở Paris (Pháp) cùng hai con, thi thoảng về Mỹ nếu có lịch trình. Cô chuyển đến đây từ cuối năm 2014 sau khi Millepied trở thành giám đốc Nhà hát Opera Paris.

Diễn viên và hai con tại một sự kiện ở Paris tháng 4/2025.

Trong cuộc phỏng vấn với Net-a-Porter năm 2025, Natalie Portman cho biết người dân ở Paris rất thân thiện và tôn trọng sự riêng tư. Diễn viên biết ơn môi trường sống tại đây giúp cô nuôi dạy hai con bằng sự lịch sự, trân trọng tình cảm những người xung quanh. "Tất cả đứa trẻ đến nhà tôi đều nói: 'Cháu chào cô' (Bonjour Madame), sau đó hôn tôi theo kiểu bise (má chạm má). Trước khi rời đi, tụi nhỏ còn nói: 'Cảm ơn cô đã đón tiếp chúng cháu'. Nếu tôi không ở gần đó, chúng sẽ chạy đi tìm tôi và chào tạm biệt như thế", cô nói thêm.

Người đẹp cũng bày tỏ yêu thích phong cách sống mang tính văn hóa, nghệ thuật của người dân Paris. Ngay cả những ngày "lạnh giá và âm u", họ có nhiều hoạt động tiêu khiển thời thượng như tham quan khu triển lãm, đi xem hòa nhạc, tổ chức tiệc ăn tối hoặc gặp gỡ giao lưu với các nhà văn.

Natalie Portaman hiện có hai bộ phim sắp ra mắt là The Gallerist (dự kiến ra rạp cuối năm 2026) và Good Sex (đầu năm 2027). Hãng phim do cô đồng thành lập - MountainA - sản xuất hai dự án trên. Ngoài ra, cô đang là gương mặt đại diện mới của thương hiệu Tiffany & Co., tiếp tục là "nàng thơ" của Dior. Cô và nhà mốt này hợp tác từ năm 2010.

Theo Harper's Bazaar, do các tác phẩm mới chưa phát hành, diễn viên có thêm thời gian dưỡng thai tại Pháp, dành thời gian cho các con. "Mùa xuân ở đây có thời tiết rất tốt. Thật tuyệt khi đi dạo trong những công viên tuyệt đẹp, xem triển lãm nghệ thuật. Đây chỉ là những hoạt động bình thường bạn có thể làm khi không làm việc", cô nói với tạp chí.

Natalie Portman sinh năm 1981, là người Mỹ gốc Israel. Cô từng giành giải Oscar Nữ diễn viên xuất sắc cho vai diễn trong phim tâm lý kinh dị Black Swan (2010) và Nữ diễn viên phụ xuất sắc tại Quả Cầu Vàng 2004 cho vai vũ nữ thoát y bí ẩn trong phim Closer (2004).

Ngoài diễn xuất, Natalie Portman là nhà đồng sáng lập đội bóng đá nữ Angel City FC tại Los Angeles năm 2020. Cô điều hành câu lạc bộ sách Natalie's Book Club, chuyên giới thiệu sách mới và tổ chức các cuộc thảo luận với giới văn chương.

Phương Thảo (theo Harper's Bazaar, People, InStyle)