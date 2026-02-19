Cuộc sống hôn nhân của phụ nữ lấy chồng kém 32 tuổi

Nhật BảnỞ tuổi 64, bà Ritsuko Kurata tìm thấy hạnh phúc bên chồng 32 tuổi, người sẵn sàng chia sẻ việc nhà - điều bà chưa từng có trong cuộc hôn nhân đầu.

Tháng 8/2020, tại một quán cà phê ở Shinjuku, bà Kurata tình cờ gặp người đàn ông định mệnh của đời mình. Hôm đó, chàng trai trẻ rời đi rồi quay lại tìm chiếc điện thoại bỏ quên. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi chỉ đủ để họ trao đổi số liên lạc.

Một tuần sau, định mệnh lại sắp đặt để họ chạm mặt trên một chuyến tàu. Những cuộc trò chuyện từ xã giao dần trở nên thân mật. Đêm Giáng sinh năm 2022, họ đăng ký kết hôn. Khi ấy bà 61 tuổi, còn anh mới 29.

Bà Kutara bên chồng trẻ kém 32 tuổi. Ảnh: Ettoday

Khoảng cách 32 tuổi nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Bà Kurata thừa nhận từng tổn thương sâu sắc trước những bình luận ác ý như "rồi cũng bị bỏ rơi thôi" hay "cậu ta cưới bà vì tiền".

"Có lúc tôi tự ti, định chia tay vì sợ mình già đi sẽ thành gánh nặng. Nhưng anh ấy chưa bao giờ dao động", bà kể.

Trong khi người con trai 39 tuổi (hơn bố dượng 6 tuổi) hoàn toàn ủng hộ mẹ đi bước nữa với người chồng trẻ, gia đình chàng trai phản ứng khá trái ngược. Bố và chị gái chồng dù không thích nhưng vẫn tôn trọng quyết định của con. Mẹ chồng phản đối gay gắt. Bà lo con dâu lớn hơn mình 6 tuổi và không thể sinh cháu nối dõi.

"Dù lấy ai, con cũng không có ý định sinh con", người chồng khẳng định chắc nịch để bảo vệ vợ. Sự kiên định của anh cùng những hình ảnh hạnh phúc cặp đôi chia sẻ trên mạng xã hội dần cảm hóa được mẹ.

Hiện tại, mối quan hệ giữa hai bên đã tốt đẹp. Ngày của Mẹ, bà Kurata gửi hoa tặng mẹ chồng. Đáp lại, bố mẹ chồng cũng gửi quà chúc mừng sinh nhật bà kèm tấm thiệp gọi con dâu bằng biệt danh thân mật.

Hoa mẹ vợ tặng cho Azarashi nhân dịp sinh nhật. Ảnh: Chanto web

Bước sang năm thứ tư chung sống, điều khiến bà Kurata tâm đắc nhất không chỉ là tình yêu, mà là sự bình đẳng - thứ xa xỉ trong cuộc hôn nhân đầu tiên.

Bà kết hôn lần đầu năm 21 tuổi và ly hôn ở tuổi 48. "Thời đó, phụ nữ làm nội trợ toàn thời gian là đương nhiên. Tôi phải nấu mọi bữa ăn, làm tất cả việc nhà và thường xuyên kiệt sức", bà nhớ lại.

Rút kinh nghiệm từ quá khứ, trước khi tái hôn, bà ra điều kiện sẽ không gánh vác việc nhà một mình. Chồng bà vui vẻ đồng ý với quan điểm "ai tiện thì làm". Hiện tại, bà nấu ăn, còn chồng lo dọn dẹp, giặt giũ. "Ban đầu tôi hơi ngượng vì được dạy đàn ông không làm việc nhà, nhưng giờ tôi thấy cuộc sống dễ thở hơn nhiều", bà nói.

Dù đang hạnh phúc, bà Kurata vẫn rất thực tế về vấn đề tuổi tác. "Tôi chắc chắn sẽ cần người chăm sóc trước anh ấy. Tôi không muốn trở thành gánh nặng", bà chia sẻ.

Bà vẫn tiếp tục điều hành công ty mai mối riêng để tích lũy tài chính, dự định thuê người chăm sóc khi sức khỏe suy giảm để chồng không vướng bận. "Tôi hay đùa rằng tôi phải để lại tiền, lỡ sau này anh ấy muốn tái hôn thì còn có vốn, chứ không các cô gái trẻ sẽ chẳng ngó ngàng đâu", bà cười hóm hỉnh.

Câu chuyện của bà Kurata phản ánh một xu hướng đang gia tăng tại Nhật Bản gọi là "Sotsukon" (Tốt nghiệp hôn nhân). Khái niệm này ám chỉ những cặp vợ chồng quyết định sống riêng hoặc ly hôn sau khi con cái đã trưởng thành để tìm lại tự do cho bản thân.

Khác với thế hệ trước thường cam chịu, phụ nữ Nhật Bản ngày nay, đặc biệt ở độ tuổi trung niên, ngày càng chủ động mưu cầu hạnh phúc cá nhân. Việc họ tái hôn, thậm chí kết đôi với nam giới trẻ tuổi hơn, không còn là điều quá hiếm gặp hay bị kỳ thị gay gắt như trước.

Bên cạnh đó, sự chuyển dịch trong tư tưởng của nam giới trẻ Nhật Bản (như người chồng 29 tuổi trong bài) cũng là yếu tố quan trọng. Khác với thế hệ đàn ông truyền thống coi việc nhà là trách nhiệm mặc định của phụ nữ, giới trẻ Nhật hiện nay cởi mở hơn trong việc san sẻ gánh nặng gia đình. Đây chính là "chìa khóa" giúp những cuộc hôn nhân lệch tuổi như của bà Kurata tìm được sự cân bằng mà các mô hình gia đình kiểu cũ khó đạt được.

Nhật Minh (Theo Chantoweb, Ettoday)