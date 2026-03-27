Cuộc sống hai mặt của cảnh sát mẫu mực bị cáo buộc hiếp dâm 5 phụ nữ

MỹTừng nhận nhiều bằng khen trước khi nghỉ hưu, Benjamin Wagner nay bị buộc tội sống cuộc đời hai mặt, vừa là sĩ quan cảnh sát vừa là kẻ hiếp dâm hàng loạt.

Benjamin Wagner, 68 tuổi, cựu trung sĩ cảnh sát thành phố Detroit, đang phải đối mặt với 14 cáo buộc riêng biệt, bao gồm 8 tội danh xâm hại tình dục cấp độ một và 5 tội danh bắt cóc.

"Sự thật đáng buồn trong vụ án này là người mà chúng ta đang buộc tội hôm nay đã sống một cuộc đời hai mặt", công tố viên Kym Worthy cho biết trong buổi họp báo ngày 19/3.

Nhà chức trách bang Michigan buộc tội Wagner tấn công tình dục 5 phụ nữ tuổi từ 15 đến 23 trong khoảng thời gian từ năm 1999 đến 2003. Wagner tìm kiếm nạn nhân ở phía tây bắc Detroit vào sáng sớm khi họ đang đi bộ đến trường, về nhà sau giờ làm hoặc đến thăm bạn bè.

Theo công tố viên, trong mỗi vụ tấn công, Wagner được cho là đã tiếp cận các nạn nhân từ phía sau, chĩa súng lục vào họ, ép đến nơi hẻo lánh và tấn công tình dục mà không dùng bao cao su. Các vụ tấn công xảy ra chỉ cách nhà ông ta vài dặm.

Benjamin Wagner đang bị tạm giam. Ảnh: Pitt County Detention Center

Ông Wagner phục vụ tại Sở Cảnh sát Detroit (DPD) từ năm 1989 cho đến khi nghỉ hưu với nhiều bằng khen vào năm 2017, làm việc tại nhiều đơn vị khác nhau, bao gồm điều tra tội phạm và tác chiến chiến thuật.

Bước đột phá trong vụ án là kết quả của cuộc điều tra kéo dài nhiều năm, bắt nguồn từ việc phát hiện hơn 11.000 bộ dụng cụ thu thập bằng chứng tấn công tình dục (rape kit) chưa được xét nghiệm bị bỏ lại trong kho của DPD vào năm 2009.

5 nạn nhân của Wagner đã trình báo ngay sau khi bị hại, giúp cảnh sát thu thập được các bộ dụng cụ xét nghiệm vào thời điểm đó.

Wagner bị bắt giữ đầu tháng 3 vừa qua tại Greenville, North Carolina, nơi ông ta sống kể từ khi rời khỏi sở cảnh sát. Wagner từ chối dẫn độ để đối mặt với các cáo buộc tại Michigan. Ông ta sẽ không bị truy tố do liên quan vũ khí trong vụ án này, vì thời hạn truy tố tội danh đó ở Michigan chỉ là 6 năm.

Benjamin Wagner khi bị bắt. Ảnh: Greenville PD

Tại phiên điều trần vào ngày 26/3, công tố viên cho biết Wagner đang làm việc cho một hãng hàng không, có quyền truy cập vào cơ sở dữ liệu của Trung tâm Thông tin Tội phạm Quốc gia và có khả năng lên máy bay bỏ trốn bất cứ lúc nào.

Sau khi xem xét tất cả bằng chứng, thẩm phán nhận thấy khả năng kết tội Wagner là rất lớn, dựa trên kết quả xét nghiệm ADN và các bằng chứng khác đã được ghi nhận. Thẩm phán ra lệnh tạm giam Wagner, không được bảo lãnh tại ngoại và lên lịch phiên tòa tiếp theo vào 7/4.

Các quan chức cho rằng có thể có những trường hợp chưa được báo cáo và kêu gọi bất kỳ nạn nhân nào khác có thể đã bị Wagner tấn công hãy liên hệ với Đơn vị chống tội phạm tình dục của DPD.

Công tố viên không xác nhận Wagner có liên hệ gì với các nạn nhân khi đang làm nhiệm vụ hay không, hoặc ông ta có từng là đối tượng của các cuộc điều tra nội bộ hay các cáo buộc hình sự khác trong suốt sự nghiệp hay không.

Tuệ Anh (theo Fox News, Detroit News)