Cuộc sống đủ đầy nhưng tâm hồn tôi trống rỗng tuổi ngoài 50

Có ai rơi vào hoàn cảnh của tôi không? Tôi 54 tuổi, đi làm được 34 năm từ cơ quan nhà nước đến công ty tư nhân. Vợ tôi 44 tuổi, con trai 20 tuổi, con gái 8 tuổi. Từ hai bàn tay trắng lập gia đình năm 31 tuổi đến nay tôi có đủ con trai và con gái, có nhà, có đất, có chút tiền, thế nhưng bản thân đã cạn kiệt động lực làm việc. Lý do nhiều vô cùng, mẹ mất khi 22 tuổi, từ đó đến 45 tuổi tôi phải đón nhận sự ra đi mãi mãi của anh trai, hai em trai rồi đến bố, may còn có vợ con.

Thế nhưng áp lực cuộc sống về tinh thần lên đến đỉnh điểm, chỉ muốn ngủ một giấc không tỉnh lại nữa. Có ai rơi vào trạng thái này của tôi không? Tôi vẫn chia sẻ ý kiến của mình trên Tâm sự, động viên mọi người, nhưng việc của mình thì tôi lại chẳng có động lực gì. Nếu tôi không cố gắng vì cuộc sống này, có phải quá ích kỷ với vợ con không? Mọi người cho tôi lời khuyên, xin cảm ơn.

Nam Thành