Cậu bé học vượt hai lớp mơ thành lập trình viên

Đồng ThápTừng học thẳng lớp 3 khi 6 tuổi, Lữ Hoài Thương giành hàng chục giải thưởng Toán, Tin, Tiếng Anh mỗi năm và đang theo đuổi nghề lập trình.

Trong căn nhà ở phường Cao Lãnh, giấy khen, chứng nhận giải thưởng, huy chương của Hoài Thương treo kín cả bức tường. Gần nhất, nam sinh giành huy chương vàng cuộc thi Olympic Tin học Miền Trung Tây Nguyên, đồng thời được trao giải thưởng Talent (tài năng).

Lữ Hoài Thương giới thiệu về một kỳ thi mà em tham gia. Ảnh: Ngọc Tài

Năm 6 tuổi, Thương đã có thể đọc, viết và thành thạo các phép tính. Thấy vậy, cha mẹ em xin học vượt hai lớp. Sau bài kiểm tra năng lực, nhà trường đồng ý cho em học thẳng lớp 3. Vào học, Thương chẳng những theo kịp các anh, chị trong lớp mà kết quả học thường nằm trong top đầu của lớp.

Bà Nguyễn Thị Thu Ca, mẹ Thương, cho biết gia đình nhận thấy em có năng khiếu học tập từ nhỏ, thích xem chữ viết trên lịch, tranh ảnh. Khi gửi đi nhà trẻ, cô giáo kể "bé thường đòi ẵm đi đọc chữ, để xuống là khóc". Bà Ca vì thế bắt đầu dạy con học tiếng Anh, các phép tính cơ bản.

"Con học gì cũng rất nhanh" bà Ca kể, cho biết đã dạy Thương cách cộng trừ bằng bàn tính gẩy soroban. Đến nay, em có thể cộng trừ nhiều chữ số rất nhanh.

Để có thêm môi trường học tập, giao lưu, gia đình thường đăng ký cho Thương tham gia các cuộc thi. Bắt đầu từ những giải khuyến khích, Thương dần đạt được giải cao hơn, thường xuyên là thí sinh nhỏ tuổi nhất. Đến nay, trung bình mỗi năm em tham gia 20 cuộc thi và đều đạt giải.

Ngoài ra, cha Thương - ông Lữ Hoài Phong, vốn là lập trình viên, thường chỉ dẫn con trai kiến thức lập trình. Gần đây, ông thừa nhận "không còn gì để dạy" nên để em học thêm từ các sinh viên ngành công nghệ. Thương cho biết đam mê các thuật toán, ước mơ trở thành lập trình viên trong tương lai.

Ông Phong chia sẻ không áp đặt việc học mà dạy dỗ con khá nhẹ nhàng, con ham học và vui vẻ với điều đó.

"Nhiều người nói chắc vợ chồng tôi chắc ép con học lắm, tôi cũng để ngoài tai chứ không buồn phiền gì. Chín người mười ý mà", người bố chia sẻ.

Nam sinh học vượt muốn trở thành lập trình viên Hoài Thương tính nhẩm 4 chữ số. Video: Ngọc Tài

Hàng ngày, ngoài học trên lớp, Thương chủ động sắp xếp thời gian, hoàn thành các bài học trước 21 giờ để đi ngủ. Trong tuần, em học thêm môn tiếng Anh mỗi tuần một buổi với giáo viên nước ngoài, không học thêm các môn khác.

Gia đình cho hay từ nhỏ Thương không thích xem tivi, điện thoại. Bố mẹ đưa em tham gia các lớp võ, học đàn, chơi thể thao khi rảnh. Hiện nay, Thương có thể chơi đàn tranh, piano và organ.

Dù đủ điều kiện, song bà Ca và chồng thống nhất không cho con học vượt thêm nữa. Bà nhìn nhận con học giỏi các môn tự nhiên song nếu học vượt thì có thể sẽ yếu các môn xã hội, như Văn, Sử, Địa.

Cô Hoàng Thị Hồng Huệ, giáo viên chủ nhiệm lớn 8A8, nhận xét học trò chủ động trong học tập, chuẩn bị bài chu đáo, tích cực phát biểu và hợp tác tốt với bạn bè.

"Em có tinh thần cầu tiến hiếm có, tiếp thu bài nhanh, tư duy logic và đạt điểm gần như tuyệt đối các môn Toán, Tin học, Tiếng Anh", cô Huệ nói.

Ngọc Tài