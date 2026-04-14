Cuộc sống của ca sĩ Thiện Nhân ở tuổi 25

Đầu tháng 4, gia đình Thiện Nhân đăng tải bài viết tìm người thân trên fanpage của ca sĩ, cho biết không liên lạc được với cô trong nhiều tháng.

Sáng 6/4, quản lý của Thiện Nhân hơn một năm qua - Minh Phương - cho biết ca sĩ vẫn khỏe mạnh, cuộc sống ổn định. Hiện cô chuyên tâm đi theo con đường tu tập. Giọng ca gốc Gia Lai ngừng hoạt động âm nhạc từ đây đến cuối năm 2027, sau đó sẽ quay lại và tìm kiếm cơ hội, cộng sự mới.

Năm 2024, Thiện Nhân từng cho biết sống tách biệt gia đình nhưng vẫn hướng về bố mẹ.