Cuộc sống của ca sĩ Thiện Nhân ở tuổi 25

Đầu tháng 4, gia đình Thiện Nhân đăng tải bài viết tìm người thân trên fanpage của ca sĩ, cho biết không liên lạc được với cô trong nhiều tháng.
Sáng 6/4, quản lý của Thiện Nhân hơn một năm qua - Minh Phương - cho biết ca sĩ vẫn khỏe mạnh, cuộc sống ổn định. Hiện cô chuyên tâm đi theo con đường tu tập. Giọng ca gốc Gia Lai ngừng hoạt động âm nhạc từ đây đến cuối năm 2027, sau đó sẽ quay lại và tìm kiếm cơ hội, cộng sự mới.
Năm 2024, Thiện Nhân từng cho biết sống tách biệt gia đình nhưng vẫn hướng về bố mẹ.
Đầu tháng 4, gia đình Thiện Nhân đăng tải bài viết tìm người thân trên fanpage của ca sĩ, cho biết không liên lạc được với cô trong nhiều tháng.
Sáng 6/4, quản lý của Thiện Nhân hơn một năm qua - Minh Phương - cho biết ca sĩ vẫn khỏe mạnh, cuộc sống ổn định. Hiện cô chuyên tâm đi theo con đường tu tập. Giọng ca gốc Gia Lai ngừng hoạt động âm nhạc từ đây đến cuối năm 2027, sau đó sẽ quay lại và tìm kiếm cơ hội, cộng sự mới.
Năm 2024, Thiện Nhân từng cho biết sống tách biệt gia đình nhưng vẫn hướng về bố mẹ.
Giữa tháng 3, ca sĩ vẫn cập nhật hình ảnh bản thân trên trang cá nhân mới, tương tác với khán giả. Cô thường viết những dòng chiêm nghiệm cuộc sống, hướng tới sự lạc quan.
Giữa tháng 3, ca sĩ vẫn cập nhật hình ảnh bản thân trên trang cá nhân mới, tương tác với khán giả. Cô thường viết những dòng chiêm nghiệm cuộc sống, hướng tới sự lạc quan.
Show gần nhất ca sĩ tham gia là Nốt thương diễn ra tại TP HCM vào tháng 10/2025 do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tổ chức. Cô và Hồ Văn Cường kết hợp trong tiết mục Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.
Show gần nhất ca sĩ tham gia là Nốt thương diễn ra tại TP HCM vào tháng 10/2025 do nhạc sĩ Nguyễn Minh Cường tổ chức. Cô và Hồ Văn Cường kết hợp trong tiết mục Lương Sơn Bá - Chúc Anh Đài.
Năm ngoái, ca sĩ hoạt động âm nhạc trở lại sau hai năm sống tách biệt vì ồn ào về đời tư. Cô đi diễn thường xuyên ở các sự kiện, phòng trà. Ca sĩ cũng thu âm, phát hành các MV như Hạ nhớ, Thanh xuân rực rỡ.
Năm ngoái, ca sĩ hoạt động âm nhạc trở lại sau hai năm sống tách biệt vì ồn ào về đời tư. Cô đi diễn thường xuyên ở các sự kiện, phòng trà. Ca sĩ cũng thu âm, phát hành các MV như Hạ nhớ, Thanh xuân rực rỡ.
MV Hạ nhớ - Thiện Nhân, Hà Sơn.
Thiện Nhân thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của cô trên trang cá nhân như đi du lịch, ăn uống.
Thiện Nhân thường chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của cô trên trang cá nhân như đi du lịch, ăn uống.
Năm 2024, trong lần ra ca khúc đón tuổi 23, Thiện Nhân cho biết hạnh phúc bên người yêu Ngân Trác, hơn cô 15 tuổi, người cô quen khi thi Giọng hát Việt nhí 2014. Cô nhận được sự ủng hộ của gia đình bạn đời, cùng Ngân Trác thuê một căn hộ ở TP HCM chung sống. Tuy nhiên, ca sĩ luôn trăn trở về việc thiếu lời chúc phúc của bố mẹ ruột.
Năm 2022, ca sĩ thông báo sống với người yêu, xin phép bố mẹ kết hôn nhưng không được đồng ý. Gia đình của Thiện Nhân sau đó nói không phản đối xu hướng tình cảm của cô, song không đồng thuận cho con gái quen Ngân Trác vì "thiếu tin tưởng ở người này".
Năm 2024, trong lần ra ca khúc đón tuổi 23, Thiện Nhân cho biết hạnh phúc bên người yêu Ngân Trác, hơn cô 15 tuổi, người cô quen khi thi Giọng hát Việt nhí 2014. Cô nhận được sự ủng hộ của gia đình bạn đời, cùng Ngân Trác thuê một căn hộ ở TP HCM chung sống. Tuy nhiên, ca sĩ luôn trăn trở về việc thiếu lời chúc phúc của bố mẹ ruột.
Năm 2022, ca sĩ thông báo sống với người yêu, xin phép bố mẹ kết hôn nhưng không được đồng ý. Gia đình của Thiện Nhân sau đó nói không phản đối xu hướng tình cảm của cô, song không đồng thuận cho con gái quen Ngân Trác vì "thiếu tin tưởng ở người này".
Theo ca sĩ, cô vẫn liên lạc bố mẹ nhưng cảm thấy thiếu sự thấu hiểu nhau. Dù vậy, cô chép kinh mỗi ngày, cầu bình an và sức khỏe cho họ.
Theo ca sĩ, cô vẫn liên lạc bố mẹ nhưng cảm thấy thiếu sự thấu hiểu nhau. Dù vậy, cô chép kinh mỗi ngày, cầu bình an và sức khỏe cho họ.
Nguyễn Thiện Nhân đăng quang Giọng hát Việt nhí ở tuổi 12. Cô ghi dấu với các ca khúc âm hưởng dân gian, điệu ru như Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý sáng tác), Cô Đôi thượng ngàn (hát văn). Sau khi đoạt quán quân, cô chuyển vào Sài Gòn sống cùng anh chị để có điều kiện học tập và phát triển năng khiếu ca hát. Thiện Nhân được vợ chồng Cẩm Ly tiếp tục bồi dưỡng, đầu tư quay MV. Năm 2016, Thiện Nhân tham gia cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng, cùng đội với đàn chị - ca sĩ Cao Công Nghĩa, đoạt giải quán quân ở game show này.
Thiện Nhân duy trì đam mê qua dòng nhạc quê hương và bolero. Nhiều video ca hát của cô đạt hàng triệu lượt xem như Vùng lá me bay - Duyên phận (Anh Việt Thanh - Thái Thịnh sáng tác), Chuyện đêm mưa (nhạc: Nguyễn Hiền, lời Hoài Linh).
Nguyễn Thiện Nhân đăng quang Giọng hát Việt nhí ở tuổi 12. Cô ghi dấu với các ca khúc âm hưởng dân gian, điệu ru như Mẹ yêu con (Nguyễn Văn Tý sáng tác), Cô Đôi thượng ngàn (hát văn). Sau khi đoạt quán quân, cô chuyển vào Sài Gòn sống cùng anh chị để có điều kiện học tập và phát triển năng khiếu ca hát. Thiện Nhân được vợ chồng Cẩm Ly tiếp tục bồi dưỡng, đầu tư quay MV. Năm 2016, Thiện Nhân tham gia cuộc thi Tuyệt đỉnh song ca - Cặp đôi vàng, cùng đội với đàn chị - ca sĩ Cao Công Nghĩa, đoạt giải quán quân ở game show này.
Thiện Nhân duy trì đam mê qua dòng nhạc quê hương và bolero. Nhiều video ca hát của cô đạt hàng triệu lượt xem như Vùng lá me bay - Duyên phận (Anh Việt Thanh - Thái Thịnh sáng tác), Chuyện đêm mưa (nhạc: Nguyễn Hiền, lời Hoài Linh).
Thiện Nhân kết hợp Phương Anh hát Tâm sự đời tôi trong đêm diễn phòng trà vào năm ngoái.
Hoàng Dung
Ảnh, video: Nhân vật cung cấp