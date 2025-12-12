Cuộc khẩu chiến giữa ông Trump với Thị trưởng London

Khi mối quan hệ giữa Mỹ và châu Âu đang căng thẳng, Tổng thống Trump lại khơi lên cuộc tranh cãi nảy lửa mới với Thị trưởng London.

Cuộc khẩu chiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và Thị trưởng London được châm ngòi từ bài phỏng vấn đăng trên tờ Politico của Mỹ tuần qua, khi ông Trump tuyên bố rằng châu Âu giờ đây "là nơi rất khác".

"Nếu nhìn vào London, bạn sẽ thấy một Thị trưởng tên Khan", ông Trump nói, đề cập đến Thị trưởng London Sadiq Khan. "Ông ấy là một thị trưởng kinh khủng, bất tài, độc địa và đáng ghê tởm. Ông ấy làm việc rất tệ hại và London đã trở thành một nơi rất khác so với trước kia".

Tổng thống Mỹ Donald Trump (trái) và Thị trưởng London Sadiq Khan. Ảnh: Sky News

"Tôi yêu London... Tôi ghét phải thấy điều đó xảy ra", Tổng thống nói trong cuộc phỏng vấn, lưu ý rằng ông cũng có nguồn gốc từ châu Âu. Mẹ ông Trump sinh ra tại Scotland và ông nội là người Đức nhập cư vào Mỹ.

Thị trưởng Khan, vốn là người Anh gốc Pakistan, nhanh chóng đáp trả, cho rằng Tổng thống Mỹ đã trở nên "ám ảnh" với ông, đồng thời tung ra đòn phản công khi chỉ ra rằng số người Mỹ chuyển đến sống ở Anh đang đạt mức cao kỷ lục.

Theo dữ liệu từ Bộ Nội vụ Anh, từ tháng 9 năm ngoái đến tháng 9 năm nay, hơn 8.000 người Mỹ đã nộp đơn xin nhập quốc tịch Anh, con số cao kỷ lục và tăng 41% so với 12 tháng trước đó.

"London đang trở thành một nơi khác", ông Khan nói. "Chúng tôi là thành phố tuyệt vời nhất thế giới".

"Tôi cho rằng đó là một trong những lý do chúng tôi đón số lượng kỷ lục người Mỹ đến để nghỉ dưỡng, sinh sống, đầu tư hoặc học tập", Thị trưởng London cho biết thêm.

Chính phủ Anh thường rất thận trọng với việc chỉ trích chính quyền Trump. BBC hôm 9/12 đưa tin Văn phòng Thủ tướng Keir Starmer đã bác bỏ những cáo buộc cho rằng họ không ủng hộ Thị trưởng Khan, khẳng định Thủ tướng Starmer có mối quan hệ tốt với cả ông lẫn Tổng thống Trump.

Hôm sau, lập trường của chính phủ Anh trở nên rõ ràng hơn. Phát ngôn viên Thủ tướng Starmer nói với các phóng viên rằng những bình luận từ Tổng thống Trump là "không chính xác".

"Thị trưởng London đang làm rất tốt công việc của mình, cung cấp bữa ăn miễn phí cho học sinh tiểu học, làm sạch không khí London, tạo ra khu vực không khí sạch lớn nhất thế giới và khởi công xây dựng số nhà ở xã hội kỷ lục", người phát ngôn nói. "Thủ tướng vô cùng tự hào về thành tích của Thị trưởng London và cũng rất tự hào khi có ông là đồng nghiệp và bạn bè".

Các bộ trưởng nội các Anh cũng lên tiếng bảo vệ Thị trưởng Khan. Ngoại trưởng Yvette Cooper nói rằng ông Khan đang "làm rất tốt công việc của mình cho toàn bộ London".

Theo Bộ trưởng Văn hóa Lisa Nandy, cách ông Trump mô tả ông Khan là hoàn toàn "sai lầm". "Ông Sadiq đang làm những việc cực kỳ tốt cho London. Chúng tôi tự hào về các thị trưởng của mình", bà nói.

Thực tế, Tổng thống Trump và Thị trưởng Khan đã có hiềm khích từ nhiều năm trước, được thể hiện rõ nhất trong nhiệm kỳ đầu của ông Trump.

Ngay trước khi máy bay của ông hạ cánh xuống London trong chuyến thăm cấp nhà nước đầu tiên tới Anh vào năm 2019, Tổng thống Trump đã gọi Thị trưởng Khan là "kẻ thất bại hoàn toàn" trên mạng xã hội, khuyên ông "nên tập trung vào vấn đề tội phạm ở London". Người phát ngôn của ông Khan khi đó mô tả tuyên bố này giống như "lời lăng mạ trẻ con".

Đầu năm nay, trong một bài phát biểu tại Liên Hợp Quốc, ông Trump nói rằng London đang muốn "chuyển sang luật Hồi giáo Sharia", ám chỉ gốc gác Hồi giáo của Thị trưởng Khan.

Đáp lại, ông Khan gọi ông Trump là người "phân biệt chủng tộc", "phân biệt giới tính", "thù ghét phụ nữ" và "bài Hồi giáo".

Xuất hiện cùng Thủ tướng Starmer tại một cuộc họp báo ở Scotland mùa hè vừa qua, Tổng thống Trump tiếp tục công kích Thị trưởng Khan, gọi ông là người "tồi tệ", khiến Thủ tướng Anh phải ngắt lời. "Ông ấy thực ra là một người bạn của tôi", ông Starmer nói.

Chính phủ Anh gần đây tỏ ra thận trọng khi phản ứng với Chiến lược An ninh Quốc gia do chính quyền Trump công bố, trong đó cảnh báo châu Âu đang đối mặt nguy cơ bị "xóa sổ nền văn minh".

Hôm 9/12, người phát ngôn Văn phòng Thủ tướng Anh đã từ chối bình luận về các tuyên bố gây tranh cãi nhất của tài liệu này, nói rằng đó là "chiến lược được Mỹ vạch ra cho Mỹ và việc bình luận về nó thuộc về họ".

Trong phiên chất vấn Thủ tướng tại quốc hội Anh ngày 10/12, Ed Davey, lãnh đạo đảng Dân chủ Tự do trung dung, đã đặt câu hỏi với ông Starmer về chiến lược an ninh quốc gia "vô cùng đáng báo động" của Mỹ, lưu ý rằng nó "lặp lại những quan điểm cực hữu về 'xóa sổ văn minh'", cảnh báo chính phủ Mỹ sẽ "gieo mầm mống kháng cự ở châu Âu".

Ông Davey thúc giục Thủ tướng Starmer "nhấc điện thoại lên và nói rõ với Tổng thống Trump rằng bất kỳ nỗ lực nào can thiệp vào nền dân chủ của chúng ta đều không thể chấp nhận được".

"Những gì tôi thấy là một châu Âu vững mạnh, đoàn kết ủng hộ Ukraine và đoàn kết ủng hộ các giá trị lâu dài về tự do, dân chủ của chúng ta. Tôi sẽ luôn bảo vệ những giá trị và quyền tự do đó", ông Starmer đáp.

Khi một nhà báo đặt câu hỏi tại sao chính phủ Anh không công khai bảo vệ Thị trưởng Khan trước những lời công kích của Tổng thống Trump, phát ngôn viên của Thủ tướng Starmer trả lời: "Tôi không nghĩ vậy, Thủ tướng có mối quan hệ mạnh mẽ với Thị trưởng London".

Hồi tháng 9, ông Khan nói rằng ông dường như "đang ở thuê miễn phí" trong tâm trí của Tổng thống Trump, thậm chí còn đùa rằng hy vọng Tổng thống Mỹ sẽ "không gửi hóa đơn đòi tiền thuê".

Hai tháng sau, Thị trưởng Khan phản ứng gay gắt hơn. "Tôi không thể hiểu nổi vì sao Tổng thống Trump lại ám ảnh với Thị trưởng London đến vậy", ông Khan nói. "Tôi không rõ ông ấy được gì khi chống lại một thành phố thành công, đa dạng, tiến bộ và tự do như London".

Vũ Hoàng (Theo Washington Post, AFP, Reuters)