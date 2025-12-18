Cuộc họp báo bóng đá nam SEA Games 'như trên sân khách' của Thái Lan

Thái LanThái Lan là chủ nhà, nhưng chỉ ba phóng viên tham dự họp báo trước trận gặp Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Phòng họp báo tại sân Rajamangala, Bangkok sáng 17/12 chứng kiến số lượng phóng viên Việt Nam áp đảo chủ nhà. Điều này khiến những người có mặt bất ngờ vì bóng đá nam luôn là nội dung thi đấu được chú ý bậc nhất mỗi kỳ SEA Games.

Điều này trở thành câu hỏi được đặt ra cho HLV Thawatchai Damrong-Ongtrakul, rằng liệu có phải Thái Lan đang thiếu sự ủng hộ từ truyền thông và dư luận. Ông cho rằng không có nhiều phóng viên Thái Lan, nhưng việc đưa tin vẫn có thể lan rộng khắp cả nước. "Trọng tâm của chúng tôi là trận chung kết và giành HC vàng SEA Games", ông Thawatchai nói.

Trung vệ Phạm Lý Đức, HLV Kim Sang-sik, HLV Thawatchai và trung vệ Chanapach Buaphan (từ trái sang) trong cuộc họp báo trước trận chung kết bóng đá nam SEA Games 33, tại sân Rajamangala ở Bangkok ngày 17/12/2025. Ảnh: Changsuek

Sau đó, phóng viên Wutinon Boonwanich của báo Thái Lan Daily News giơ tay xin nêu ý kiến. Ông đặt câu hỏi về những áp lực đội nhà phải đối mặt, nhưng trước đó là giải thích vì sao cuộc họp báo không có đông đảo phóng viên Thái Lan.

"Các VĐV Thái Lan đã giành được rất nhiều HC vàng. Họ hát Quốc ca đến khản giọng và cười đến mang tai khi chụp ảnh. Điều này khiến các phóng viên Thái Lan phải tản ra nhiều địa điểm khác nhau để đưa tin, mà mỗi nơi lại cách xa nhau. Nhưng bóng đá là sự kiện quan trọng tranh HC vàng, chắc chắn sẽ có rất nhiều phương tiện truyền thông đến đưa tin. Tôi nói thật đấy, đừng lo", Watinon cho biết.

HLV Thawatchai sau đó mỉm cười và nói toàn đội không chịu áp lực. Ông dặn dò các cầu thủ phải tự hào khi đại diện cho quốc gia, biến nó thành động lực và xóa tan áp lực để giành HC vàng.

Phóng viên Wutinon Boonwanich của báo Thái Lan Daily News đặt câu hỏi tại họp báo trước chung kết bóng đá nam SEA Games 33. Ảnh: Changsuek

Trước SEA Games, Thái Lan đặt mục tiêu giành bốn HC vàng bóng đá, nhưng đã bị loại ở bán kết bóng đá và futsal nữ. Họ chỉ còn trông chờ vào tuyển U22 và futsal nam.

Thái Lan vẫn dẫn đầu với 16 HC vàng bóng đá nam SEA Games, hơn đội xếp sau Malaysia 10 huy chương. Tuy nhiên, lần gần nhất Thái Lan giành HC vàng bóng đá nam SEA Games là năm 2017, sau khi thắng chủ nhà Malaysia. Sau đó, đội bị loại từ vòng bảng kỳ 2019, rồi thua hai trận chung kết trước Việt Nam (0-1) năm 2022 và Indonesia (2-5, hiệp phụ) năm 2023.

HLV Thawatchai thừa nhận Việt Nam là đối thủ khó nhằn, nhưng Thái Lan cần vượt qua để đứng đầu Đông Nam Á và vươn ra châu lục. Người Thái cũng kỳ vọng lứa U22 sẽ phục thù thất bại ở chung kết ASEAN Cup 2024 vào tháng 1, sau khi thua Việt Nam 2-3 ở lượt về tại chính sân Rajamangala.

