Cuộc hồi hương ở thượng nguồn sông Hậu

Tám năm, gia đình Bích hai lần dắt díu nhau lên Bình Dương, Long An mưu sinh, nhưng cuối cùng phải về nơi "chôn nhau cắt rốn" bên dòng sông Hậu khi dịch bùng phát.

5h ngày cuối tháng 9, Nguyễn Thị Bích (27 tuổi) khệ nệ ôm bụng bầu hơn 8 tháng, dắt chiếc xe máy cà tàng ra phía trước căn phòng trọ tại xã Nhị Thành (Thủ Thừa, Long An). Ràng rịch mớ đồ đạc, quần áo lên xe xong, cô mắt đỏ hoe, cùng 2 con trai 8 tuổi và 2 tuổi rưỡi chào tạm biệt ông bà ngoại, bắt đầu hành trình hồi hương bất đắc dĩ dài 180 km.

Bích quê ở xã Vĩnh Trường, một cù lao nhỏ nằm lọt thỏm giữa lòng sông Hậu (An Phú, An Giang). Gia đình Bích thuộc hộ "nghèo rớt mùng tơi" của xã, cha đi chăn vịt mướn, còn mẹ bán khoai lang. Học hết lớp 11, nhà quá khổ, cô bỏ học đi làm một thời gian, sau đó có chồng. Hai bên gia đình đều không khá giả, nhà chồng Bích lại đông con. Cưới xong hai vợ chồng khăn gói đến Bình Dương, Bích làm công nhân may còn chồng đi phụ hồ.

Ông bà Năm chỉ có đứa con gái độc nhất. Từ dạo con phải xa quê, ông bà buồn cũng bỏ nghề cũ, chuyển sang bán vé số dạo mong tăng thêm thu nhập, đỡ đần cho con phần nào. Lúc con gái sinh đứa đầu lòng, ông bà rời quê, đến Bình Dương, vừa bán vé số vừa giữ cháu ngoại. Tám năm sau, 3 đứa con trai Bích lần lượt chào đời.

Con đông, vừa tốn tiền thuê trọ cộng với việc học hành khá tốn kém, năm ngoái, sau một thời gian dành dụm, họ quyết định trở lại quê nhà. Bích nhờ mẹ chồng hốt dây hụi, xin người quen mớ tôn, ván cũ, vay thêm chút đỉnh cất căn nhà sàn ven sông từ mảnh đất nhỏ của người chú cho.



Trả chưa hết nợ căn nhà, hai vợ chồng tiếp tục "vỡ kế hoạch" khi có thêm đứa con thứ 4. Mang thai 6 tháng, công việc ở quê ngày càng khó khăn, Bích cùng hai con trai bắt xe đò đến Long An, tới nhà người quen ở trọ bán vé số dạo dành dụm cho ngày sinh nở. Ông bà Năm thương con thấy vậy cũng theo cùng. Bích mua chiếc xe máy cũ giá 3,5 triệu đồng, trả góp mỗi ngày 50.000 đồng.

Từ ngày có xe, bán vé số về, cô tranh thủ lấy sỉ dưa leo, bầu bí chạy quanh xóm trọ bán dạo kiếm thêm vài đồng lẻ. Gia đình Bích mưu sinh tạm ổn được khoảng 2 tháng, vừa trả nợ xong chiếc xe thì đợt dịch thứ tư ập đến. Thất nghiệp, suốt 4 tháng, 5 miệng ăn cùng đứa con gái trong bụng mẹ phải sống lay lắt qua ngày bằng gạo, cá hộp, nước tương từ các mạnh thường quân.

Nhìn xuống bụng ngày càng lớn dần, sợ con phải chào đời trong cảnh khổ, bà mẹ 3 con đánh liều đưa các con về quê. Hoàn cảnh như nhau, nhưng những người trong xóm trọ thấy mẹ con không một xu dính túi, mỗi người góp một ít cho họ được 400.000 đồng. Ba mẹ con bắt đầu hành trình hồi hương mà không biết sẽ dài hơn mình nghĩ.