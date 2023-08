Cuộc đua vô địch Ngoại hạng Anh dự báo khó lường

Ngoại hạng Anh mùa giải mới, độc quyền trên K+, dự báo là cuộc cạnh tranh của nhóm Big 6 và những đội bóng mới nổi tranh các suất dự cup châu Âu.

Ngay vòng đầu tiên, người hâm mộ đã phần nào thỏa mãn với phong độ của các ứng viên vô địch khi Man City thắng dễ Burnley ngay trên sân khách 3-0. Haaland vẫn chứng minh đẳng cấp với hai bàn thắng. Newcastle - đội bóng tân binh của Champions League năm nay, đè bẹp Aston Villa tới 5-1 với màn tỏa sáng của tân binh Tonali. Arsenal cũng thắng Nottingham với tỷ số 2-1 nhờ công của Nketiah và Saka, trong đó pha kiến tạo giật gót đẹp mắt của Martinelli ở bàn mở tỷ số.

Hai ông lớn Chelsea và Liverpool có mùa giải trước không như ý, chạm mặt nhau ngay vòng đầu tiên. Cả hai trải qua mùa hè mua sắm khá bận rộn khi thay máu lực lượng. Trận Super Sunday đầu tiên của mùa giải cống hiến màn đôi công và kết quả hòa chấp nhận được với cả hai.

Haaland lập cú đúp trong trận mở màn. Ảnh: PA

Theo các chuyên gia, mùa giải 2023/24 dự báo kịch tính ở cuộc đua tranh suất dự cúp châu Âu với khoảng 7 đội bóng có trình độ không quá chênh lệch. Ngoài Big 6 như Man City, Man United, Chelsea, Liverpool, Arsenal, Tottenham, các CLB khác cũng đang được hậu thuẫn mạnh về tài chính. Điển hình là Newcastle - đội nằm trong top 4 mùa trước.

Nhóm "mới nổi" như Newcastle United, Brighton đặt nhiều tham vọng trong mùa giải mới. Hè này, Newcastle mang về Sandro Tonali (55 triệu bảng), Valentino Livramento (không tiết lộ phí) và Harvey Barnes (39 triệu bảng). Kỳ chuyển nhượng mùa hè kéo dài đến 1/9 hứa hẹn sẽ còn nhiều bất ngờ trong chính sách chuyển nhượng. Mới nhất là vụ Moises Caicedo đổi thái độ, từ việc suýt gia nhập Liverpool trở thành tân binh đắt giá nhất lịch sử của Chelsea.

Sự vươn lên mạnh mẽ của Newcastle năm ngoái là nguồn cảm hứng cho rất nhiều CLB không thuộc nhóm Big 6 truyền thống. Chưa kể giải đấu hàng đầu xứ sở sương mù còn có một "đặc sản" là các đội bóng mới thăng hạng thường chơi rất hay ở những mùa giải đầu tiên như Brighton hay Wolves trước đây. Năm nay, sự kỳ vọng được đặt vào ba tân binh là Sheffield United, Luton Town và đáng chú ý là Burnley của cựu đội trưởng Man City - Vincent Kompany.

Chelsea và Liverpool hòa trong trận ra quân. Ảnh: Reuters

Big 7 năm nay vẫn là ẩn số vì Ngoại hạng Anh chỉ mới khởi tranh vòng đầu tiên. Việc các đội được áp dụng quãng nghỉ đông lần đầu tiên trong lịch sử dù chỉ kéo dài một tuần, cũng sẽ tác động rất lớn đến cục diện BXH chung cuộc của giải đấu.

Tại Việt Nam, Truyền hình K+ là đơn vị duy nhất phát sóng trọn vẹn gần 400 trận đấu Ngoại hạng Anh, độc quyền nhiều giải thể thao như Formula 1, tennis, golf và UFC. K+ còn mang đến cho người hâm mộ cơ hội xem những giải hàng đầu như UEFA Champions League, UEFA Europa League... (thuộc gói FPT Play Sport) với chi phí tối ưu.

Bên cạnh đó, K+ sản xuất loạt chương trình đồng hành được nâng cấp từ nội dung, dàn khách mời đến công nghệ. Các chương trình áp dụng trong mùa giải mới như VAR+ - Giải mã Ngoại Hạng (thứ hai), Game on - Cuối tuần rực lửa (thứ sáu), House Of Lions - Hội quán Ngoại hạng (thứ bảy), Super Sunday (chủ nhật). Ngoài ra, đơn vị có hai chương trình đặc biệt vào thứ 7 là Thể thao cuối tuần và Thể thao thế giới do K+ và VTV phối hợp sản xuất.

Hoài Phương