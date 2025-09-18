Cuộc đua nước rút của du lịch Việt đón 25 triệu khách quốc tế

Để đạt mục tiêu 25 triệu khách quốc tế năm nay, ngành du lịch cần đón trung bình 2,75 triệu lượt khách mỗi tháng trong bốn tháng cuối năm - con số chưa từng có trong lịch sử.

Ngành du lịch Việt Nam đang đứng trước một trong những thách thức lớn nhất từ trước đến nay: đón 25 triệu lượt khách quốc tế trong năm 2025, theo mục tiêu Chính phủ giao tại Nghị quyết 226. Tuy nhiên, những con số lại cho thấy chặng đường về đích còn rất xa. Các chuyên gia cũng đồng tình cho rằng, cuộc đua nước rút này đòi hỏi những giải pháp quyết liệt và đột phá.

Khách nước ngoài trải nghiệm tour đi chợ truyền thống của Việt Nam. Ảnh: Mai Anh

Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, 8 tháng đầu năm, Việt Nam đón gần 14 triệu lượt khách quốc tế, mới đạt 56% kế hoạch. Điều này đồng nghĩa với việc trong 4 tháng còn lại, ngành phải thu hút hơn 11 triệu lượt khách, tức trung bình 2,75 triệu lượt mỗi tháng.

Đây là con số kỷ lục, cao hơn mức đỉnh lịch sử (hơn 2 triệu lượt/tháng) mà du lịch Việt từng đạt được. "Mục tiêu này rất thách thức, rất lớn", ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, thừa nhận tại hội nghị ngành du lịch sáng 18/9.

Đồng quan điểm, ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt Nam (VITA), cho rằng đây là "nhiệm vụ rất nặng nề", đòi hỏi "cả ngành phải vào cuộc một cách mạnh mẽ nhất".

Thách thức không chỉ đến từ áp lực con số, mà còn từ những vấn đề nội tại. Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy thẳng thắn chỉ ra rằng nhiều sản phẩm du lịch của Việt Nam đã lỗi thời, có tuổi đời 10-15 năm, không còn đủ sức hấp dẫn. "Chúng ta phải thay đổi cách tiếp cận, phải bán thứ khách cần, không phải bán thứ ta có", ông Thủy nhấn mạnh.

Du khách Hàn Quốc Jung Woo Sung (bên trái) chụp ảnh cùng gia đình khi đến Đà Nẵng du lịch. Ảnh: Nguyễn Đông

Trước áp lực thời gian, các doanh nghiệp và hiệp hội đang tìm cách đưa ra các giải pháp. Ông Vũ Thế Bình cho biết VITA tập trung vào hai hướng chính. Một là đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số, nhắm vào các thị trường trọng điểm và mới nổi. Hai là tổ chức các đoàn fam trip (khảo sát du lịch quốc tế), xúc tiến trực tiếp với các hãng lữ hành lớn ở nước ngoài để giới thiệu sản phẩm mới, với kỳ vọng họ có thể đưa khách đến Việt Nam ngay trong quý cuối năm.

Bên cạnh các phương thức truyền thống, việc làm mới sản phẩm được xem là chìa khóa. Ẩm thực nổi lên như một xu hướng toàn cầu và Việt Nam có nhiều tiềm năng. Bà Nguyễn Thị Khánh, Phó Chủ tịch Hiệp hội Du lịch TP HCM, nhận định ẩm thực có thể trở thành một sản phẩm du lịch chủ lực, và đề xuất các địa phương cần liên kết để tạo ra những tour tuyến dựa trên giá trị văn hóa ẩm thực đặc trưng.

Tuy nhiên, cách làm mới sản phẩm cũng cần một tư duy mới. Ông Phạm Hà, CEO Lux Group, cho rằng Việt Nam cần từ bỏ cách làm "một chương trình cho tất cả". Theo ông, việc mời đại diện từ nhiều thị trường khác nhau tham gia cùng một chương trình khảo sát là không hiệu quả.

"Nên mời các đối tác Ấn Độ đi theo một lịch trình riêng, các đối tác Trung Quốc theo một lịch trình khác, đúng 'gu' của họ", ông Hà phân tích. Vị CEO này cho rằng, chỉ khi "nói ngôn ngữ của khách hàng", hiểu họ cần gì và đáp ứng đúng mong muốn đó, khả năng thu hút khách mới thực sự cao.

Để tối ưu hóa nguồn lực cho cuộc đua nước rút, ngành du lịch sẽ tập trung vào các thị trường có khả năng tăng trưởng nhanh nhất. Các thị trường gần như Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan được đặt lên hàng đầu. Tiếp đó là khu vực ASEAN, đặc biệt là Philippines, Indonesia và Malaysia. Các thị trường xa hơn như Nga, Tây Âu, Bắc Âu, đặc biệt là các nước được Việt Nam miễn visa đơn phương, cũng được chú trọng.

Để tăng tính cạnh tranh, ông Phạm Hà gợi ý Việt Nam có thể học hỏi các "chiêu thức" từ những quốc gia láng giềng như Thái Lan, ví dụ như tặng vé máy bay khứ hồi nội địa cho khách quốc tế hoặc tặng voucher mua sắm.

Dù thừa nhận mục tiêu 25 triệu lượt khách là vô cùng khó khăn, ông Hà vẫn tỏ ra lạc quan. "Hoàn toàn có thể, mọi chuyện đều có thể có bất ngờ", ông nói.

Tuy nhiên, vị CEO cũng nhấn mạnh một góc nhìn quan trọng khác: thành công của ngành du lịch không nên chỉ đo bằng việc "đếm lượt khách".

"Ngoài việc tăng lượng khách, chúng ta cần đặc biệt quan tâm đến chất lượng sản phẩm để khách chi tiêu nhiều hơn. Tăng tổng thu du lịch từ khách quốc tế cũng là một thành công lớn", ông Hà kết luận. Đây cũng là định hướng cho sự phát triển bền vững, khi mục tiêu không chỉ là những con số kỷ lục, mà còn là giá trị thực chất mà ngành kinh tế xanh mang lại.

Phương Anh