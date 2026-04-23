Cuộc đua chưa từng có của 5 phim Việt mùa nghỉ lễ

Lần đầu, năm phim Việt cùng ra rạp dịp Giỗ Tổ Hùng Vương và 30/4-1/5, thị trường điện ảnh trong nước được ví "bước vào mùa Tết thứ hai".

Giới quan sát đánh giá dịp lễ sắp tới, thị trường rạp sôi động với số lượng phim Việt nhiều nhất từ trước đến nay. Các dự án phân bố đa dạng về thể loại, từ tâm lý - xã hội (Anh Hùng), hài (Đại tiệc trăng máu 8), cổ trang (Trùm Sò) đến kinh dị (Phí phông, Heo năm móng).

Phí phông (đạo diễn Quốc Trung) - phim 16+ có Kiều Minh Tuấn, Đoàn Minh Anh đóng - mở màn cuộc đua khi chiếu sớm hôm 17/4, thu về hơn 90 tỷ đồng sau sáu ngày. Cuối tuần qua, dự án chiếm 75% tổng doanh thu phim rạp, tiến tới mốc trăm tỷ đồng trong tuần này.

Tác phẩm gây chú ý khi là phim đầu tiên khai thác giai thoại dân gian "phí phông" - một loài quỷ huyền bí, có ngoại hình như người thường, chuyên hút máu hoặc sinh khí dân làng để tồn tại.

Phân cảnh nhân vật Lua (sao nhí Thái Lan Nina) trong "Phí phông", sao nhí diễn cùng Diệp Bảo Ngọc, Sỹ Hậu. Video: Đoàn phim cung cấp

Ngoài Phí phông, bốn phim còn lại đều mang màu sắc riêng, có phân khúc khán giả khác nhau. Anh Hùng đánh dấu sự trở lại của Thái Hòa với vai chính - một tài xế taxi. Sau khi cứu người, anh được đông đảo người dân, truyền thông ca ngợi là "anh hùng đời thường", song dần bị lật tẩy là kẻ chủ mưu lừa đảo tiền từ thiện. Ở buổi chiếu sớm cho truyền thông tối 21/4, tác phẩm nhận được nhiều lời khen về câu chuyện giàu cảm xúc, Thái Hòa diễn nhập vai khi khắc họa bi kịch người cha có con bị bệnh hiểm nghèo.

Đại tiệc trăng máu 8 chiếm ưu thế ở dàn diễn viên đa thế hệ, từ danh hài Vân Sơn, Quang Minh đến Hứa Vĩ Văn, Lê Khánh, Miu Lê, Liên Bỉnh Phát. Trong năm tác phẩm, phim của đạo diễn Phan Gia Nhật Linh là dự án duy nhất làm lại từ kịch bản nước ngoài One cut of the dead. Phim xoay quanh Tâm OK (Vân Sơn đóng) - một đạo diễn bị gán mác "chuyên làm phim rác".

Tác phẩm gốc từng gây sốt tại Nhật Bản năm 2018, thu về hơn 30 triệu USD dù kinh phí chỉ 25.000 USD. Đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết khi Việt hóa tác phẩm, anh giữ phần lớn cấu trúc kể chuyện, thêm thắt một số nhân vật, tình tiết phù hợp hơn với bối cảnh trong nước.

Ở thể loại kinh dị, Heo năm móng đối đầu Phí Phông khi cùng khai thác chất liệu dân gian. Tác phẩm do Lưu Thành Luân - đạo diễn loạt phim ăn khách Quỷ cẩu, Linh miêu - thực hiện. Kịch bản theo chân Khải (Võ Tấn Phát) - một TikToker quay nội dung về tâm linh.

Trùm Sò của đạo diễn Đức Thịnh có lợi thế nhờ dán nhãn K - phổ biến tới mọi độ tuổi, trẻ em dưới 13 tuổi cần đi với người giám hộ. Trở lại làm phim sau bảy năm, kể từ thành công của Trạng Quỳnh, Đức Thịnh chọn câu chuyện lấy cảm hứng từ tích Ngao sò ốc hến.

Những năm trước, dự án thắng lớn dịp 30/4 thường đến từ nhà làm phim có thương hiệu, như Lý Hải với franchise Lật mặt, hoặc Victor Vũ. Theo ông Quang Phước - người làm lâu năm trong mảng truyền thông điện ảnh ở TP HCM, việc Lý Hải vắng bóng năm nay khiến cục diện phòng vé kỳ nghỉ lễ trở nên khó đoán. "Mặt khác, doanh thu phim Việt ngày càng khả quan, nhất là vào các mùa lễ lớn trong năm. Vì thế, đây trở thành cơ hội để nhiều đơn vị quyết tâm phát hành, bất kể độ cạnh tranh cao", ông Phước đánh giá.

Thái Hòa (phải) đóng vai người cha bị nghi ngờ tổ chức lừa đảo từ thiện để kiếm tiền chữa bệnh cho con. Ảnh: Thảo Ngô

Các nhà làm phim thừa nhận áp lực doanh thu trước cuộc đua "chưa từng có". Võ Thạch Thảo - đạo diễn Anh Hùng - cho biết chịu nhiều lo lắng khi lần đầu lấn sân điện ảnh. Quá trình quay, chị và êkíp căng thẳng vì những cảnh khó, như phân đoạn nhân vật Hùng (Thái Hòa) leo ban công chung cư cứu bà cụ (nghệ sĩ Lê Thiện) khỏi đám cháy, mất nhiều ngày quay.



"Đây là một mùa lễ đặc biệt khi nhiều phim Việt phải cạnh tranh. Trước khi nghĩ đến doanh thu, tôi muốn làm một phim thật tốt để hoàn thành trách nhiệm với nhà sản xuất và diễn viên - những người tin tưởng tôi", chị nói. Trước Anh Hùng, Võ Thạch Thảo nổi tiếng với vai trò đạo diễn phim truyền hình Cây táo nở hoa, Gạo nếp gạo tẻ.

Tương tự, đạo diễn Phan Gia Nhật Linh cho biết khi làm Đại tiệc trăng máu 8, nỗi lo lớn nhất của anh là kịch bản gốc kén khán giả. Lần đầu xem bản Nhật ở rạp, anh đinh bỏ về vì diễn biến 30 phút đầu nhàm chán. Sau đó, tác phẩm bắt đầu hấp dẫn hơn, nhiều tình huống gây bất ngờ, lật lại toàn bộ câu chuyện trước đó với góc nhìn khác. "Tôi sợ nhiều người xem thiếu kiên nhẫn, bởi đoạn đầu phim cần tạo sự hoang mang, khiến khán giả không hiểu chuyện gì đang xảy ra, sau đó loạt tình tiết hài của phim mới bùng nổ", anh cho biết.

Trailer phim 'Michael' Trailer phim "Michael". Video: Lionsgate

Võ Thanh Hòa - nhà sản xuất Heo năm móng - đánh giá việc năm tác phẩm cùng ra rạp dịp lễ cho thấy đà tăng trưởng của thị trường điện ảnh trong nước. Theo anh, điều này tạo sự cạnh tranh, giúp phim Việt nâng cao chất lượng, bởi các đạo diễn phải liên tục nâng cao tay nghề, đáp ứng tiêu chí ngày càng cao của khán giả.

Dịp này, nhiều tác phẩm nước ngoài đổ bộ rạp chiếu. Michael - phim về "ông hoàng nhạc pop" Michael Jackson - tái hiện hình ảnh huyền thoại từ thời trẻ đến lúc nổi tiếng toàn cầu, do cháu trai ông - Jaafar Jackson - đóng vai chính. Nhiều phim hoạt hình hướng đến trẻ em, phù hợp không khí gia đình, như Mèo siêu quậy ở Viện bảo tàng 2: Đại náo kim tự tháp, Cá con cau có.

Mai Nhật