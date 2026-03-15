Cuộc đoàn tụ gượng gạo của cô gái bị vứt ở nhà vệ sinh 28 năm trước

Trung QuốcBị ông nội vứt bỏ từ lúc 2 ngày tuổi, Hong Yangli vượt nửa vòng trái đất về nhận mẹ nhưng đối diện màn đoàn tụ lạnh lẽo, dấy lên nhiều tranh cãi.

Ngày 14/3, Hong Yangli, 28 tuổi, bay hơn 20 tiếng từ Hà Lan về thành phố Nam Xương, tỉnh Giang Tây để gặp lại cha mẹ ruột.

Tháng 11/1998, khi mới chào đời được hai ngày, Yangli bị bỏ rơi tại một nhà vệ sinh công cộng. Được người dân phát hiện và báo cảnh sát, cô được đưa vào trại trẻ mồ côi trước khi được một gia đình người Hà Lan nhận nuôi. Cuối năm 2024, với mong muốn tìm lại cội nguồn, Yangli nhờ tổ chức cộng đồng "Bảo bối về nhà" hỗ trợ. Đến tháng 7/2025, ADN của cô được xác nhận trùng khớp với một gia đình tại Giang Tây.

Hong Yangli, 28 tuổi và mẹ, bà Yang, đoàn tụ ngày 14/3. Ảnh: Red Star

Kể về lý do vứt bỏ núm ruột của mình, bà Yang, mẹ ruột Yangli, cho biết gia đình khi đó đã có một trai, một gái. Tư tưởng trọng nam khinh nữ của bố chồng rất nặng nề nên khi thấy con dâu tiếp tục sinh bé gái, ông nội đã lén bế cháu đi vứt.

"Chúng tôi đã tìm khắp nơi nhưng không thấy. Vì uất ức, tôi không nói chuyện với bố chồng suốt 16 năm cho đến khi ông qua đời", bà Yang kể.

Tiếp lời vợ, ông Xu nói bản thân rất ân hận nhưng "phận làm con không dám trách móc người lớn trong nhà". Để bù đắp, gia đình dự định làm tiệc 18 bàn và chuẩn bị sẵn vòng tay vàng tặng con gái.

Ban đầu, truyền thông địa phương phác họa đây là một câu chuyện xúc động. Tuy nhiên, qua những đoạn video ghi lại buổi lễ, nhiều người xem nhận xét không khí đoàn tụ có phần gượng gạo.

Thay vì những cái ôm vỡ òa, người mẹ ôm con khá cứng nhắc. Cơ mặt bà nhăn nhó, có biểu hiện khóc lóc nhưng không rơi nước mắt. Thái độ của người cha cũng trở thành tâm điểm chú ý khi tay ông run lẩy bẩy trao chiếc vòng vàng mới tinh, ánh mắt liên tục lảng tránh, không dám nhìn thẳng vào Yangli.

Khi phóng viên hỏi: "Năm xưa biết cha vứt bỏ con ruột, ông có tranh cãi không?", người cha cúi gầm mặt, đáp hời hợt: "Ông ấy là bố tôi, tôi có thể nói gì được?".

Hình ảnh người cha, mẹ trong lễ đoàn tụ với Hong Yangli. Ảnh: Red Star

Trên các diễn đàn, dư luận chỉ ra sự vô lý khi một đứa trẻ hai ngày tuổi bị lén bế đi mà người mẹ không hay biết. Việc gia đình im lặng, không báo cảnh sát thực chất là để bao che hành vi vứt bỏ trẻ sơ sinh. Lời tuyên bố "nhiều năm khổ cực tìm kiếm" cũng bị cho là dối trá, bởi chính Yangli mới là người chủ động đi tìm.

Nhiều ý kiến hoài nghi về động cơ nhận con thực sự của gia đình. Hiện tại, kinh tế vợ chồng ông Xu khá eo hẹp, con trai lớn chưa thể mua nhà hay tích cóp đủ khoản "thách cưới", trái ngược hoàn toàn với mức thu nhập cao của Yangli tại Hà Lan.

Nhà bình luận xã hội Wuyou gọi đây là "câu chuyện rùng rợn về đạo đức", phản ánh hệ lụy của việc coi thường phụ nữ và nạn thách cưới cắm rễ sâu tại địa phương.

Trước những chỉ trích, ông Xu nói: "Trên mạng có nhiều đồn đoán, nhưng con gái có thể trở về, điều đó quan trọng hơn tất thảy".

Hong Yangli xúc động khi lần đầu tiên nhìn ảnh cha mẹ ruột. Ảnh: Red Star

Về phần Yangli, do không hiểu tiếng Trung, cô gái chỉ mỉm cười và thân thiện đáp lại những cái ôm từ gia đình ruột thịt.

Đánh giá về sự việc, một chuyên gia tâm lý học tại Trung Quốc cho hay: "Cô ấy có thể mỉm cười tha thứ là nhờ được lớn lên với một nhân cách trọn vẹn và ngập tràn yêu thương. Sự vị tha ấy là hệ quả của nền giáo dục độc lập, không phải vì gia đình gốc thực sự xứng đáng được tha thứ".

Bảo Nhiên (Theo China News/Wuyou Qicheng)