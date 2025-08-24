Cuộc chiến sinh tử của quân y Ukraine tải thương trên chiến trường

Cố gắng trốn tránh drone của Nga, quân y Ukraine hy vọng may mắn sẽ mỉm cười khi dùng robot vận chuyển đồng đội bị thương khỏi chiến trường.

Khi Magician đang điều khiển xe robot đưa một người lính bị thương rời chiến tuyến tới nơi an toàn, một làn khói xám bỗng bốc lên trên màn hình. Người lính Ukraine 27 tuổi biết rằng robot cứu thương của mình đã cán phải mìn.

Anh tin rằng người thương binh mà mình đang chở trên xe robot đã thiệt mạng sau tiếng nổ. "Tôi đã rất cắn rứt khi nghĩ rằng nhiệm vụ thất bại và người đồng đội đã ra đi", Magician kể lại hôm 13/8.

Một binh sĩ thuộc Lữ đoàn 5 Ukraine trình diễn thao tác điều khiển robot vận chuyển thương binh trên một bãi tập ở miền đông hôm 11/8. Ảnh: AFP

Sự xuất hiện ngày càng phổ biến của những chiếc drone sát thủ quần thảo bầu trời chiến tuyến đã buộc các nhân viên quân y Ukraine phải tìm mọi cách để đưa thương binh từ tiền tuyến đến các bệnh viện dã chiến ở tuyến sau, trong đó có sử dụng xe robot điều khiển từ xa.

Khi chiến sự bắt đầu vào năm 2022, quân y vẫn có thể lao vào chiến trường để cáng hoặc dùng xe đưa thương binh ra ngoài. Giờ đây, drone đã khiến việc này bất khả thi.

Olena Ivanenko, nữ y tá quân đội, vẫn nhớ cảm giác đau khổ khi không thể tiếp cận binh sĩ bị thương cách chưa đầy một km. "Tôi nghe thấy họ gọi qua bộ đàm nhưng không làm gì được", cô nói.

Các nhà phân tích cho hay "vùng tử thần", nơi drone sẵn sàng tấn công mọi thứ chuyển động, kéo dài tới 10 km sau chiến tuyến ở phía Ukraine.

"Khi một đồng đội qua đời, chúng ta không thể làm gì khác. Nhưng khi có cơ hội cứu ai đó mà bạn không thể vì ở quá xa, cảm giác này vô cùng khó chịu", Ivanenko, y tá thuộc trung đoàn 412 của Ukraine, bày tỏ.

Olena Ivanenko kiểm tra trang thiết bị tại căn cứ ở miền đông Ukraine ngày 6/8. Ảnh: AFP

Cảm giác bất lực tột độ buộc nhân viên y tế Ukraine phải sáng tạo hơn. Ivanenko cho hay đơn vị của cô thường dùng drone gửi thức ăn hoặc thuốc men cho quân nhân bị mắc kẹt, thậm chí gửi cả ống tiêm và hướng dẫn cách tiêm từ xa.

Robot đưa người bị thương rời chiến trường giống như của Magician là một trong những giải pháp, nhưng chỉ người điều khiển thành thục kỹ thuật mới thực hiện được nhiệm vụ phức tạp này.

"Phải làm thật cẩn thận, không được tạo ra chuyển động đột ngột" khi chở thương binh trên xe, Krop, người điều khiển robot thuộc Lữ đoàn 5, cho biết.

Tại một bãi huấn luyện ở miền đông Ukraine, anh chỉnh hướng di chuyển của robot qua bộ điều khiển cầm tay có màn hình. Krop điều khiển robot băng qua một cánh đồng hoa hướng dương và xoay tròn tại chỗ, trong khi một đồng đội giữ chặt bệ đỡ để đưa người bị thương lên xe.

Họ luôn hết sức cẩn thận khi làm nhiệm vụ, theo Bop, một binh sĩ thuộc Lữ đoàn 5. "Đó là mạng sống của một người", người lính 24 tuổi nói. "Đây không phải đồ chơi, nhiệm vụ cũng không phải trò chơi. Chúng tôi không đùa giỡn".

Những con robot này di chuyển chậm, dễ bị drone Nga xác định vị trí và tấn công, song song với đó là nguy cơ cán phải mìn. Gánh nặng của những lần thất bại đè nặng lên người điều khiển, khiến họ tự trách bản thân.

Magician chia sẻ về công việc cứu thương khi đang ngồi trên một thiết bị vận chuyển thương binh trong căn cứ ở miền đông Ukraine ngày 13/8. Ảnh: AFP

Magician nghĩ rằng mọi thứ đã chấm dứt khi robot của anh cán phải mìn trong lúc đưa người lính bị thương rời chiến trường. Nhưng 5 phút sau, anh phát hiện người lính đó còn sống, dù bị hất văng khỏi xe, và đang bò đến nơi an toàn.

Anh lập tức điều khiển một con robot khác tiếp cận thương binh này. "Lúc đó toàn thân tôi run rẩy, trừ những ngón tay đang cầm cần điều khiển", Magician kể.

Chặng đường trở về kéo dài nhiều giờ, đi kèm những khoảnh khắc đau đớn của người lính bị thương khi xe robot lên xuống dốc hay vượt qua ổ gà.

"Tôi thấy thương anh ấy. Di chuyển 15 km trong một chiếc giỏ rung lắc trên xe robot không thoải mái chút nào", Magician nói. "Nhưng tôi đã đưa được anh ấy ra ngoài".

Hồng Hạnh (Theo AFP)