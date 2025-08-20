Cuộc chiến Bộ trưởng Y tế Mỹ với giới bác sĩ về vaccine Covid-19

Trong khi Bộ trưởng Kennedy phản đối tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em khỏe mạnh, Hiệp hội Bác sĩ Nhi khoa Mỹ (AAP) vừa đưa ra khuyến nghị hoàn toàn trái chiều.

Hôm 19/8, APP đưa khuyến nghị tất cả trẻ 6-23 tháng tuổi nên được tiêm vaccine Covid để tránh những biến chứng nghiêm trọng. Tổ chức này cho rằng trẻ dưới 2 tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương nếu mắc Covid-19 nặng và nên được ưu tiên tiêm chủng.

Tuy nhiên, hồi tháng 5, Bộ trưởng Y tế Mỹ Robert F. Kennedy Jr. đăng video trên nền tảng X khẳng định "không có dữ liệu lâm sàng nào biện minh cho việc tiêm vaccine Covid-19 nhiều lần ở trẻ em khỏe mạnh". Cùng lúc, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC) cũng bỏ khuyến nghị tiêm vaccine Covid cho tất cả trẻ em từ 6 tháng tuổi trở nên, song vẫn khuyên nên chích ngừa cho trẻ có bệnh lý nền.

"Phần lớn những gì chúng tôi thấy từ Bộ trưởng là chiến lược được dàn dựng rõ ràng nhằm gieo rắc hoài nghi về vaccine", Sean O'Leary, người đứng đầu Ủy ban Bệnh truyền nhiễm của AAP, nhận định. "Chúng tôi đưa ra khuyến nghị dựa trên lợi ích tốt nhất cho sức khỏe trẻ em".

Bộ trưởng Bộ Y tế và Dịch vụ Nhân sinh Mỹ Robert F. Kennedy Jr. trong phiên điều trần của Ủy ban Tài chính Thượng viện tại Đồi Capitol, Washington, ngày 20/5. Ảnh: Reuters

Căng thẳng leo thang khi hôm 20/8, Kennedy phản bác khuyến nghị của AAP là "thân thiện với doanh nghiệp" và cáo buộc tổ chức này nhận tiền từ các nhà sản xuất vaccine. Ông yêu cầu AAP tiết lộ "những mối liên hệ phức tạp" để người Mỹ tự hỏi liệu các khuyến nghị có phản ánh thực sự lợi ích sức khỏe cộng đồng hay chỉ là "kế hoạch trả tiền để thúc đẩy tham vọng thương mại của Big Pharma".

Susan Kressly, Chủ tịch AAP, đáp trả: "Cuộc tấn công vào sự liêm chính của các bác sĩ nhi khoa này đáng tiếc, nhưng không thể thay đổi sự thật. Chúng tôi minh bạch về các nhà tài trợ, tuân thủ nghiêm ngặt quy định về xung đột lợi ích và duy trì các biện pháp bảo vệ tính độc lập trong hướng dẫn".

Dữ liệu nghiên cứu của CDC trong tháng 10/2022 đến tháng 4/2024 cho thấy hơn một nửa trẻ em 6-23 tháng tuổi phải chăm sóc đặc biệt vì Covid-19, dù không có bệnh lý nền. Song nhìn chung, đa số trẻ em nhiễm bệnh chỉ có triệu chứng nhẹ và tỷ lệ nhập viện thấp. Các quan chức y tế thừa nhận việc đo lường hiệu quả vaccine ở trẻ nhỏ gặp khó khăn do tỷ lệ tiêm chủng thấp.

Hồi tháng 6, Kennedy đã sa thải toàn bộ 17 thành viên Ủy ban Cố vấn về Thực hành Tiêm chủng (ACIP). Đây là lần đầu tiên trong lịch sử một ủy ban cố vấn y tế quốc gia bị thay thế đồng loạt. Trong số 7 thành viên thay thế do Kennedy bổ nhiệm, 4 người từng công khai chỉ trích việc sử dụng rộng rãi vaccine Covid-19. Gần đây nhất, Kennedy đã cắt 500 triệu USD được dành cho nghiên cứu công nghệ mRNA.

Sự chia rẽ giữa AAP và CDC - hai tổ chức từng thống nhất trong ba thập kỷ qua - phản ánh mức độ nghiêm trọng của cuộc khủng hoảng. AAP tuyên bố lịch trình của họ "khác với các khuyến nghị gần đây của ACIP, vốn đã được cải tổ và thay thế bằng những cá nhân có tiền sử phát tán thông tin sai lệch về vaccine".

Retsef Levi, thành viên ACIP từng lên án vaccine mRNA, đã chỉ trích khuyến nghị của AAP trên nền tảng X. Bài đăng được Robert Malone, một thành viên ACIP khác, chia sẻ lại với những phê bình tương tự.

Ủy ban ACIP mới không đưa ra khuyến nghị nào về Covid-19 trong cuộc họp đầu tiên cuối tháng 6. Theo các nhân viên ngành và quan chức CDC yêu cầu giấu tên, có thể phải đợi đến giữa tháng 9 mới có cuộc họp đặc biệt về vaccine Covid-19.

Trong khi đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) đã ra tín hiệu sẽ không cấp phép các loại vaccine Covid-19 mới cho trẻ em khỏe mạnh - thường được đưa ra thị trường cuối mùa hè. Quyết định này có thể tạo ra khoảng trống lớn trong việc bảo vệ sức khỏe trẻ em khi mùa bệnh hô hấp thu đông đang đến gần.

Mỹ Ý (Theo Washington Post, Politico)