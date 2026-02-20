Cuộc cách mạng AI của tuyển Anh trước World Cup 2026

Từ việc hoàn thiện kỹ năng đá phạt, nâng cao thể trạng cầu thủ, cho đến phân tích điểm yếu chiến thuật của đối thủ, AI đang đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch chinh phục World Cup 2026 của tuyển Anh.

Trí tuệ nhân tạo (AI) đang ngày càng ảnh hưởng lớn đến bóng đá đỉnh cao, và tuyển Anh là một trong những đội đi đầu trong việc áp dụng công nghệ này vào các trận đấu quốc tế của đội tuyển nam.

Ngoài các HLV và bác sĩ thể thao, đội ngũ nhân viên của tuyển Anh còn bao gồm các nhóm phân tích viên, chuyên gia dữ liệu và các đội phát triển phần mềm nội bộ.

HLV tuyển Anh Thomas Tuchel trên thảm đỏ trước lễ bốc thăm World Cup 2026. Ảnh: ANP

Họ sử dụng nhiều công cụ AI khác nhau - một số mua từ các công ty công nghệ bên ngoài, một số được phát triển ngay trong LĐBĐ Anh (FA) - để phân tích dữ liệu, tìm ra những thông tin thú vị và tạo ra các bài thuyết trình hỗ trợ các cuộc họp, giúp HLV Thomas Tuchel và các cầu thủ dễ dàng hiểu các thông tin phức tạp.

Mục tiêu là giúp các cầu thủ Anh có thể đưa ra quyết định tốt hơn trên sân, đặc biệt là trong các tình huống phạt đền.

"AI có thể chỉ ra những xu hướng về cách đối thủ thực hiện phạt đền mà chúng tôi có thể chưa nghĩ đến", Rhys Long, người đứng đầu bộ phận phân tích và hiệu suất của FA, chia sẻ. "Khi bước vào World Cup, chúng tôi có thông tin của 47 đội, về vị trí mà từng cầu thủ trong mỗi đội đã thực hiện phạt đền từ lúc họ 16 tuổi."

Trước đây, để thu thập thông tin về phạt đền của một đội mất đến 5 ngày. Nhưng với AI, thời gian này chỉ còn khoảng 5 giờ. Và chỉ cần 5 phút trao đổi với thủ môn, để chuẩn bị cho những giây phút quyết định khi anh ấy đối mặt với một cú phạt đền.

Với thông tin chi tiết và chính xác hơn bao giờ hết, những con số trên chai nước của thủ môn Jordan Pickford giờ đây trở nên hữu ích và quan trọng hơn.

Jordan Pickford cản cú đá luân lưu của Manuel Akanji trong trận thắng Thụy Sĩ ở tứ kết Euro 2024. Ảnh: AP

Kết quả thu được từ AI cho đến nay rất khả quan. Kể từ khi Long gia nhập FA, thành tích phạt đền của đội tuyển Anh đã cải thiện rõ rệt. Việc sử dụng AI cũng giúp giảm áp lực tinh thần cho các cầu thủ trong việc lựa chọn vị trí đá phạt đền.

AI không chỉ được ứng dụng trong việc phân tích chuyên môn, mà còn hỗ trợ tuyển Anh trong việc theo dõi sức khỏe và thể trạng của các cầu thủ.

"AI giúp chúng tôi phát hiện những yếu tố tác động đến thể lực, kỹ thuật hoặc chiến thuật của cầu thủ", Long cho biết. "AI có thể nhận diện những dấu hiệu trong dữ liệu sức khỏe của cầu thủ, từ đó giúp chúng tôi điều chỉnh chế độ tập luyện sao cho hiệu quả nhất".

Hậu vệ Conor Coady giải thích: "Mỗi sáng, khi xuống ăn sáng, bạn sẽ điền thông tin vào bảng hỏi về sức khỏe trên iPad: 'Bạn ngủ thế nào? Hôm nay cảm thấy ra sao? Có mệt mỏi không?' Và chúng tôi cũng có thể để lại những ghi chú về tình trạng cơ bắp hay chấn thương sau buổi tập hôm trước".

Công nghệ AI này giúp các chuyên gia nhanh chóng phản hồi và điều chỉnh chế độ ăn uống, luyện tập cho từng cầu thủ, đảm bảo tối ưu hóa thể trạng của họ.

Harry Kane trong buổi tập của tuyển Anh trong đợt tập trung tháng 9/2025. Ảnh: FA

Một số người lo ngại rằng AI sẽ thay thế con người trong bóng đá, làm giảm vai trò của các HLV và nhân viên phân tích.

Tuy nhiên, Rhys Long khẳng định: "AI không phải là 'viên thuốc kỳ diệu'. Nó sẽ giúp mọi thứ trở nên hiệu quả hơn, nhưng vai trò của con người vẫn không thể thay thế. AI không thể quyết định đội hình hay thi đấu thay cầu thủ, nhưng nếu HLV có thể sử dụng công nghệ này hiệu quả, nó sẽ mang lại lợi thế cạnh tranh và giúp chúng tôi vượt qua đối thủ".

Bên cạnh đó, một mối lo ngại khác là những quốc gia kém phát triển về tài chính sẽ khó theo kịp với sự phát triển của công nghệ này. "Các đội như Anh có nguồn lực tài chính vô cùng lớn, trong khi các quốc gia như Iceland chỉ có một nhân viên phân tích duy nhất", Tom Goodall, một chuyên gia phân tích bóng đá ở Iceland chia sẻ.

Dù vậy, các chuyên gia vẫn tin rằng AI sẽ không thay thế con người, mà chỉ giúp các HLV và cầu thủ đưa ra những quyết định chính xác hơn, góp phần tạo nên thành công cho đội tuyển.

Hồng Duy (theo BBC)