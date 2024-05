Cùng nắm tay đi tìm hạnh phúc anh nhé

Em sinh năm 1990, khá lận đận về đường tình duyên nên đến giờ vẫn còn lẻ bóng.

Sài Gòn thời tiết đã mát hẳn so với những ngày nắng nóng làm cho mỗi người đều cảm thấy thoải mái hơn. Hy vọng mỗi người đều cảm thấy tốt và tích cực hơn để mỗi ngày đều thật ý nghĩa. Hôm nay em quyết định đi tìm một nửa của mình thông qua chuyên mục Hẹn hò.

Ở tuổi này, bạn bè có gia đình và có khi còn hai con, nên giờ thời gian tụ tập ít dần đi. Em làm việc cho một công ty ở TP Hồ Chí Minh, công việc ổn định với tám tiếng ở văn phòng nên có thời gian rảnh vào buổi tối. Em dành thời gian này để quan tâm gia đình và tập trung vào sức khỏe, đọc sách để thư giãn.

Em là cô gái bình thường, cao 1m52, thuộc típ người hiền lành, chân thật, nghiêm túc và chung thủy, thích cuộc sống gia đình. Tính anh hướng nội, tự lập và sống xa gia đình nên cũng khá về phần nấu ăn, nếu anh cũng thích nấu ăn thì càng tốt.

Hy vọng em tìm được anh qua bài viết này, người suy nghĩ tích cực, không dính vào tứ đổ tường, công việc ổn định và có ý định nghiêm túc để cùng nhau xây dựng nơi ta về, nơi gia đình nhỏ đầy ắp niềm vui và tiếng cười, thi thoảng đi du lịch cùng nhau. Em đọc được một câu rất hay "If you really want to do something, you’ll find a way. If you don’t, find an excuse".

Em mong muốn tìm được người thương yêu mà cả hai luôn tìm cách để đi cùng nhau, biết bỏ qua một phần cái tôi của bản thân để dung hòa, biết yêu thương và cố gắng. Ai cũng có mặt tốt và mặt chưa tốt nên hy vọng mình có thể cùng nhau cố gắng phát huy mặt tốt của cả hai để hướng tới hạnh phúc.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ