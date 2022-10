Cùng em vượt qua sóng gió nhé

Chào anh - người có thể cùng em đồng hành hết quãng đời còn lại.

Em là cô gái mới nhìn nghĩ là cá tính, mạnh mẽ nhưng thâm tâm luôn là sự yếu đuối, muốn tìm nơi dựa vào.

Em có suy nghĩ đơn giản, cầu tiến, luôn muốn sau này cuộc sống của mình, gia đình tốt hơn, sống nặng về tình cảm gia đình.

Chỉ là cô nhân viên văn phòng bình thường, luôn muốn phát triển bản thân, vì vậy cuộc sống của em chỉ có công việc, học tập và gia đình. Em lên trên này mong muốn tìm một người có thể cho em thấy sự tươi vui trong thành phố không ngủ này.

Hy vọng gặp được người cao 1,7 m trở lên do em cũng cao, như vậy em mới có cảm giác an toàn, an tâm nơi anh. Anh có ngại khi nói chuyện với cô gái đang có một khoản nợ rất lớn và cùng em vượt qua sóng gió này không?

Rất mong nhận được thư của anh.

