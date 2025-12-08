Cùng em vẽ những giấc mơ bình dị anh nhé

Xin chào anh - chàng trai sắp cùng em chung một đoạn đường.

Em đang ngồi đây, viết lá thư này khi ngoài trời trăng ngày rằm treo cao, trong phòng du dương tiếng nhạc. Bài hát mà em đang nghe có đoạn: "May mắn cả đời này của tôi là đã gặp đúng được người, lúc em vừa hay yêu tôi, và tôi cũng yêu người". Vậy nên em viết thư rồi, anh có dám đáp lời em không?

Anh nghĩ thế nào về một cô gái ngoại hình bình thường, ăn mặc gọn gàng, cao ba mét bẻ đôi, tính hơi nóng nảy nhưng chân thành tiếp thu ý kiến và sẵn sàng sửa đổi để trở thành phiên bản tốt nhất theo thời gian?

Còn em, em sẽ rất ấn tượng nếu anh là chàng trai hay cười, cao hơn em, không phải chàng trai hoàn hảo nhưng là chàng trai hoàn thiện mỗi ngày.

Thật tuyệt nếu anh giỏi ngoại ngữ, vì em sẽ có một gia sư miễn phí. Thật tuyệt nếu anh yêu thích vận động, vì giấc mơ của em là về hai bóng hình vừa vận động vừa ríu rít kể cho nhau nghe chuyện lông gà lông tỏi hàng ngày.

Cùng em vẽ những giấc mơ bình dị, nắm tay em đến 50 năm về sau.

