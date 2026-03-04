Cung điện Di sản Thế giới tại Iran hư hại sau các cuộc không kích

Truyền thông Iran và UNESCO xác nhận Cung điện Golestan tại Tehran đã bị hư hại do sóng xung kích và mảnh vỡ sau các cuộc tấn công nhằm vào khu vực lân cận.

Hãng tin ISNA và Mehr của Iran cho biết Cung điện Golestan đã chịu tác động từ các cuộc không kích liên quân Mỹ - Israel vào ngày 28/2. Vụ nổ xảy ra tại quảng trường Arag, nằm ngay trong vùng đệm của di sản, đã tạo ra sóng xung kích mạnh và khiến các mảnh vỡ văng vào khuôn viên cung điện.

Trong thông báo chính thức ngày 2/3, UNESCO xác nhận đang theo dõi tình hình. Tổ chức nhấn mạnh các tài sản văn hóa phải được bảo vệ theo luật pháp quốc tế, bao gồm Công ước La Hay năm 1954 và Công ước Di sản Thế giới năm 1972.

Đống đổ nát trong Cung điện Golestan tại Tehran sau cuộc tấn công của Israel và Mỹ, ngày 3/3. Ảnh: Reuters

Các báo cáo ban đầu cho thấy sóng xung kích từ vụ nổ đã làm hư hại nhiều hạng mục kiến trúc tinh xảo. Cụ thể, các hệ thống cửa sổ phong cách orsi truyền thống, cửa gỗ và nhiều mảng trang trí khảm gương đặc trưng của cung điện đã bị nứt vỡ.

"Sảnh Gương" (Talar-e Ayeneh), một trong những không gian lộng lẫy nhất của Golestan, cũng nằm trong danh sách các khu vực bị ảnh hưởng. Mức độ hư hỏng kỹ thuật cụ thể vẫn chờ báo cáo giám định cuối cùng từ giới chức Iran.

Rủi ro đối với các hiện vật quý giá đã được giảm thiểu đáng kể. Phần lớn hiện vật bảo tàng và ngai vàng tại Sảnh Gương đã được chuyển đến hầm lưu trữ an toàn từ trước đó, sau các đợt biểu tình hồi tháng 1 và khi căng thẳng khu vực leo thang.

Sảnh Gương bị hư hại sau cuộc tấn công. Ảnh: Reuters

Bộ trưởng Di sản Văn hóa Iran, ông Reza Salehi-Amiri, đã trực tiếp đến kiểm tra hiện trường. Ông khẳng định đây không chỉ là thiệt hại về một tòa nhà mà là "cuộc tấn công vào bản sắc văn hóa và quốc gia của Iran". Tehran cho biết đang hoàn tất hồ sơ chính thức để gửi lên UNESCO nhằm phản đối vụ việc.

UNESCO cho biết trước đó đã cung cấp tọa độ địa lý của tất cả các Di sản Thế giới tại Iran cho các bên liên quan nhằm tránh "thiệt hại ngoài ý muốn". Cơ quan này tiếp tục kêu gọi các bên kiềm chế để bảo vệ các di tích lịch sử khi xung đột tại Trung Đông có dấu hiệu lan rộng.

Cung điện Golestan được UNESCO công nhận Di sản Thế giới vào năm 2013, là kiệt tác kiến trúc thời kỳ Qajar, kết hợp giữa nghệ thuật thủ công Ba Tư truyền thống và các ảnh hưởng từ phương Tây.