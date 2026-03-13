Cùng anh xây dựng gia đình nhỏ của chúng mình, em nhé

Anh cũng theo đuổi chế độ ăn healthy thuần chay vì thích hòa hợp với thiên nhiên, không thích làm hại động vật.

Theo dõi VnExpress đã lâu nhưng hôm nay anh mới dám viết bài, hy vọng thông qua đây anh có thể tìm thấy một nửa kia của mình, cùng anh đi tiếp chặng đường phía trước. Anh sinh ra ở vùng đất miền Trung đầy nắng và gió mà mọi người hay nói là: "Đất Quảng Nam chưa mưa đà thấm. Rượu hồng đào chưa nhấm đà say". Gia đình anh thuần nông bình thường nhưng luôn cố gắng cho anh ăn học đến nơi đến chốn. Chính vì vậy mà anh luôn nỗ lực học hành để không phụ công lao của ba mẹ. Cuối cùng anh cũng học đúng ngành anh mơ ước và có công việc ngay sau khi ra trường. Anh rất vui vì còn may mắn hơn nhiều bạn khác. Sẽ vui và trọn vẹn hơn khi anh gặp được em để mình cùng xây dựng cuộc sống sau này.

Về ngoại hình, anh cao 1m6 , nhìn chung cũng tạm được, không quá đẹp trai như các anh em 6 múi ngoài kia. Vì anh quan niệm con người đến với nhau ban đầu có thể vì ngoại hình bắt mắt, nhưng để ở lại với nhau và đi tiếp cùng nhau phải ở giá trị cốt lõi bên trong. Giá trị sống mà anh luôn theo đuổi là sự chân thành, tôn trọng và tin tưởng nhau. Anh tin với những mảnh ghép đó thì ta mới đi với nhau lâu dài được. Một điều mà anh thấy bản thân chưa bằng với các bạn cùng trang lứa là ít giao lưu ở những nơi ồn ào (nếu ở đó là bạn thân của anh thì sẽ ổn hơn). Chính vì vậy mà anh không uống được rượu bia, thuốc lá, nhậu và các chất kích thích khác, kể cả cà phê.

Anh cũng theo đuổi chế độ ăn healthy thuần chay vì thích hòa hợp với thiên nhiên, không thích làm hại động vật. Anh nghĩ chắc do ảnh hưởng từ chuyên ngành học của anh và giá trị sống mà anh luôn theo đuổi bấy lâu nay. Hiện tại anh sống ở Sài Gòn nhưng tương lai dự định sẽ về quê lập nghiệp nên mong nếu được em ở Quảng Nam, Đà Nẵng thì tốt quá, còn nếu không thì ở Sài Gòn cũng không sao. Anh mong em chưa từng kết hôn. Không cần em quá đẹp, chỉ cần ưa nhìn, thân hình cân đối là được, bởi anh chỉ bị thu hút bởi sự dịu dàng, tính cách mang hơi hướng truyền thống của em thôi. Anh thích sau giờ làm, khi về nhà có em chờ anh và nấu những món ngon cho anh. Chúng ta cùng nhau trò chuyện vui vẻ, cùng làm việc nhà, với anh như thế đã là tuyệt vời lắm rồi.

Anh thích em cao từ 1m5 cho đến 1m55 thì sẽ ổn với anh nè, nhỏ tuổi hơn anh hoặc lớn hơn một hai tuổi thôi nhé, vì anh thích cảm giác được che chở cho người mình yêu. Đó là những điều mà trong lòng anh nghĩ lúc này, nên mong em hãy thật lòng trước khi nhắn cho anh nhá. Anh không thích dây dưa, chưa sẵn sàng để bước vào mối quan hệ mới nhé, vì với anh một khi niềm tin đã mất thì như tấm gương đã vỡ đi rồi, không thể lành lại được. Với sự nhẫn nại chờ đợi 29 năm qua, anh mong sẽ tìm thấy em sớm. Anh sẽ đợi thư của em.

Độc giả liên hệ qua email henho@vnexpress.net hoặc số 024 7300 8899 (máy lẻ 4529) để được hỗ trợ