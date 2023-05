Cùng anh sống một đời nhiều màu sắc và giá trị em nhé

Anh là người miền Nam, tính tình phóng khoáng, thẳng thắn, chân thành, ngoại hình khá, đang quản lý doanh nghiệp của mình.

Ông trời không cho ai được toàn vẹn mọi thứ và cũng không lấy đi của ai tất cả. Thời tuổi trẻ, anh lao vào công việc chỉ để chứng minh năng lực, tìm kiếm thành tựu và sự nghiệp cho riêng mình nên hiện cũng có chút thành tựu nhỏ. Nhưng mặt khác đường tình duyên lại lận đận, mãi 33 tuổi vẫn chưa tìm thấy người phù hợp để đồng hành trên chặng đường phía trước.

Anh không tin vào may mắn một cách tình cờ nhưng nếu mình cố gắng hành động, may mắn và phép màu sẽ xảy ra. Đó là lý do anh viết thư này để tìm em dù chỉ mới biết đến chuyên mục Hẹn hò VnExpress gần đây.

Anh có chí tiến thủ, hoài bão và dự định cho tương lai. Anh không có khái niệm ổn định vì ổn định là tính từ chỉ sự trung bình, không có sự dao động nên chọn ổn định là chọn hài hòa và không có đỉnh cao. Đó có thể là nghèo ổn định, ổn định ở mức tầm thường... Trước khi giông tố ập đến, mặt biển thường rất tĩnh lặng.

Cuộc sống không ai hoàn hảo và anh cũng vậy, thương nhau là chấp nhận cả ưu nhược điểm của đối phương và giúp nhau hoàn thiện. Trong thời gian chờ em, anh đã hoàn thiện bản thân và thấy mình có những ưu điểm sau:

- Là người hướng Phật, có lòng trắc ẩn trong tâm thức, sống thiện lành và mong muốn mang lại nhiều điều tốt đẹp, có giá trị cho mọi người và trong cuộc sống. Đã lỡ dạo chơi trên thế gian, hãy sống một đời nhiều màu sắc và giá trị.

- Suy nghĩ chững chạc, hiểu về nhân sinh quan tốt, những giá trị về nhân cách đạo đức, đạo làm người, biết phải quấy đúng sai trong cuộc sống, làm người tử tế làm gương cho con cái.

- Sở thích sống ngăn nắp, sạch sẽ, có thể tự dọn dẹp nhà cửa và nấu ăn theo công thức. Suy nghĩ bình đẳng giới nên không ngại việc nhà phụ em chăm sóc gia đình sau này.

- Có ý chí tiến thủ cao, học hỏi mỗi ngày để hoàn thiện bản thân, cố gắng hết mình cho sự nghiệp, chí thú làm ăn. Anh quan niệm làm gì cũng làm hết sức, kiên trì, quyết tâm không thành công cũng thành nhân. Có thất bại cũng chỉ là trải nghiệm nhỏ ở kiếp sống vài chục năm ngắn ngủi dưới nhân gian.

- Rèn luyện ngoại hình và thể chất tốt sẽ không làm em thất vọng khi gặp anh.

Về em, trong suy nghĩ của anh, em là người con gái dễ thương, ưa nhìn, biết cách chăm sóc bản thân về thể chất lẫn tinh thần, có tấm lòng bao dung, yêu thương, biết lắng nghe và thấu hiểu. Em không cần quá giỏi giang đâu vì càng biết nhiều càng mệt, chỉ cần biết yêu thương anh là đủ rồi. Về địa lý, em ở Sài Gòn hoặc các tỉnh miền Tây Nam Bộ để thuận tiện tìm hiểu và đi lại hai bên nội ngoại nhé. Em khoảng 28 tuổi đổ lại nha. Nếu quen, mình tìm hiểu khoảng một đến hai năm là về chung nhà em nghe.

Anh mong thư.

