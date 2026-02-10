Cụm linh vật ngựa ở Quy Nhơn gây tranh cãi

Gia LaiCụm linh vật ngựa trưng bày tại trung tâm Quy Nhơn dịp Tết thu hút sự chú ý của người dân và du khách, trong đó nhiều ý kiến trái chiều về tạo hình và tính thẩm mỹ.

Cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 trưng bày tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, lấy cảm hứng từ miền đất võ, Tây Nguyên và núi lửa Chư Đăng Ya. Công trình hoàn thiện từ ngày 8/2, nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút khách tham quan.

Linh vật ngựa đựa tạo hình các nhà khoa học ở Quy Nhơn. Ảnh: Thanh Hải

Sau khi các hình ảnh cụm linh vật được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng, một số người đánh giá hình dáng linh vật còn cứng, tỷ lệ chưa cân đối, các mảng khối xử lý đơn giản nên chưa toát lên được vẻ mạnh mẽ, uyển chuyển của loài ngựa.

"Nhìn vui mắt nhưng thiếu chiều sâu mỹ thuật, chưa tương xứng với không gian trung tâm đô thị", một du khách nói. Số khác nhận xét việc phối màu còn rực, dễ gây cảm giác rối mắt khi nhìn tổng thể.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến đánh giá tích cực cách tiếp cận mang tính cách điệu, trẻ trung. "Không cần quá cầu kỳ, linh vật tạo cảm giác thân thiện, phù hợp để chụp ảnh gia đình dịp Tết", một du khách từ TP HCM cho hay. Một số người cho rằng các chi tiết hài hước giúp không gian đường hoa trở nên gần gũi, tạo điểm nhấn giải trí cho cộng đồng.

Linh vật ngựa cầm iphone tại Quy Nhơn. Ảnh: Thanh Hải

Trong cụm tiểu cảnh, linh vật ngựa "mặt cọc" cầm điện thoại thông minh gây chú ý với tạo hình tròn trịa, mái tóc vàng xoăn. Nhiều người bình luận chi tiết này phản ánh đời sống hiện đại, bắt nhịp xu hướng công nghệ. Một số linh vật khác được tạo hình như "siêu nhân", thể hiện sức mạnh, khí thế đầu năm mới hay các nhân vật khoác áo hoa sặc sỡ, quần short, tay cầm ván lướt sóng, phao bơi, gợi hình ảnh du lịch biển Quy Nhơn.

Tiểu cảnh ngựa cao hơn 10 m, được thiết kế uốn lượn, mặc áo vest, cổ thắt nơ, vẻ mặt hài hước. Linh vật được các nghệ nhân hoàn thiện trong hai tháng, làm từ xốp và composite nhằm tạo điểm nhấn cho khách đến trải nghiệm đường hoa.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết linh vật ngựa năm nay mang ý tưởng kết hợp giữa yếu tố văn hóa Tây Nguyên và biển, phù hợp bối cảnh lần đầu sáp nhập địa phương.

"Linh vật ngựa chính cao hơn 9 m, tạo hình ngựa chiến Thánh Gióng với cơ bắp rắn chắc, uy lực, như vươn lên từ lòng núi lửa, biểu trưng cho khí thế bách chiến bách thắng", bà Hạnh nói.

Tạo hình ngựa ở khu vực trung tâm mang dáng vẻ ngựa chiến của Thánh Gióng. Ảnh: Trần Hoá

Đại diện đơn vị thực hiện cho biết cụm linh vật được triển khai trong thời gian ngắn, với mục tiêu tạo không khí xuân và phục vụ cộng đồng. Những phản hồi từ dư luận sẽ được tiếp thu để điều chỉnh, rút kinh nghiệm cho các mùa trang trí tiếp theo.

Tranh cãi quanh cụm linh vật ngựa ở Quy Nhơn cho thấy sự quan tâm ngày càng lớn của công chúng đối với chất lượng mỹ thuật công cộng, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về tính thẩm mỹ và bản sắc trong các không gian trang trí lễ hội.

Theo ban tổ chức đường hoa, ngựa biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng, phù hợp với không khí Tết nên linh vật sẽ được duy trì qua Tết Nguyên đán để phục vụ người dân và du khách tham quan.

Tuấn Anh