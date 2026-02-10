Cụm linh vật ngựa ở Quy Nhơn gây chú ý

Gia LaiCụm linh vật ngựa trưng bày tại trung tâm Quy Nhơn dịp Tết thu hút sự chú ý của người dân và du khách, trong đó nhiều ý kiến trái chiều về tạo hình và tính thẩm mỹ.

Cụm linh vật Xuân Bính Ngọ 2026 trưng bày tại quảng trường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn, tỉnh Gia Lai, từ ngày 8/2, nhanh chóng trở thành điểm đến thu hút khách tham quan.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai Đỗ Thị Diệu Hạnh cho biết linh vật ngựa năm nay mang ý tưởng kết nối hài hòa giữa cao nguyên và biển, giữa thiên nhiên và bản sắc văn hóa, phù hợp bối cảnh lần đầu sáp nhập địa phương (Bình Định và Gia Lai). Thiết kế cụm tiểu cảnh lấy cảm hứng từ miền đất võ Bình Định, Tây Nguyên và núi lửa Chư Đăng Ya.

"Linh vật ngựa chính cao hơn 9 m, tạo hình ngựa chiến Thánh Gióng với cơ bắp rắn chắc, uy lực, như vươn lên từ lòng núi lửa, biểu trưng cho khí thế bách chiến bách thắng", bà Hạnh nói.

Tạo hình ngựa ở khu vực trung tâm mang dáng vẻ ngựa chiến của Thánh Gióng. Ảnh: Trần Hoá

Hình ảnh cụm linh vật được chia sẻ rộng rãi trên các nền tảng cộng đồng, thu hút hàng trăm nghìn lượt bình luận và chia sẻ trong ba ngày qua. Nhiều người đánh giá hình dáng linh vật còn cứng, tỷ lệ chưa cân đối, các mảng khối xử lý đơn giản nên chưa toát lên được vẻ mạnh mẽ, uyển chuyển của loài ngựa.

"Nhìn vui mắt nhưng thiếu chiều sâu mỹ thuật, chưa tương xứng với không gian trung tâm đô thị", anh Phan Hoài Nam, 44 tuổi, ở TP HCM nói. Số khác nhận xét việc phối màu còn rực, dễ gây cảm giác rối mắt khi nhìn tổng thể.

Ở chiều ngược lại, nhiều ý kiến đánh giá tích cực, cho rằng cách tiếp cận mang tính cách điệu, trẻ trung. "Không cần quá cầu kỳ, linh vật tạo cảm giác thân thiện, phù hợp để chụp ảnh gia đình dịp Tết", nhiếp ảnh gia Nguyễn Quan, phường Quy Nhơn cho hay. Một số người cho rằng các chi tiết hài hước giúp không gian đường hoa trở nên gần gũi, tạo điểm nhấn giải trí cho cộng đồng.

Trong cụm tiểu cảnh, linh vật ngựa "mặt cọc" cầm điện thoại thông minh gây chú ý với tạo hình tròn trịa, mái tóc vàng xoăn. Nhiều người bình luận chi tiết này phản ánh đời sống hiện đại, bắt nhịp xu hướng công nghệ. Một số linh vật khác được tạo hình như "siêu nhân", thể hiện sức mạnh, khí thế đầu năm mới hay các nhân vật khoác áo hoa sặc sỡ, quần short, tay cầm ván lướt sóng, phao bơi, gợi hình ảnh du lịch biển Quy Nhơn.

Linh vật được các nghệ nhân hoàn thiện trong hai tháng, làm từ xốp và composite nhằm tạo điểm nhấn cho khách đến trải nghiệm đường hoa.

Đại diện đơn vị thực hiện cho biết cụm linh vật được triển khai trong thời gian ngắn, với mục tiêu tạo không khí xuân và phục vụ cộng đồng. Những phản hồi từ dư luận sẽ được tiếp thu để điều chỉnh, rút kinh nghiệm cho các mùa trang trí tiếp theo.

Theo Tiến sĩ, chuyên gia truyền thông về Thương hiệu du lịch, nhóm khách tham quan dịp Tết chủ yếu là các gia đình, trong đó có nhiều trẻ nhỏ, vì vậy tạo hình linh vật có thể phát triển theo hướng sáng tạo, giàu cảm xúc và dễ tiếp cận.

"Linh vật không nhất thiết phải quá hàn lâm hay cầu kỳ, mà cần mang lại cảm giác thân thiện, vui tươi để nhiều thế hệ cùng cảm thấy thích thú", bà Hạnh nói. Các chuyên gia cũng nhận định, khi linh vật đủ sinh động để trẻ em yêu thích, người lớn thấy gần gũi và du khách muốn dừng lại chụp ảnh, không gian trang trí sẽ tự nhiên trở thành điểm check in.

Việc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội giúp tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh, góp phần quảng bá hình ảnh điểm đến một cách tự nhiên và tiết kiệm chi phí. Từ góc độ phát triển du lịch, sự cân bằng giữa yếu tố sáng tạo, tính giải trí và thông điệp văn hóa được xem là chìa khóa để các cụm linh vật Tết vừa phục vụ cộng đồng, vừa tạo sức hút truyền thông trong mùa cao điểm lễ hội.

Ban tổ chức đường hoa cho hay ngựa biểu tượng cho sự may mắn và thịnh vượng, phù hợp với không khí Tết nên linh vật sẽ được duy trì qua Tết Nguyên đán để phục vụ người dân và du khách tham quan.

Linh vật ngựa được tạo hình các nhà khoa học ở Quy Nhơn. Ảnh: Thanh Hải

Tuấn Anh