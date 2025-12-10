Cục trưởng Lê Quang Tự Do: 'Sự tươi trẻ tạo sức mạnh cho Vietnam iContent'

Các nhà sáng tạo nội dung là lực lượng mới, tươi trẻ, có sức lan tỏa tốt và là sức mạnh của Vietnam iContent, theo Cục trưởng Lê Quang Tự Do.

Ngày hội Sáng tạo nội dung số - Vietnam iContent 2025 diễn ra tại nhà thi đấu Quân khu 7 hôm 29/11, từ 8h đến 22h30, với nhiều hoạt động thú vị, thu hút hơn 3.000 người. Sau sự kiện, ông Lê Quang Tự Do, Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, trò chuyện với VnExpress về sức hút chương trình, định hướng năm tới và thông điệp gửi đến cá nhân, tổ chức hoạt động trong lĩnh vực sáng tạo số.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do đánh giá cao Vietnam iContent 2025 Cục trưởng Lê Quang Tự Do nói về Vietnam iContent mùa hai. Video: Duy Phong - Phú Cát

- Ông đánh giá thế nào về Vietnam iContent mùa hai?

- Tôi vui khi Vietnam iContent 2025 được cộng đồng KOL, KOC, các tập đoàn, nhãn hàng, đa nền tảng và đặc biệt là khán giả đón nhận nồng nhiệt. So với mùa đầu năm 2024, chương trình năm nay hoành tráng, quy mô hơn nhiều lần, kể cả lượt vote (bình chọn) cũng gấp 10 lần. Độ tương tác, thảo luận trên các mạng xã hội rất tích cực, có sức lan tỏa mạnh. Những điều này khiến chúng tôi hạnh phúc.

Chúng tôi tin Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử đang đi đúng hướng, qua đó tập hợp, kết nối, hướng cộng đồng KOL, KOC, nhà sáng tạo nội dung số đóng góp tích cực cho đất nước.

- Nếu có ba từ để nói về chương trình năm nay, ông sẽ chọn từ gì?

- Tôi sẽ chọn từ năng động, trách nhiệm và tươi trẻ. Chúng tôi thấy được sự năng động của các nhà sáng tạo và gần đây từ trách nhiệm được nói nhiều hơn. Các bạn có danh tiếng, có người hâm mộ, một lời nói ra được triệu người hưởng ứng, nghe theo, do đó bạn cần có trách nhiệm với hành động, lời nói của mình.

Cuối cùng, các bạn nổi lên như lực lượng mới, tươi trẻ, sức lan tỏa rất tốt. Chính sức trẻ ấy là sức mạnh của Vietnam iContent lẫn các nhà sáng tạo nội dung số.

Cục trưởng Lê Quang Tự Do và Hoa hậu Lê Hoàng Phương trao giải "Nhà sáng tạo nội dung của năm" - hạng mục quan trọng nhất của Vietnam iContent cho Khoai Lang Thang, tối 29/11. Ảnh: Tùng Quỳnh

- Trong bối cảnh nhiều KOL, KOC vướng lao lý, theo ông, Vietnam iContent 2025 sẽ mang đến điều gì cho các nhà sáng tạo nội dung số?

- Vietnam iContent 2025 gửi đến cộng đồng nhà sáng tạo ba thông điệp mạnh mẽ: đầu tiên, các bạn hãy cứ khát khao, đam mê công việc của mình, nhà nước sẽ tạo mọi điều kiện; thứ hai cần tuân thủ pháp luật, đừng tham lam hay quá hám lợi dẫn đến đánh mất chính mình. Thứ ba, nhà nước sẽ đi bên cạnh để nắn chỉnh hành vi cộng đồng này, hướng mục tiêu chung là đóng góp nhiều hơn cho đất nước.

Ngành nghề nào mới và non trẻ cũng sẽ có khiếm khuyết, hạn chế, nhất là hành lang pháp lý. Cơ quan chức năng không chỉ xử lý vi phạm mà còn đồng hành, để khi các bạn hơi chao đảo hay nghiêng ngả, chúng tôi sẽ đỡ các bạn đi đúng hướng hơn.

- Trong một hoạt động ở chương trình, ông có nói không dùng từ "cấm sóng" với những KOL, KOC phạm sai lầm, mà chỉ hạn chế trong thời gian ngắn. Ông có thể giải thích rõ hơn ý này?

- Về xử phạt, nhà nước mong muốn nhất là người vi phạm nhận ra sai lầm để phục thị, làm lại điều tốt đẹp hơn. Ban tuyên giáo và dân vận của TP HCM cũng đề ra biện pháp hạn chế tạm thời một số nghệ sĩ, KOL vì có hành vi lệch chuẩn. Hình phạt ấy không phải là mãi mãi, thay vào đó là khoảng thời gian để các nghệ sĩ ấy tự nhìn nhận bản thân, sau đó trở lại một cách mạnh mẽ hơn, đi đúng đường, trưởng thành và đóng góp được nhiều hơn nữa.

- Ông có thể nói rõ hơn điểm mới của chương trình năm nay?

- Vietnam iContent năm 2025 có rất nhiều điều khác biệt. Lần đầu chúng tôi triển khai diễn đàn đối thoại mở giữa lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch với cộng đồng nhà sáng tạo. Nghĩa là hỏi trực tiếp, thắc mắc gì thì hỏi và Bộ không chuẩn bị trước những câu trả lời đó.

Trong khuôn khổ chương trình, lần đầu chúng tôi tổ chức một phiên livestream bán hàng gây quỹ ủng hộ đồng bào chịu lũ lụt ở miền Trung, trong 12 tiếng liên tục. Rất vui khi ba phiên nhận được sự hưởng ứng lớn từ khán giả. Các nhãn hàng cũng đóng góp đa dạng mặt hàng với deal rất hời, rẻ, góp phần gây quỹ lớn tiếp sức người vùng lũ.

- Nhiều khán giả nói vui các lãnh đạo Bộ, Cục bắt đầu bắt trend, thậm chí có thể trở thành những nhà sáng tạo nội dung số dẫn đường cho người khác đi theo. Ông nghĩ sao về điều này?

- Thực ra điều này không mới và xa lạ trên thế giới. Chúng tôi không ngại trở thành những nhà sáng tạo nội dung, thậm chí Cục cùng các bạn bán hàng gây quỹ, đem đến cho xã hội những điều tốt đẹp. Chỉ có điều nhiệm vụ của chúng tôi quan trọng hơn, đó là làm sao xây dựng hành lang chính sách để nhà sáng tạo và ngành nghề này phát triển.

Ông Lê Quang Tự Do - Cục trưởng Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trưởng ban tổ chức tại phiên đối thoại. Ảnh: Quỳnh Tùng

- Năm sau, cơ quan chức năng và ban tổ chức Vietnam iContent định hướng thế nào để tạo điều kiện cho các nhà sáng tạo "cất cánh"?

- Trong tương lai gần, mục tiêu của chúng tôi là biến sáng tạo nội dung số thành ngành nghề đích thực. Điều này đồng nghĩa chúng có mã ngành, mã nghề, được đào tạo trong các môi trường giáo dục chính quy và xã hội công nhận.

- Ông có thể gửi một thông điệp đến các nhà sáng tạo nội dung số?

- Hy vọng các nhà sáng tạo luôn nhớ một điều: làm nội dung tốt, chúng ta chắc chắn sẽ kiếm được tiền và được khán giả đón nhận.

Vietnam iContent 2025 do Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử, Bộ Văn hóa, Thể thao - Du lịch cùng VnExpress, Công ty Cổ phần dịch vụ trực tuyến FPT (FPT Online) phối hợp tổ chức. Tương tự năm ngoái, không gian rộng 1.500 m2 ở nhà thi đấu Quân khu 7, TP HCM tiếp tục là điểm hẹn của cộng đồng nội dung số hôm 29/11. Với chủ đề Rạng rỡ Việt Nam (Vietnam Shines), ngày hội kéo dài từ 8h đến 22h30, đón 3.000 người - toàn bộ mảnh ghép trong hệ sinh thái ngành sáng tạo gồm: cơ quan quản lý, lãnh đạo địa phương, nghệ sĩ, KOL, KOC, nhãn hàng lẫn khán giả, cộng đồng fan.

Các bên cùng thảo luận nhiều chủ đề nóng ở hai phiên sáng - chiều: Ngành sáng tạo nội dung vươn mình cùng đất nước, đối thoại mở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ làm gì để hỗ trợ phát triển ngành nội dung số; Trách nhiệm với niềm tin công chúng. Hàng nghìn khán giả liên tục vỗ tay, hưởng ứng từng bài phát biểu, hoạt động trong khuôn khổ chương trình. Các gian hàng đón lượng lớn khách đến trải nghiệm, tương tác minigame, nhận nhiều phần quà

Tối cùng ngày, hơn 100 người nổi tiếng, KOL và hàng nghìn khán giả theo dõi gala giải thưởng nhà sáng tạo nội dung số Việt Nam 2025 - sự kiện ghi nhận các dự án và cá nhân có đóng góp nổi bật năm qua. 14 giải chia đều cho ba hạng mục "Sản phẩm số", "Nhà sáng tạo số", "Vì cộng đồng", trong đó bổ sung thêm ba giải đặc biệt.

Hiếu Châu