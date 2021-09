Cục phó chống tham nhũng làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình

Thượng tá Trần Văn Phúc, Cục phó Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03), được Bộ Công an điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình.

Quyết định bổ nhiệm thượng tá Phúc, 43 tuổi, được Bộ Công an triển khai chiều 29/9 tại Công an tỉnh Thái Bình.

Đại tá Nguyễn Thanh Trường. Ảnh: Công an Hưng Yên

Một ngày trước đó, Bộ Công an điều động đại tá Nguyễn Thanh Trường, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên.

Đại tá Phạm Đăng Khoa, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên, trước đó đã được Bộ Công an điều động giữ chức Cục trưởng Viễn thông và Cơ yếu.

Đại tá Trường, 47 tuổi, nguyên cục phó Cục Cảnh sát quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng (C10, Bộ Công an) giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình từ tháng 11/2019.

Trong gần hai năm là người đứng đầu Công an Thái Bình, đại tá Trường đã chỉ đạo nhiều chuyên án triệt phá các ổ nhóm tội phạm xã hội như Đường "Nhuệ", Cường "Dụ", Bình "Vổ"...

