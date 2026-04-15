Cục Nghệ thuật Biểu diễn: Chấn chỉnh tình trạng hát nhép

Lãnh đạo Cục Nghệ thuật Biểu diễn cho biết sẽ chấn chỉnh việc lạm dụng kỹ thuật sử dụng âm thanh thay thế biểu diễn trực tiếp mà công chúng thường gọi là hát nhép.

Ông Trần Hướng Dương - Phó Cục trưởng Nghệ thuật Biểu diễn - nêu quan điểm về tình trạng hát nhép ngày càng phổ biến thời gian qua, tại họp báo thường kỳ quý một của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ngày 15/4 ở Hà Nội. Ông cho biết đơn vị đã gửi Công văn số 745 tới Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố nhằm chấn chỉnh tình trạng biểu diễn, tổ chức biểu diễn không trung thực.

Theo công văn, một trong những hành vi cần xem xét là "Sử dụng âm thanh từ bản ghi âm, thay cho việc biểu diễn trực tiếp trên sân khấu (dư luận gọi là hát nhép) có dấu hiệu lừa dối khán giả, xâm phạm quyền hưởng thụ văn hóa của công chúng". Cơ quan chức năng cho rằng điều này tác động tiêu cực đến đạo đức cộng đồng và tâm lý xã hội đối với hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Ông Trần Hướng Dương tại buổi họp. Ảnh: Hà Phương

Hát nhép là kỹ thuật khi biểu diễn, ca sĩ sẽ nhép miệng theo lời trên nền nhạc thu sẵn. Hát đè là khi ca sĩ hát khoảng 70% trên nền bản thu được làm giảm nhỏ đi, hoặc thu sẵn ở những đoạn khó hát, nốt cao, phiêu, tạo độ dày dặn trong chất giọng. Trên sân khấu, một khi ca sĩ và ban tổ chức chọn áp dụng kỹ thuật này, câu chuyện không chỉ ở thực lực giọng hát mà còn ở kỹ năng trình diễn. Những năm gần đây, khi công nghệ phát triển, tình trạng hát nhép, hát đè ngày một phổ biến ở làng nhạc Việt và quốc tế.

Gần nhất, ca sĩ Duyên Quỳnh bị phát hiện buông micro nhưng vẫn có tiếng, khi thể hiện bài hát Viết tiếp câu chuyện hòa bình mở màn lễ trao giải Làn Sóng Xanh, hôm 30/1. Ca sĩ sau đó xin lỗi vì chưa mang lại "trải nghiệm chuyên nghiệp" cho khán giả.

Theo ông Dương, trong thời gian tới, Ban Tuyên giáo Dân vận Trung ương sẽ kết hợp Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật Việt Nam tổ chức hội thảo chuyên đề về vấn đề này, nhằm nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ nghệ sĩ trong khối công lập cũng như nghệ sĩ thuộc các hội nghề nghiệp.

Trước đó, cuối tháng 3, Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM cũng ban hành văn bản nhằm "tăng cường kỷ cương, đảm bảo tính trung thực" trong hoạt động biểu diễn nghệ thuật. Một trong những nội dung của văn bản đề nghị các cá nhân, đơn vị tại TP HCM lưu ý việc lạm dụng phương tiện kỹ thuật, sử dụng âm thanh từ bản ghi âm thay cho việc biểu diễn trực tiếp trên sân khấu. Cơ quan quản lý cũng yêu cầu nghệ sĩ trao dồi kỹ năng chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp nhằm nâng cao chất lượng hoạt động nghệ thuật, văn hóa ứng xử.

Hà Thu - Mai Nhật