Cục Điện ảnh: Không chấp nhận làm mờ cảnh phim có 'đường lưỡi bò'

Đại diện Cục Điện ảnh cho biết phim có hình ảnh "đường lưỡi bò" phi pháp bị cấm lưu hành, kể cả đã được chỉnh sửa hay làm mờ cảnh.

Câu chuyện kiểm duyệt phim có "đường lưỡi bò" được đề cập trong hội thảo của Bộ Thông tin và Truyền thông tại Hà Nội, chiều 4/8.

Ông Đỗ Quốc Việt - Phó Cục trưởng Cục Điện ảnh - khẳng định các tác phẩm vi phạm chủ quyền biển đảo, lãnh thổ, an ninh quốc gia, theo điều 9 Luật Điện ảnh, đều không được phát hành trên mọi nền tảng.

"Một số tổ chức cho rằng phim đã được làm mờ, điều chỉnh, thực chất đã sai ngay từ lúc nhập khẩu. Bởi khi nhập phim, đơn vị phải nộp cam kết không vi phạm điều 9 Luật Điện ảnh. Dù có làm mờ cảnh, thì là 'biết mà cố tình làm sai'", ông Việt nói.

Phân cảnh có chứa hình ảnh "đường lưỡi bò" trong phim "Flight to you" (Hướng gió mà đi) chiếu trên Netflix. Ảnh chụp màn hình

Theo đại diện Cục Điện ảnh, thời gian qua, nhiều tác phẩm vi phạm Luật điện ảnh trên các nền tảng, gần đây nhất là phim Trung Quốc Flight to you. Hồi tháng 7, đại diện Netflix và một số đơn vị phát hành trong nước bị cơ quan chức năng yêu cầu gỡ toàn bộ phim.

Trước đó, nhiều tác phẩm quốc tế có chứa "đường lưỡi bò" từng bị cơ quan chức năng xử lý. Hôm 3/7, đại diện Cục cho biết phim Barbie bị cấm chiếu ở Việt Nam vì có hình ảnh phi pháp. Tháng 3/2022, Thợ săn cổ vật (Uncharted) - phim Tom Holland đóng chính - bị cấm ra rạp Việt. Tháng 12/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phạt hành chính nhà phát hành CGV 170 triệu đồng vì Abominable (Everest: Người tuyết bé nhỏ) - phim hoạt hình có cảnh bản đồ "đường lưỡi bò".

Đầu tháng 7/2021, Netflix Việt Nam gỡ sáu tập Pine Gap - series gián điệp - sau khi cơ quan chức năng phát hiện phim có hình ảnh phi pháp. Tháng 7/2020, phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta (Put your head on my shoulder) bị phát hiện có hình ảnh bản đồ "đường lưỡi bò" trên biển Đông. Sau khi Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử yêu cầu rà soát, gỡ bỏ những thông tin sai lệch về chủ quyền Việt Nam, Netflix cắt cảnh có hình ảnh vi phạm. Tháng 8/2020, phim Bà ngoại trưởng (Madam Secretary) vi phạm tương tự.

Mai Nhật - Lưu Quý