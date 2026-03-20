Cục CSGT sẽ đề xuất nội dung sát hạch lái xe chặt chẽ hơn

Cục CSGT cho rằng giữa đào tạo sát hạch lái xe và thực tế vẫn chưa đồng bộ, chỉ tập trung phần lái mà chưa chú ý đạo đức, kỹ năng.

Ngày 20/3, đại diện Cục Cảnh sát giao thông (Cục CSGT, Bộ Công an) cho hay thời gian tới, Cục sẽ tham mưu cho Bộ Công an quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe.

Nội dung mà Cục tham mưu sẽ phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải hiện nay, để đảm bảo người được cấp giấy phép lái xe có được đạo đức lái xe, sẽ không dám lái ẩu, coi thường pháp luật, đồng thời có kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Học viên thi lái xe trên sa hình tại Hà Nội. Ảnh: Quang Hồng

Theo đại diện Cục CSGT, việc sát hạch lái xe hiện nay mới chỉ tập trung ở phần kỹ thuật lái, mà chưa chú ý tới đạo đức, kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe.

Bên cạnh đó, qua phân tích đánh giá đối với các dữ liệu về sát hạch lái xe và so sánh với thực tế các hành vi vi phạm TTATGT trên đường, lỗi trong các vụ tai nạn giao thông cho thấy chưa đồng bộ, thống nhất.

Lấy dẫn chứng đối với lái xe các hạng B, C1, C, D1, D, Cục cho rằng khi sát hạch đường trường, học viên chỉ cần điều khiển phương tiện di chuyển khoảng 2 km vừa đủ cho các hoạt động bật tín hiệu ra và vào, tăng tốc, giảm tốc.

Trong khi đó, ở ngoài thực tế, việc không tập trung quan sát để xử lý tình huống khi đến nút giao, chuyển hướng..., đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường theo quy định mới là những nguyên nhân gây TNGT hàng đầu, nhưng không được chỉ dẫn.

Giáo trình đào tạo lái xe hiện có đầy đủ các nội dung như kỹ thuật, pháp luật, đạo đức, trách nhiệm xã hội... tuy nhiên trên thực tế, việc đào tạo thường tập trung phần thực hành. Khi sát hạch, học viên sẽ được kiểm tra lý thuyết, mô phỏng, tập thực hành sa hình và đường trường.

Việt An