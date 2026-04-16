CUBHCM nhận 'cú đúp' giải thưởng tại The Asset Awards

CUBHCM nhận giải thưởng "Khoản vay ESG tốt nhất" và "Khoản vay hợp vốn tốt nhất (chứng khoán)" tại The Asset Awards, nhờ các giao dịch tài chính quy mô lớn năm 2025.

Theo ban tổ chức, các giải thưởng phản ánh năng lực của Ngân hàng Cathay United Bank - chi nhánh TP HCM (CUBHCM) trong việc cấu trúc, thu xếp và phân phối các giải pháp tài chính quy mô lớn, đồng thời cho thấy vai trò ngày càng rõ nét của ngân hàng trong lĩnh vực tài chính bền vững.

Giải thưởng "Khoản vay hợp vốn tốt nhất (chứng khoán)" ghi nhận vai trò của CUBHCM trong khoản vay hợp vốn 230 triệu USD (5.900 tỷ đồng) cho Công ty Cổ phần Chứng khoán Techcom (Techcom Securities). Giao dịch thể hiện năng lực của ngân hàng trong việc cấu trúc và thu xếp các khoản vay quy mô lớn cho lĩnh vực chứng khoán tại Việt Nam.

Năm 2025, CUBHCM là một trong những đơn vị thu xếp, bảo lãnh và điều hành phát hành chính (Mandated Lead Arranger and Underwriter - MLAU) cho khoản vay xanh trị giá 1,56 tỷ USD. Thương vụ thiết lập nhiều dấu ấn như một trong những khoản vay ESG lớn nhất khu vực châu Á - Thái Bình Dương dành cho ngân hàng Việt Nam, khoản vay hợp vốn lớn nhất dành cho tổ chức tài chính Việt Nam với sự tham gia của 44 tổ chức cho vay quốc tế.

Các đại diện của Ngân hàng Cathay United Bank tại sự kiện. Ảnh: CUBHCM

Trước đó, năm 2025, CUBHCM vươn lên vị trí số một trong bảng xếp hạng các đơn vị bảo lãnh phát hành tín dụng tại Việt Nam (tính trên tất cả đơn vị tiền tệ), với tổng giá trị tín dụng bảo lãnh đạt 617 triệu USD. Thành tích này góp phần củng cố vị thế của ngân hàng trên thị trường vốn và cho vay hợp vốn.

Giải thưởng được xây dựng trên nền tảng mạng lưới khu vực, khả năng triển khai giao dịch nhanh, chuyên môn về cấu trúc tài chính ESG và năng lực tiếp cận thanh khoản xuyên biên giới. Tại Việt Nam, CUBHCM tham gia hơn một nửa trong tổng số 24 giao dịch cho vay hợp vốn năm 2025, qua đó củng cố vai trò nhà điều phối chính trên thị trường.

Trong năm 2025, CUBHCM đảm nhiệm nhiều vai trò chủ chốt như Ngân hàng đầu mối thu xếp vốn (MLA), Ngân hàng đầu mối thu xếp và quản lý chính (MLAB) và Ngân hàng đầu mối thu xếp, bảo lãnh và quản lý chính (MLAUB). Tổng cộng, chi nhánh tham gia 15 giao dịch cho vay hợp vốn và cho vay nhóm, với tổng giá trị hơn 3,5 tỷ USD.

Trong bối cảnh thương mại toàn cầu và chuỗi cung ứng tái cấu trúc, nhu cầu về đối tác tài chính có mạng lưới quốc tế và giải pháp bền vững ngày càng tăng. Ngân hàng Cathay United Bank (CUB) hiện có hơn 67 điểm hoạt động tại 11 thị trường, đẩy mạnh hiện diện tại khu vực ASEAN thông qua các chi nhánh và văn phòng đại diện tại Singapore, Việt Nam và Malaysia, đồng thời duy trì hoạt động tại Trung Quốc và Hong Kong.

Nhà băng tiếp tục mở rộng năng lực trong các lĩnh vực như cho vay xuyên biên giới, tài trợ cấu trúc và tài trợ dự án, hướng tới cung cấp giải pháp tài chính linh hoạt cho doanh nghiệp.

CUB là thành viên của Tập đoàn tài chính Cathay Financial Holdings (Cathay FHC), một trong những tập đoàn tài chính lớn tại châu Á, vận hành 969 chi nhánh và quản lý tổng tài sản vượt 400 tỷ USD. Gia nhập thị trường Việt Nam từ năm 2005, ngân hàng từng bước xây dựng hiện diện ổn định, hướng đến vai trò đối tác tài chính dài hạn cho doanh nghiệp trong nước và khu vực.

Thái Anh