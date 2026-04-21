Cuba xác nhận đã đàm phán với Mỹ tại thủ đô Havana

Bộ Ngoại giao Cuba xác nhận phái đoàn Mỹ đến Cuba đàm phán, trong bối cảnh Havana nỗ lực chấm dứt lệnh phong tỏa dầu mỏ từ Washington.

"Tôi có thể xác nhận gần đây phái đoàn Mỹ đã gặp đại diện Cuba tại Cuba", Alejandro Garcia, quan chức phụ trách quan hệ Cuba - Mỹ thuộc Bộ Ngoại giao Cuba, nói với báo Granma, cơ quan ngôn luận của đảng Cộng sản Cuba, ngày 20/4.

Ông Garcia cho biết thành phần đàm phán có các trợ lý ngoại trưởng từ Bộ Ngoại giao Mỹ và một thứ trưởng ngoại giao Cuba. Theo ông, ưu tiên hàng đầu trong các cuộc thảo luận là mục tiêu chấm dứt lệnh phong tỏa dầu mỏ.

Washington chưa xác nhận thông tin từ Havana. Nếu được xác nhận, đây sẽ là lần đầu tiên phi cơ chính phủ Mỹ hạ cánh xuống Cuba kể từ năm 2016, khi ông Barack Obama đến thăm trong nỗ lực mở rộng quan hệ.

Tuần trước, hãng tin Axios dẫn nguồn thạo tin cho biết các quan chức trong chính quyền Trump đã tổ chức nhiều cuộc họp tại Havana vào ngày 10/4 với phía Cuba.

Ông Garcia cho biết "cuộc thảo luận diễn ra trong tinh thần tôn trọng và chuyên nghiệp".

Căng thẳng giữa Cuba và Mỹ gia tăng sau khi Washington phát động chiến dịch đột kích, bắt Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro hồi tháng 1. Venezuela là nhà cung cấp dầu chính cho Cuba.

Washington những tháng qua đã chặn gần như toàn bộ các chuyến hàng dầu mỏ tới quốc đảo vùng Caribe, gây thiếu hụt nhiên liệu, ảnh hưởng tới giao thông và đe dọa an ninh năng lượng Cuba. Liên Hợp Quốc cảnh báo nguy cơ khủng hoảng nhân đạo nếu nhu cầu năng lượng của Cuba không được đảm bảo.

Một tàu chở 730.000 thùng dầu thô của Nga hôm 31/3 cập cảng Matanzas ở Cuba, mang đến cho quốc gia này lô dầu đầu tiên kể từ tháng 1. Nhà Trắng cho biết tuần duyên Mỹ không chặn tàu Nga đến Cuba nhằm phục vụ nhu cầu nhân đạo của người dân, thêm rằng những quyết định như vậy được đưa ra dựa trên từng trường hợp cụ thể. Nga cho biết đã thảo luận trước với Mỹ về việc vận chuyển nói trên và họ đang chuẩn bị cho chuyến tàu thứ hai.