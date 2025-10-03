Cuba dùng khoản quyên góp từ Việt Nam để khắc phục tình trạng thiếu điện

Một phần quyên góp từ Việt Nam đã được triển khai để khắc phục tình trạng thiếu điện và những vấn đề cấp bách nhất, theo Chủ tịch Quốc hội Cuba.

Chiều 3/10, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez gặp gỡ đại diện Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị TP HCM, Hội Hữu nghị Việt Nam - Cuba tại TP HCM.

Ông bày tỏ cảm động khi chương trình ủng hộ "65 năm nghĩa tình Việt Nam - Cuba" đã nhận được quyên góp từ đông đảo tầng lớp nhân dân, cơ quan chính quyền và tổ chức, đoàn thể.

"Hôm nay, tôi có thể thông báo rằng số tiền vận động cho Cuba đã được sử dụng một phần để giải quyết trang thiết bị trong truyền tải và phân phối điện, vấn đề cấp bách nhất, ảnh hưởng nhiều nhất đến sinh hoạt của nhân dân Cuba", Chủ tịch Quốc hội Cuba cho biết.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo Hernandez (trái) và ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội TP HCM, tại sự kiện ngày 3/10. Ảnh: Thanh Danh

Chương trình vận động ủng hộ Cuba bắt đầu từ ngày 13/8 và kéo dài đến ngày 16/10, nhưng trong một thời gian ngắn, số tiền quyên góp đã vượt xa mục tiêu tối thiểu 65 tỷ đồng trong 65 ngày.

Trong chuyến thăm của Bí thư thứ nhất, Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel Bermudez nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 2/9, Việt Nam đã trao tặng lần một cho nhân dân Cuba số tiền 385 tỷ đồng.

Ông Lazo Hernandez nhấn mạnh mối quan hệ đoàn kết Việt Nam - Cuba có ý nghĩa đặc biệt, "cao hơn cả ý nghĩa của hai từ hữu nghị", khi cả hai nước luôn san sẻ khó khăn và hỗ trợ nhau qua mọi thời kỳ với tinh thần trong sáng, vô tư.

Công viên điện mặt trời Jovellanos II ở tỉnh Matanzas, Cuba, đi vào hoạt động từ tháng 3. Ảnh: ACN

Tại buổi gặp, ông Lazo Hernandez cũng gửi lời cảm ơn khi nhiều địa phương đã phát động các phong trào đoàn kết và quyên góp hỗ trợ nhân dân và đất nước Cuba, trong đó có chương trình "Mặt trời xuyên biên giới" của TP HCM.

Chương trình được khởi động từ ngày 28/7, với mục tiêu vận động và hỗ trợ xây dựng hệ thống điện mặt trời tại các trường tiểu học trên khắp Cuba, đặc biệt là những khu vực vùng sâu vùng xa.

Tình trạng thiếu hụt năng lượng diễn ra trong vài tháng qua tại Cuba, khi nước này gặp nhiều khó khăn trong giao dịch tài chính và nhập khẩu năng lượng vì lệnh cấm vận của Mỹ. Chủ tịch nước Cuba Miguel Diaz-Canel cho biết tình trạng mất điện thường xuyên là một trong những thách thức lớn nhất mà chính phủ đang đối mặt.

Thanh Danh