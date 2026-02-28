Cuba công bố tang vật trên xuồng của nhóm vũ trang xâm nhập

Giới chức Cuba công bố tang vật thu được trên xuồng của nhóm vũ trang xâm phạm lãnh hải, trong đó có 25 khẩu súng, gần 13.000 viên đạn và trang thiết bị quân sự.

Tư lệnh biên phòng Cuba Ybey Carballo Perez ngày 27/2 cho biết chiếc xuồng máy hiệu Delta, bị lực lượng này chặn bắt trong vụ đấu súng với nhóm vũ trang xâm phạm lãnh hải hai ngày trước, có thể đạt tốc độ đến 55 km/h.

Trên xuồng khi đó chở 10 người cùng 14 khẩu súng trường các loại, trong đó có súng bắn tỉa và AR-15, 11 súng ngắn với một khẩu có thể xuyên thủng áo chống đạn, 134 băng đạn và 12.846 viên đạn các loại.

Ngoài ra, giới chức Cuba còn thu được 10 bộ trang bị quân sự, bao gồm áo ngụy trang, giày, mũ bảo hiểm, trùm đầu, ba lô, kính nhìn đêm, thiết bị liên lạc vệ tinh cùng lượng lớn vật tư y tế và lương thực.

Cuba công bố tang vật thu được khi ngăn âm mưu 'tấn công khủng bố' Tang vật Cuba tịch thu trên xuồng cao tốc bị chặn bắt ngày 26/2. Video: AFP

Đại tá Victor Alvarez Valle, phó chỉ huy đơn vị điều tra tội phạm nhằm vào an ninh quốc gia Cuba, cho biết mục tiêu của 10 tay súng trên xuồng là "xâm nhập, gây rối trật tự công cộng, thực hiện hành vi bạo lực và tấn công các đơn vị quân đội nhằm lật đổ chính quyền cách mạng". "Đây là âm mưu khủng bố", ông Alvarez Valle nói.

Trong số các tay súng có Amijail Sanchez Gonzalez, người có nhiều tiền án tiền sự tại Cuba và bị nước này đưa vào danh sách khủng bố vào tháng 7/2025 với cáo buộc tổ chức, tài trợ cho nhiều vụ tấn công.

Maritza Lugo Fernandez, đang cư trú tại Mỹ, là một trong những người tổ chức và tài trợ chính cho chiến dịch xâm nhập, theo giới chức Cuba.

Cuba công bố tang vật thu được khi ngăn âm mưu 'tấn công khủng bố' Vết đạn trên tàu tuần tra của biên phòng Cuba trong video công bố ngày 27/2. Video: AFP

Vụ đụng độ ngày 26/2 diễn ra tại khu vực eo biển Los Pinos, cách bờ biển Cuba hơn 3 km, bên trong lãnh hải nước này. Các tay súng trên xuồng đã bắn vào tàu tuần tra Cuba, khiến chỉ huy Yosmany Hernandez Hernandez bị thương ở bụng.

Lực lượng biên phòng Cuba sau đó bắn hạ tại chỗ 4 người trên xuồng, 6 người còn lại bị thương và được đưa vào bệnh viện ở Cuba để điều trị. Ông Carballo Perez khẳng định biên phòng Cuba ưu tiên tránh dùng vũ lực để giải quyết vấn đề và không nổ súng trước.

Chủ xuồng máy là một cư dân ở Miami, bang Florida. Người này neo xuồng tại bến đỗ du thuyền tại quần đảo Florida Keys và đã trình báo phương tiện bị mất cắp với chính quyền địa phương.

Vị trí xảy ra đấu súng ngày 25/2. Đồ họa: WP

Mỹ xác nhận hai người trên xuồng cao tốc xâm nhập lãnh hải Cuba là công dân nước này, gồm một người thiệt mạng và một người bị thương.

Người thứ ba đang sở hữu thị thực K-1, cho phép hôn phu hoặc hôn thê của công dân Mỹ nhập cảnh vào nước này để kết hôn. Sau khi đến Mỹ, họ phải kết hôn trong vòng 90 ngày. Những người khác có thể là thường trú nhân hợp pháp.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio khẳng định chính phủ nước này không liên quan đến sự việc và Washington đang điều tra.

Ông Carballo Perez nói vào ngày xảy ra sự việc, lực lượng Cuba "trao đổi gần như liên tục với sĩ quan liên lạc của tuần duyên Mỹ tại đại sứ quán của họ và giới chức quận 7 ở Miami".

Giới chức Cuba khẳng định bất chấp vụ đấu súng trên biển, nước này sẽ tiếp tục hợp tác với tuần duyên Mỹ trong vấn đề đối phó nhập cư, buôn bán ma túy và tìm kiếm cứu nạn tại khu vực.

Nguyễn Tiến (Theo Granma, AFP, AP)