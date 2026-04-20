Cua-rơ châu Phi đoạt Áo Đỏ giải xe đạp xuyên Việt

Ngoại binh Mugisha Moise về nhất trên đèo Khánh Lê rồi Giang Ly để giành Áo Đỏ cho Vua leo núi cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình HTV 2026.

Moise về nhất đỉnh đèo Khánh Lê ở chặng 16 từ Nha Trang lên Đà Lạt, cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình HTV 2026, trưa 20/4. Ảnh: Phạm Huy

Chặng 16 sáng 20/4 từ Nha Trang lên Đà Lạt có tính chất quyết định các danh hiệu chung cuộc. Đoàn đua phải leo hai đèo Khánh Lê và Giang Ly để đánh chiếm Áo Đỏ. Trong đó, Khánh Lê là đèo loại một, với chiều dài 29km, có độ cao 1.700m so với mực nước biển.

Moise - tay đua người Rwanda khoác áo TP HCM Vinama - vẫn chứng tỏ sức mạnh vô đối trên đường đèo. Anh không chỉ làm máy kéo cho Áo Vàng Yarash (TPHCM New Group) mà còn giành chiến thắng ở hai đỉnh đèo để chính thức giành Áo Đỏ.

Sau đó, Moise còn tiếp tục làm đầu tàu để đưa Áo Vàng về đích thành công, còn cá nhân anh về nhì chặng 16.

Moise là một trong 13 ngoại binh tham gia cuộc đua năm nay. Với sở trường cá nhân tính giờ và leo đèo, anh từng vô địch giải U23 đường trường châu Phi 2019, Tour Cameroun 2022, Tour Grand Prix Chantal và về nhất cá nhân tính giờ Rwanda 2023.

Tại chặng 10, Moise cũng thể hiện tốt trên đỉnh đèo Hải Vân và về nhì. Nhưng khi đổ đèo, anh không may bị té ngã nên không thể cạnh tranh Áo Vàng. Nhưng chiếc Áo Đỏ vừa giành được là phần thưởng xứng đáng cho tay đua châu Phi này. Anh được giới hâm mộ xe đạp đặt cho biết danh "Kante xe đạp" vì ngoại hình ngăm đen như tiền vệ tuyển Pháp vô địch World Cup 2018 N'Golo Kanté. Moise có phong cách thi đấu xông xáo, nhiệt huyết và tính cách vui vẻ.

"Việt Nam là đất nước rất đẹp, không chỉ vì cảnh quan mà còn vì con người thân thiện và đặc biệt yêu thích môn đua xe đạp. Ở đây, xe đạp không chỉ là một môn thể thao mà còn là niềm đam mê và là một phần của cuộc sống. Tôi thật sự trân trọng và biết ơn điều đó", Moise viết trên trang cá nhân.

Về nhất ở chặng này là tay đua người Nga Kulikov (đội An Giang). Chiến thắng giúp anh lọt vào top 2 bảng tổng sắp cá nhân. Còn Yarash về thứ ba, qua đó giữ chắc Áo Vàng. TP HCM Vinama cũng củng cố vị trí nhất đồng đội.

Trong khi đó, danh hiệu Áo Cam - Tay đua Việt Nam hay nhất vẫn thuộc về Phạm Lê Xuân Lộc khi anh về đích thứ 8. Áo Xanh vẫn trong tay Marchuk Dzianis (Đồng Nai). Tương tự là Áo Trắng của tay đua trẻ Trần Trọng Phúc (Đồng Nai).

HLV Đỗ Thành Đạt của TP HCM chúc mừng hai tay đua Yarash (Áo Vàng) và Moise Áo Đỏ - Vua leo núi, cuộc đua xe đạp xuyên Việt tranh Cup Truyền hình HTV 2026, trưa 20/4. Ảnh: Phạm Huy

Giải xe đạp toàn quốc tranh Cup Truyền hình TP HCM - Tôn Đông Á 2026 diễn ra từ ngày 3/4 đến 30/4/2026. Đoàn đua xuất phát từ Phú Thọ - vùng đất tổ của dân tộc Việt Nam, nơi gắn liền với tín ngưỡng thờ cúng các Vua Hùng và Khu di tích lịch sử Đền Hùng linh thiêng. Sau đó, đoàn đua đi qua 25 chặng với tổng lộ trình 2.745 km, băng qua các tỉnh, thành từ Bắc vào Nam, rồi về đích tại Hội trường Thống Nhất, TP HCM ngày 30/4.

Ngày mai 21/4 diễn ra chặng 17 vòng quanh hồ Xuân Hương (Đà Lạt), 51km.

Đức Đồng