Cửa ngõ Hà Nội, TP HCM ùn ứ nhẹ sau kỳ nghỉ 4 ngày

Tại điểm cuối cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ lúc 17h, dòng phương tiện di chuyển chậm để vào trung tâm thành phố. CSGT phối hợp đơn vị quản lý cao tốc tổ chức phân luồng từ xa nhằm giảm áp lực giao thông.

Một cán bộ thuộc Đội CSGT đường bộ số 14 cho biết áp lực giao thông trong ngày cuối kỳ nghỉ không quá lớn do từ hôm qua, nhiều người đã chủ động trở lại Hà Nội sớm trước một ngày.