Cửa ngõ Hà Nội, TP HCM ùn ứ nhẹ sau kỳ nghỉ 4 ngày

Trên đường Ngọc Hồi, hướng đi Giải Phóng để vào trung tâm thành phố thưa người. Tình trạng ùn ứ chỉ xảy ra ở khu vực dừng chờ đèn đỏ trước cửa ra vào bến xe Nước Ngầm.
Đến hơn 17h, cao tốc TP HCM - Trung Lương thông thoáng trở lại.
Gần đó, dòng xe tấp nập, ùn ứ nhẹ khoảng 2 km do người dân các tỉnh miền Tây đổ về trên quốc lộ 1 đoạn từ vòng xoay Nguyễn Văn Linh đến cầu Bình Điền.
Xe di chuyển dễ dàng cả hai chiều trên cao tốc TP HCM - Long Thành - Dầu Giây về nút giao An Phú.
Cao tốc cửa ngõ phía đông TP HCM vắng xe một phần do tai nạn trên tuyến Phan Thiết – Dầu Giây. Va chạm liên hoàn giữa 7 ôtô khiến tuyến này phải đóng đường, xe chuyển hướng ra quốc lộ 1 và các tuyến khác. Lưu lượng trên cao tốc TP HCM – Long Thành – Dầu Giây chủ yếu là xe từ Vũng Tàu về thành phố.
Cách đó hơn 5 km, phà Cát Lái nối Đồng Nai với TP HCM chỉ ùn ứ cục bộ trên đường Lý Thái Tổ phía Đồng Nai.
Theo ông Nguyễn Chiến Thắng, Giám đốc Xí nghiệp Quản lý phà Thanh niên xung phong, hôm nay là ngày cao điểm sau Tết với 52.000–55.000 lượt khách qua phà, tăng khoảng 10.000 so với ngày thường. Tuy nhiên, lưu lượng vẫn thấp hơn các năm trước do cầu Nhơn Trạch trên Vành đai 3 đã chia sẻ áp lực giao thông.
Nhóm phóng viên