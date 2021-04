Cửa nào cho doanh nghiệp Việt giữ thương hiệu gạo ST25 ở Mỹ

Theo các chuyên gia, ông Hồ Quang Cua còn cơ hội giành lại thương hiệu gạo ST25 nhưng phải "tranh thủ thời cơ" dù một số doanh nghiệp đã "xí phần" trước.

Ông Hồ Quang Cua, cha đẻ của giống gạo ST25, chiều 23/4 cho biết, đang tiến hành các thủ tục đăng ký bảo hộ thương hiệu tại Mỹ. Ông cũng chia sẻ rằng, một doanh nghiệp khá lớn của Việt Nam đang kinh doanh ở thị trường này đã ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ.

Gạo ST25 bày bán tại một đại lý trên đường 3/2, quận 10, TP HCM ngày 23/4. Ảnh: Quỳnh Trần.

Trong 5 đơn đề nghị được bảo hộ nhãn hiệu ST25 tại Văn phòng Sáng chế và Thương hiệu Mỹ (USPTO), nhãn ST25 cho gạo do công ty I&T Enterprise, Inc đã được thông qua bước đầu, đang được thẩm tra và sẽ ra công bố vào ngày 4/5 tới. Đây là doanh nghiệp duy nhất trong 4 doanh nghiệp Mỹ xin thẩm tra đạt được các yêu cầu cơ bản của USPTO. Còn lại, các doanh nghiệp khác đang bị yêu cầu hoãn bổ sung thông tin hoặc bị từ chối.

Hồ sơ của I&T Enterprise về nhãn hiệu ST25.

Với tình huống này, chia sẻ với VnExpress, Luật sư Lê Quang Vinh, Công ty sở hữu trí tuệ Bross và Cộng sự (Bross & Partners) cho biết, Luật Nhãn hiệu Mỹ quy định, muốn được bảo hộ, nhãn hiệu phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện: có chức năng phân biệt với hàng hoá, dịch vụ cùng loại do các chủ thể khác sản xuất/cung; không được tương tự tới mức nhầm lẫn với nhãn hiệu của người khác đã được đăng ký, nộp đơn, hoặc được sử dụng trước ngày nộp đơn/ngày ưu tiên của đơn đăng ký.

Hàng năm, có khoảng 640.000 đơn đăng ký nhãn hiệu, tính theo nhóm, được nộp cho USPTO. Do vậy, nếu vướng vào một trong những trường hợp trên, nhãn hiệu xin đăng ký của doanh nghiệp có khả năng cao bị từ chối.

Do vậy, trong trường hợp muốn đăng ký bảo hộ thương hiệu gạo ST25 ở Mỹ, ông Cua có thể đứng trước hai con đường.

Thứ nhất là khiếu nại với USPTO để bác đơn xin bảo hộ thương hiệu của doanh nghiệp Mỹ, trong trường hợp hiện nay là của I&T Enterprise, Inc.

Trao đổi với VnExpress sáng 24/4, ông Nguyễn Văn Bảy, Phó cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ (Bộ Khoa học và Công nghệ) nhìn nhận, việc ra công bố của USPTO với I&T Enterprise, Inc ngày 4/5 tới đây là thuộc quy trình, thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu.

"Hoạt động này nhằm giúp cho các chủ thể có liên quan được khiếu nại, phản bác, ý kiến về nhãn hiệu đang được xin bảo hộ. Mục đích của việc công bố là vậy", ông Bảy nói và nhấn mạnh hành động này không hàm nghĩa USPTO chấp nhận đề nghị được bảo hộ của doanh nghiệp. Thời gian khiếu nại là 30 ngày, kể từ khi cơ quan này ra công bố. Việc khiếu nại trong giai đoạn này, theo ông Bảy là ít phức tạp hơn, nên doanh nghiệp Việt Nam cần tranh thủ.

Cơ sở cho việc khiếu nại của doanh nghiệp trong nước, theo ông Nguyễn Tiến Lập, luật sư cấp cao của Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự, là pháp luật của Mỹ cũng như của bất cứ quốc gia thành viên nào của Hiệp định TRIPS (Hiệp định về các khía cạnh sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ WTO) đều có quy định về đăng ký nhãn hiệu không trung thực (bad faith: hành vi đăng ký nhãn hiệu với mục đích ăn theo nhãn hiệu có tiếng hoặc đi trước nhằm trục lợi từ việc đăng ký sớm để bán lại, hoặc đăng ký với mục đích không phù hợp, hoặc không để sử dụng).

"Bất cứ ai cũng có quyền khiếu nại để phản đối nhằm vô hiệu hoá nhãn hiệu đã đăng ký ở Cơ quan đăng ký như Văn phòng Sáng chế và Nhãn hiệu Mỹ (USPTO) hoặc Toà án", ông Lập nói.

Làm rõ thêm, ông Lê Quang Vinh cho biết: "Phản đối hoặc huỷ bỏ nhãn hiệu ở Mỹ khác biệt với phần còn lại của thế giới". Theo đó, vụ việc sẽ mang tính chất như một vụ kiện dân sự ở toà án dù việc giải quyết lại được diễn ra ở Ban khiếu nại và xét xử nhãn hiệu (TTAB, thuộc USPTO). Vì mang tính chất dân sự, thủ tục tố tụng của một vụ phản đối hoặc huỷ bỏ hiệu lực nhãn hiệu ở Mỹ không khác vụ kiện dân sự ở toà án cấp quận hoặc liên bang, trong khi đó, các quy tắc về nộp, trả lời phản đối, trao đổi chứng cứ, hội đàm – tức đàm phán giải quyết vụ việc giữa các bên tương tự thủ tục hoà giải như trong tố tụng ở Việt Nam. Đặc biệt, thủ tục trao đổi chứng cứ là trọng tâm, kéo dài và phức tạp nhất.

"Với tính chất như vụ kiện dân sự, chi phí tranh tụng ở Mỹ rất đắt đỏ mà ngay cả các công ty lớn, có tiềm năng tài chính cũng hiếm khi đi đến thủ tục tố tụng cuối cùng thông qua quyết định giải quyết phản đối của TTAB", ông Vinh cho biết.

3 căn cứ thường dùng để phản đối, gồm: nhãn hiệu bị phản đối tương tự, gây nhầm lẫn với quyền sử dụng sớm hơn, hoặc quyền sở hữu nhãn hiệu sớm hơn; nhãn hiệu bị phản đối thuộc trường hợp mô tả - tức không có chức năng phân biệt; người nộp đơn có dấu hiệu lừa đảo, hoặc lừa dối USPTO.

Ông Vinh cũng cho biết, ngoài 30 ngày sau công bố, doanh nghiệp có thể yêu cầu gia hạn thêm 30 ngày nữa và thường được TTAB chấp nhận mà không cần phải chỉ rõ lý do hợp lý. Tuy nhiên, với trường hợp yêu cầu gia hạn lên 90 ngày, bên phản đối phải đưa ra được lý do, và thường TTAB sẽ chậm nhận một tuyên bố liên quan đến việc thu thập lịch sử, dữ liệu vụ việc, đang tiến hành điều tra hoặc hội ý với khách hàng.

Nếu đơn vị này chấp nhận phản đối của doanh nghiệp, nhãn hiệu đã công bố sẽ bị từ chối bảo hộ và ngược lại. Dù vậy, TTAB sẽ không ban hành bất cứ lệnh cấm sử dụng nhãn hiệu cũng như phán quyết buộc một bên phải bồi thường thiệt hại.

Theo ông Vinh, thống kê của TTAB cho thấy, 95% tổng số các vụ việc phản đối nhãn hiệu đều kết thúc ở giai đoạn đầu hoặc giữa các thủ tục tố tụng giúp giảm đáng kể chi phí thực tế tham gia tranh tụng nhãn hiệu.

"Các bên thường tìm kiếm giải pháp kết thúc sớm thông qua hợp đồng chuyển nhượng nhãn hiệu, hợp đồng đồng tồn tại, rút đơn hoặc huỷ bỏ đơn đăng ký...", ông cho biết.

Thứ hai, hướng đi dễ dàng hơn, ông Hồ Quang Cua sẽ phải tìm cách xuất khẩu gạo dưới một nhãn khác, hoặc phải đổi thương hiệu để tránh vi phạm luật về xâm phạm nhãn hiệu đã được bảo hộ.

Như vậy, doanh nghiệp có thể cân nhắc đến việc đổi một thương hiệu khác nhưng vẫn có cụm từ ST25 trong nhãn mác, bao bì. Bởi theo ông Nguyễn Văn Bảy, ST25 là giống gạo chứ không phải nhãn hiệu.

"3 trên 5 nhãn hiệu do đưa ra các chứng cứ về việc ST25 là giống cây trồng nên đã bị hoãn yêu cầu xin bảo hộ. Tất nhiên, hệ thống của Mỹ không tương ứng hoàn toàn với Việt Nam", ông Bảy nói.

Dù vậy, các cụm từ đắt giá kèm theo ST25 mà phía Việt Nam mong muốn như "gạo ngon nhất thế giới" nhiều khả năng sẽ khó được cơ quan kiểm tra Mỹ chấp nhận.

Hiện nay, do doanh nghiệp Mỹ chưa được cấp bảo hộ thương hiệu gạo ST25 nên việc xuất khẩu gạo của Việt Nam chưa bị ảnh hưởng, theo lãnh đạo Cục Xuất nhập khẩu. Mặt khác, Mỹ cũng chưa phải thị trường xuất khẩu gạo lớn của Việt Nam như Trung Quốc, Indonesia... khi giá trị xuất khẩu, tỷ trọng chiếm không lớn. Theo đó, kim ngạch xuất khẩu gạo sang thị trường Mỹ năm 2020 đạt gần 14 triệu USD, trong miếng bánh xuất khẩu gạo chung là 3 tỷ USD.

Tuy nhiên, nếu thương hiệu ST25 bị mất, chắc chắn việc xuất khẩu nhãn hàng này sang Mỹ sẽ bị đình lại. Vị này khuyến nghị, khi thị trường quốc tế mở rộng cùng hội nhập, các FTA đã ký, thì những thương hiệu đã có tiếng trên thị trường, doanh nghiệp nên có ý thức trong đăng ký nhãn hiệu tại thị trường nước ngoài, tránh "mất bò mới lo làm chuồng".

Phương Ánh - Anh Minh