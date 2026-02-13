Cửa hàng chăm sóc, trông giữ thú cưng tất bật dịp Tết

Cửa hàng của chị Ngô Luân trên đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình năm nay nhận cắt, tỉa, nhuộm lông và trông giữ thú cưng dịp Tết. Cửa hàng có 6 nhân viên chính thức, không tuyển thêm thời vụ vì mỗi người cần ít nhất ba tháng đào tạo kỹ thuật tắm, cắt tỉa, nhận biết dấu hiệu bệnh lý để tránh gây thương tích cho vật nuôi.

Những ngày cao điểm, cửa hàng trông giữ khoảng 60 thú cưng, gấp 6 lần ngày thường. Có hôm nhân viên làm việc đến 2h sáng.