Cửa hàng chăm sóc, trông giữ thú cưng tất bật dịp Tết

Cửa hàng của chị Ngô Luân trên đường Hàm Nghi, phường Mỹ Đình năm nay nhận cắt, tỉa, nhuộm lông và trông giữ thú cưng dịp Tết. Cửa hàng có 6 nhân viên chính thức, không tuyển thêm thời vụ vì mỗi người cần ít nhất ba tháng đào tạo kỹ thuật tắm, cắt tỉa, nhận biết dấu hiệu bệnh lý để tránh gây thương tích cho vật nuôi.
Những ngày cao điểm, cửa hàng trông giữ khoảng 60 thú cưng, gấp 6 lần ngày thường. Có hôm nhân viên làm việc đến 2h sáng.
Tầng 3 bố trí khu lưu trú cho chó, mèo, lắp điều hòa và máy hút ẩm để đảm bảo điều kiện sinh hoạt ổn định cho vật nuôi. Nhà ở của vật nuôi được làm từ gỗ thịt nhằm tăng độ bền khi tiếp xúc với nước, thức ăn, chất thải.
Mỗi khu nhà gồm 12 ô, chị Luân đầu tư khoảng 70 triệu đồng. Giá nhà dành cho chó cao hơn khoảng 20% so với mèo do thiết kế thêm khay kim loại phía dưới.
Khẩu phần và thói quen ăn uống của từng thú cưng được ghi chú, đánh dấu để đảm bảo chế độ ăn tương tự ở nhà. Mỗi ngày hai lần, cửa hàng cập nhật tình trạng sức khỏe vật nuôi cho khách qua ảnh, video.
Khu vực nhà mèo thiết kế với bậc thang, cột đu, phù hợp với đặc tính thích leo trèo.
Giá trông giữ tính theo cân nặng, với thú cưng dưới 5 kg khoảng 150.000 đồng mỗi ngày, không phụ thu dịp Tết. Khách thường đặt chỗ trước khoảng 10 ngày, mang thú cưng đến gửi từ 26-27 Tết.
Khu vực sân chơi trên tầng thượng giúp thú cưng có không gian chạy nhảy, mỗi ngày chúng được đi dạo 15 phút để giảm căng thẳng.
Cách đó 15 km, một cơ sở trông giữ thú cưng tại quận Long Biên nhận nuôi khoảng 30 chó, mèo dịp Tết Nguyên đán. Cơ sở có đội ngũ bác sĩ thú y theo dõi, chăm sóc sức khỏe hai lần mỗi ngày, vào 8h và 17h.
Cơ sở trang bị máy siêu âm, thiết bị xét nghiệm máu cùng các loại thuốc điều trị, sẵn sàng xử lý khi vật nuôi mắc bệnh.
Hoàng Giang