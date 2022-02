Cua dát vàng tiền triệu ngày vía Thần Tài

TP HCMNhiều người thích cái gì cũng có vàng cho may mắn nên ngày Thần Tài năm nay, cua dát vàng được không ít gia đình lựa chọn cho mâm cúng.

Từ sáng sớm mùng 10 Âm lịch, nhiều gia đình ở TP HCM đã tất bật đi chợ mua đồ cúng Thần Tài. Ngoài các vật phẩm truyền thống, một số gia đình năm nay thay đổi lựa chọn đồ cúng Thần Tài và mua sắm cầu may.

Thay vì mua bộ tam sên gồm thịt ba rọi, tôm thẻ, trứng vịt như mọi năm, gia đình chị Thanh ở Bình Tân chọn mâm cúng có cua dát vàng lá với giá khoảng 2 triệu đồng gồm 2 con cua.

Đại diện một chuỗi chuyên bán cua lớn tại TP HCM cho biết, mặt hàng cua dát vàng tại đây ra mắt từ dịp Tết Nguyên đán và cũng bán tốt trong ngày vía Thần Tài này.

Hiện chuỗi của chị cung cấp 3 set cua với giá từ 1,5 triệu đến gần 3 triệu đồng, tức 1 đến 3 con cua có phần mai dát vàng lá, trong đó khách chuộng nhất set 3 triệu đồng. "Mọi người thích cái gì cũng có vàng cho may mắn nên chúng tôi nghĩa ra ý tưởng này. Hôm qua đến sáng nay, cửa hàng đã bán hơn 30 con cua dát vàng", chị nói.

Con cua dát vàng giá xấp xỉ 1,5 triệu đồng. Ảnh cửa hàng cung cấp

Cũng đáp ứng nhu cầu các loại thực phẩm liên quan đến vàng trong ngày Thần Tài, một cửa hàng tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội lần đầu giới thiệu món giò chả dát vàng. Chị Lê Vân Anh, quản lý cửa hàng cho biết đã bán được khoảng 100 phần giò lụa, chả quế dát vàng với giá 179.000 mỗi phần 200g.

"Chúng tôi mất 3 tháng để hiện thực hóa ý tưởng với khâu quan trọng nhất là tìm loại vàng phù hợp. Một số khách đã mua cho biết sẽ đặt thường xuyên vào các dịp lễ cúng trong năm", chị Vân Anh nói. Cửa hàng cũng cho hay, họ dùng loại vàng lá sử dụng trong thực phẩm loại 23 kara, được nhập khẩu từ Đức. Mỗi phần chả sẽ dát từ một nửa đến một miếng lá vàng.

Ngoài ra, các gia đình khác ở Sài Gòn vẫn "trung thành" với các mâm cúng truyền thống. Cô Sang nhà trên đường Cách Mạng Tháng Tám cho biết chi 192.000 đồng cho bộ tam sên gồm nửa ký thịt ba rọi, 2 lạng tôm thẻ, 3 quả trứng vịt, cùng một kg quýt và 4 cành phát tài cắm bình.

"Giá các món đồ cần thiết để cúng năm nay chỉ tăng nhẹ so với bình thường. Thịt ba rọi nhích lên một tý, riêng hoa là tăng đáng kể. Ngày thường một bó đồng tiền 12 bông giá 60.000-70.000 đồng, hôm nay lên 120.000 đồng", cô Sang cho biết.

Chi tiền triệu thuê dịch vụ mâm cúng ngày Thần Tài Chi tiền triệu thuê dịch vụ mâm cúng ngày Thần Tài. Video: Tuấn Việt

Là gia đình kinh doanh nhỏ, mâm cúng Thần Tài sáng mùng 10 của anh Trọng Nghĩa trị giá 550.000 đồng mua từ chợ Rạch Ông (phường 2, quận 8) gồm cá lóc, tôm, thịt, heo quay, rau lang, trầu cau, vàng mã và hoa.

"Giá năm nay không cao như ngày Thần Tài năm ngoái, chỉ cao hơn ngày thường một chút. Riêng trái cây là hoa thì đắt hơn tầm 10.000-20.000 đồng mỗi bó", anh nói.

Tại chợ Hòa Hưng (quận 10, TP HCM), người đi mua đồ cúng tấp nập từ sớm, làm ún tắc một đoạn trước chợ lúc 8h sáng. Cá lóc nướng tại đây dao động 60.000-100.000 đồng mỗi con, từ 4 lạng đến hơn một kg. Thịt ba rọi nhích từ 120.000 đồng lên 160.000 đồng mỗi kg...

Quầy cá lóc nướng đồng giá 100.000 đồng mỗi con ở chợ Bình Tiên, quận 6 sáng 10/2. Ảnh: Dỹ Tùng

Hầu hết các chợ truyền thống tại TP HCM sáng mùng 10 đều có thêm nhiều quầy bán cá lóc nướng thời vụ. Tại chợ Bình Tiên (quận 6, TP HCM), một con cá lóc nướng loại lớn nhất giá cũng ở mức 100.000 đồng và nhỏ nhất là 50.000 đồng có kèm rau bún.

Nhiều tiểu thương tại các chợ cũng xác nhận các mặt hàng cúng thần tài năm nay không tăng đột biến như mọi năm. Chị Hạnh, chủ cửa hàng heo quay trên đường Phạm Văn Chiêu (Gò Vấp) cho biết, chỉ trong buổi sáng nay đã bán được gần 70 kg heo quay, tăng gấp 3 lần so với ngày thường.

"Năm nay người dân thắt chặt chi tiêu nên ngày Thần Tài tôi chỉ dám tăng 10.000 đồng một kg lên 370.000 đồng", chị Hạnh nói. Cũng bán đắt khách không kém, chị Hoa, tiểu thương chợ Phạm Văn Hai (Tân Bình) cho biết, heo quay được bán hết từ 8h sáng.

Với cá lóc, hầu hết tiểu thương tại các chợ cho biết tăng sản lượng gấp đôi so với ngày thường nhưng vẫn giảm so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện, giá cá lóc tươi tại một số chợ quanh mức 60.000-80.000 đồng một kg. Mức giá này bằng cùng kỳ năm ngoái, nhưng so với trước Tết tăng 5.000 đồng một kg.

Anh Hoà, thương lái bán cá lóc tại TP HCM cho hay, rạng sáng 10/2, anh cung ứng ra thị trường khoảng 5 tấn cá lóc với giá 43.000 đồng một kg. Năm nay cá lóc được mùa nên giá không tăng đột biến mà chỉ nhích nhẹ 2.000-3.000 đồng một kg. "Nếu so sản lượng năm nay với mọi năm thì nhu cầu cúng cá lóc giảm khoảng 5%", anh Hoà nói.

Theo anh Hoà, nguyên nhân là do người dân lựa chọn thêm các sản phẩm mới để cúng thay thế các mặt hàng truyền thống. Thống kê của Chợ đầu mối Bình Điền TP HCM cũng cho thấy, đêm 8/2 rạng sáng 9/2, lượng thuỷ hải sản về chợ đạt hơn 780 tấn.

Trong đó, lượng cá lóc về chợ chiếm gần 50% đạt 300-400 tấn. So với năm ngoái, sản lượng cá lóc năm nay không có biến động nhiều.

Dỹ Tùng - Hồng Châu