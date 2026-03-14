Cử tri Mỹ vướng rắc rối vì đăng ảnh tự sướng với lá phiếu lên mạng xã hội

Bang North Carolina quy định cấm chụp và công khai ảnh lá phiếu để ngăn chặn việc mua phiếu bầu, song bà Susan Hogarth không chấp hành, làm theo ý mình.

Vụ việc xảy ra tháng 10/2024, sau khi bà đăng tải một bức ảnh tự sướng trên mạng xã hội thể hiện đang giơ cao lá phiếu của mình khi bỏ phiếu trong cuộc bầu cử sơ bộ của đảng Tự do. Dù trước đó, bà đã được nhân viên điểm bỏ phiếu yêu cầu ngừng chụp ảnh và xóa chúng.

Hội đồng bầu cử tiểu bang đã liên hệ với bà và yêu cầu gỡ bỏ bài đăng, nếu không sẽ truy tố, vì theo luật đây là tội nhẹ loại 1 (án tù tối đa 120 ngày kèm phạt tiền).

Bà Susan Hogarth vướng rắc rối vì đăng ảnh tự sướng lá phiếu đã bầu của mình lên mạng xã hội. Ảnh: Carolina Journal

Bà Susan không chấp thuận, đệ đơn kiện chính quyền, cho rằng tiểu bang cấm chụp ảnh phiếu bầu đã vi phạm Tu chính án thứ nhất về 5 quyền tự do cơ bản trong đó có tự do ngôn luận.

Trong đơn kiện, bà cho biết chụp ảnh tự sướng với lá phiếu để khuyến khích sự tham gia của công dân. Bà muốn cho cử tri thấy họ có thể công khai ủng hộ các ứng cử viên và rằng bà tự hào khi đi bỏ phiếu.

Còn đại diện của hội đồng bầu cử tiểu bang cho rằng các luật đã tồn tại hàng thập kỷ nhằm mục đích ngăn chặn việc mua phiếu, đe dọa cử tri và gây xao nhãng tại các điểm bỏ phiếu, cũng như bảo vệ quyền riêng tư của các cử tri khác.

Hôm 9/3, vụ kiện đã bị thẩm phán liên bang bác bỏ, khi thẩm phán không đồng ý rằng Tu chính án thứ nhất mở rộng đến quyền chụp ảnh phiếu bầu cử.

Trong phán quyết, thẩm phán phân tích các điểm bỏ phiếu là diễn đàn không công khai. Chính phủ được phép áp đặt các hạn chế, miễn là không áp đặt quyết định bầu cử cho ai của người dân.

Vì thế việc cấm chụp ảnh nhằm ngăn chặn cử tri được trả tiền mua chuộc phiếu bầu, hoặc bị ép buộc bỏ phiếu cho một phe cánh, thế lực nào đó và sau đó phải chụp lại ảnh để nộp lại làm bằng chứng cho phe cánh, thế lực mua chuộc đó.

Thẩm phán đánh giá quy định này là hợp lý, xuất phát từ lợi ích chung của các cử tri và tính khách quan của hoạt động này.

Sau phán quyết, phía bà Susan cho hay sẽ tiếp tục theo đuổi vụ kiện. "Cử tri Bắc Carolina không nên phải lo sợ bị truy tố chỉ vì cho cả thế giới biết họ đã bỏ phiếu cho ai hoặc điều gì", luật sư đại diện cho bà nói.

Trong khi đó, Hội đồng Bầu cử Tiểu bang Bắc Carolina thể hiện thái độ cứng rắn và cho biết sẽ tiếp tục điều tra các cử tri vi phạm luật này và chuyển các vụ việc cho công tố viên truy tố nếu thấy cần thiết.

Bắc Carolina là một trong 14 tiểu bang cấm chụp ảnh "phiếu bầu đã được bỏ phiếu chính thức" hoặc ảnh cử tri, mà không có sự cho phép của các quan chức bầu cử. Cử tri không được phép chụp ảnh phiếu bầu đã hoàn thành của mình, ngay cả khi họ bỏ phiếu tại nhà.

Bang này cũng cấm chụp ảnh cử tri trong phòng bỏ phiếu mà không có sự cho phép của cán bộ bầu cử, kể cả chụp ảnh tự sướng. Chỉ có các ứng cử viên chính trị là ngoại lệ.

Tại nước ta, luật quy định cử tri phải tự mình, đi bầu cử, không được nhờ người khác bầu cử thay, trừ một số trường hợp như ốm đau, già yếu, bệnh tật, không thể viết. Cử tri không thể tự viết được phiếu bầu thì nhờ người khác viết hộ, nhưng phải tự mình bỏ phiếu; người viết hộ phải bảo đảm bí mật phiếu bầu của cử tri. Khi cử tri viết phiếu bầu, không ai được xem, kể cả thành viên Tổ bầu cử. Cử tri có quyền quay phim, chụp hình ở phía ngoài phòng bỏ phiếu trong quá trình mình tham gia thực hiện quyền bỏ phiếu bầu cử. Nhưng phải bảo đảm được thực hiện một cách có thiện chí, không được làm ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của Tổ bầu cử, không cản trở việc bỏ phiếu của cử tri và không vi phạm nội quy phòng bỏ phiếu. Chỉ được quay phim, chụp hình ở trong phòng bỏ phiếu nếu được Tổ trưởng Tổ bầu cử đồng ý và phải bảo đảm bảo mật thông tin bỏ phiếu của các cử tri khác trong suốt quá trình bỏ phiếu. Theo Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND 2015 và Thông tư 21/2025/TT-BNV

