Cú sốc tại Trung tâm Kennedy sau quyết định đóng cửa hai năm của ông Trump

Tổng thống Trump bất ngờ thông báo đóng cửa Trung tâm Kennedy hai năm để cải tạo, gây sốc cho nhân viên cơ sở này và giới nghệ thuật Mỹ.

"Trung tâm Trump Kennedy sẽ đóng cửa từ ngày 4/7, để kỷ niệm 250 năm ngày quốc khánh Mỹ, đồng thời chúng ta sẽ bắt đầu xây dựng khu phức hợp giải trí mới và hoành tráng tại đây. Quá trình huy động vốn đã hoàn tất và sẵn sàng!", Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 1/2.

Theo Tổng thống Trump, trung tâm nghệ thuật nổi tiếng nước Mỹ và thế giới này sẽ đóng cửa trong khoảng hai năm để thực hiện dự án cải tạo tốn khoảng 200 triệu USD. Ông khẳng định giữ lại kết cấu công trình và khi nó mở cửa trở lại, "mọi thứ sẽ hoàn toàn mới và rất đẹp".

Ông Trump đăng bài lúc 18h21, nhưng phải gần một giờ sau, các nhân viên tại trung tâm mới biết thông tin, khi nhận thông báo từ Chủ tịch Richard Grenell.

"Chúng tôi hiểu rằng kế hoạch tạm thời đóng cửa phần lớn hoạt động sẽ đặt ra nhiều câu hỏi. Trong những ngày tới, chúng tôi sẽ cung cấp thêm thông tin về nhân sự và các thay đổi trong vận hành", ông Grenell gửi kèm bản sao nội dung bài đăng của Tổng thống Trump.

Bên ngoài Trung tâm Kennedy ở thủ đô Washington, Mỹ ngày 2/2. Ảnh: AP

Trung tâm Kennedy được xây dựng năm 1964, đặt theo tên tổng thống Mỹ John F. Kennedy, và mở cửa đón khách từ năm 1971. Tin đồn ông Trump sẽ đóng cửa Trung tâm Kennedy đã lan truyền từ nửa cuối năm 2025, tuy nhiên, thông báo chính thức vẫn gây sốc.

Những đồn đoán và lo sợ lan khắp Trung tâm Kennedy chỉ trong vài giờ, đặt dấu hỏi lớn về số phận hàng loạt chương trình biểu diễn đã được lên lịch sau ngày 4/7. Cơ sở này vốn là nơi Dàn nhạc Giao hưởng Quốc gia Mỹ (NSO) tổ chức các mùa hòa nhạc thường niên từ năm 1971, đồng thời là điểm dừng chân của nhiều tour nhạc kịch Broadway.

Các lãnh đạo của NSO cho biết Trung tâm Kennedy "đã xác nhận rằng dàn nhạc sẽ tiếp tục nhận đầy đủ kinh phí theo thỏa thuận hợp tác, đồng thời họ sẽ phối hợp để tìm địa điểm biểu diễn thay thế trong hai mùa diễn tới".

Deborah Borda, giám đốc điều hành Dàn nhạc Giao hưởng Los Angeles và New York, cho rằng tình huống này không mang lại điều gì tích cực với NSO.

"Phải xử lý một vấn đề trong trạng thái khủng hoảng, bị động về chiến lược chưa bao giờ là điều tốt", bà Borda nói. "Họ vốn đã không bán được nhiều vé. Giờ đây, liệu khán giả mua vé theo gói có sẵn sàng sang địa điểm khác không? Họ đang đối mặt với một thách thức thực sự".

Ba tour nhạc kịch Broadway có lịch biểu diễn tại Trung tâm Kennedy sau thời điểm đóng cửa và việc thay đổi lịch trình gần như không thể. Các tour vốn được lên kế hoạch từ rất sớm, thường từ một đến hai năm trước, theo quy trình mà các nhà sản xuất mô tả là cực kỳ phức tạp về mặt hậu cần và những thay đổi lớn có thể gây tổn thất tài chính, thậm chí khiến cả tour diễn phải hủy bỏ.

Một quan chức Liên đoàn Nhạc công Washington, công đoàn đại diện cho NSO và Dàn nhạc Nhà hát Opera của Trung tâm Kennedy, cho biết họ không được báo trước về kế hoạch đóng cửa và cảm giác chung là tình hình "mang tính thảm họa".

"Dàn nhạc không giống như tòa nhà. Bạn không thể đơn giản đóng cửa chúng trong hai năm rồi mong rằng mọi thứ sẽ hoạt động trở lại như cũ", quan chức này nói. Ngay cả khi việc đóng cửa cuối cùng không xảy ra, nhiều nhạc công sẽ cảm thấy sự nghiệp bấp bênh và cần tìm phương án khác.

Phòng Hòa nhạc tại Trung tâm Kennedy. Ảnh: Kennedy Center

Một vấn đề gây lo ngại nữa là không ai biết dự án cải tạo gồm những gì. Roma Daravi, phó chủ tịch phụ trách quan hệ công chúng Trung tâm Kennedy, cho biết việc xây dựng sẽ tập trung vào "khắc phục tình trạng bị bỏ bê suốt nhiều thập kỷ dưới thời ban lãnh đạo trước", bao gồm sửa chữa hệ thống điều hòa - thông gió, vấn đề kết cấu, hệ thống cấp thoát nước, điện và phòng cháy chữa cháy.

"Chúng tôi đã tham vấn ý kiến của nhiều chuyên gia và tiến hành nhiều cuộc trao đổi để cân nhắc phương án vẫn mở cửa trong quá trình cải tạo", bà Daravi nói.

Chủ tịch Grenell ca ngợi quyết định của Tổng thống Trump trên mạng xã hội X, gọi phong cách lãnh đạo của ông là "tầm nhìn chiến lược". "Trung tâm này thực sự cần được cải tạo và việc tạm thời đóng cửa là điều hoàn toàn hợp lý", ông Grenell viết.

Ông Trump từng cho rằng trung tâm thường xuyên hỏng thang máy, bị chuột xâm nhập và phần bê tông của bãi đỗ xe đang xuống cấp, nhưng không đưa ra bằng chứng. Tuy nhiên, một nhân viên trung tâm cho rằng tòa nhà không xuống cấp đến mức nguy hiểm hay phải đóng cửa, nên không có lý do gì mà việc sửa chữa lại không thể được tiến hành trong khi vẫn duy trì một phần hoạt động biểu diễn.

"Việc đóng cửa hai năm dưới danh nghĩa 'cải tạo' đặt ra hoài nghi về động cơ thực sự và liệu các quyết định này có được đưa ra một cách thiện chí hay không", nhân viên này nói.

Trung tâm Kennedy trước đây có hội đồng quản trị với các thành viên thường được chia đều giữa hai đảng Cộng hòa và Dân chủ. Tuy nhiên, sau khi nhậm chức nhiệm kỳ 2, Tổng thống Trump đã sa thải các thành viên Dân chủ do cựu tổng thống Joe Biden bổ nhiệm và thay thế bằng các đề cử của mình. Ông Trump sau đó được bầu làm chủ tịch hội đồng Trung tâm Kennedy.

Đến tháng 12/2025, hội đồng quản trị Trung tâm Kennedy đã bỏ phiếu nhất trí đổi tên địa điểm này thành Trung tâm Trump - Kennedy để ghi nhận "những nỗ lực phi thường" mà Tổng thống Trump đã làm được trong năm qua nhằm "cứu tòa nhà không chỉ về mặt thiết kế, mà còn cả về tài chính và danh tiếng".

Quan hệ giữa ông Trump và Trung tâm Kennedy sau đó xấu đi, khi loạt nghệ sĩ quyết định hủy biểu diễn ở trung tâm để phản đối động thái đổi tên. Một trong những nghệ sĩ mở đầu cho làn sóng hủy show ở Trung tâm Trump - Kennedy là Chuck Redd.

Ông Redd chơi trống và vibraphone, từng liên tục phụ trách buổi hòa nhạc Jazz Jams trong kỳ nghỉ lễ Giáng sinh tại Trung tâm Kennedy từ năm 2006. Ngay sau khi trung tâm được đổi tên, ông đã quyết định rút khỏi buổi hòa nhạc.

Chủ tịch Grenell chỉ trích quyết định hủy diễn đêm Giáng sinh của Chuck Redd, đồng thời thông báo sẽ yêu cầu ông bồi thường thiệt hại một triệu USD cho "chiêu trò chính trị này". Gần đây nhất, ban nhạc jazz The Cookers đã hủy biểu diễn tại Trung tâm Trump - Kennedy vào đêm giao thừa.

"Trung tâm Kennedy không đóng cửa vì bất kỳ yêu cầu kỹ thuật hay kết cấu nào", nhân viên khác bình luận. "Mọi thứ đơn giản hơn nhiều. Đây là một cuộc khủng hoảng do chính ông Trump và Grenell tạo ra, và họ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm".

Như Tâm (Theo Washington Post, AFP, Reuters)