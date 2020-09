Cụ ông chấp nhận hơn một tỷ đồng bồi thường oan sai

Vĩnh PhúcÔng Khổng Văn Đệ, 97 tuổi, chấp nhận 1,167 tỷ đồng tiền bồi thường cho 833 ngày bị bắt oan về tội giết người.

Ông Đệ là một trong ba người bị Công an tỉnh Vĩnh Phú (cũ) bắt trong vụ án Giết người xảy ra năm 1980. Sau gần ba năm tạm giam, ba ông được trả tự do, đình chỉ điều tra song phải mang thân phận bị can trong 39 năm. Tháng 10/2019, VKSND tỉnh Vĩnh Phúc xin lỗi công khai ba ông, thừa nhận có những "sai sót dẫn đến hậu quả không ai mong muốn".

Ngày 3/9, lãnh đạo VKSND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết ông Đệ ban đầu yêu cầu bồi thường 5 tỷ 285 triệu đồng. Dựa vào các tài liệu VKS thu thập được và gia đình cung cấp, sau nhiều buổi thương lượng, hai bên thống nhất tiền bồi thường oan sai là 1,167 tỷ đồng.

"Quá trình giải quyết đơn yêu cầu bồi thường, VKS luôn mong muốn sẽ bù đắp được phần nào sự mất mát cho các gia đình bị hàm oan. VKS đang phối hợp với các đơn vị liên quan hoàn thiện thủ tục để Bộ Tài Chính thẩm định và cấp tiền chi trả cho ông Đệ", lãnh đạo VKSND Vĩnh Phúc nói.

Chị Phan Thị Ái Vân, con dâu ông Đệ, cho biết ngay từ giai đoạn đầu thương lượng bồi thường gia đình đã rất thiện chí hợp tác với VKS. Số tiền bồi thường không được như yêu cầu song "gia đình vẫn chấp nhận" bởi vì ông Đệ đã tuổi cao sức yếu, chỉ mong mọi việc sớm được giải quyết.

"Nhà nước đã công khai xin lỗi, thỏa thuận bồi thường cũng xong nên mong mỏi duy nhất của gia đình lúc này là sớm nhận được tiền để bố tôi yên lòng", chị Vân nói.

Ông Khổng Văn Đệ tại buổi xin lỗi oan sai, tháng 10/2019. Ảnh: Phạm Dự.

Liên quan vụ án này, ông Trần Ngọc Chinh, 79 tuổi và người đại diện hợp pháp của ông Trần Trung Thám (đã chết) đã thương thảo nhiều lần với VKSND tỉnh song bất thành. Gia đình hai ông đã quyết định rút yêu cầu bồi thường và nộp đơn khởi kiện ra TAND tỉnh Vĩnh Phúc.

Trong đơn khởi kiện, ông Chinh yêu cầu được bồi thường hơn 12,8 tỷ đồng cho những tổn thất về tinh thần, sức khỏe, thu nhập bị mất... Người đại diện hợp pháp của ông Thám đề nghị bồi thường 25 tỷ đồng.

Theo hồ sơ vụ án, ngày 28/1/1980, tại thôn Vạn Thắng xảy ra vụ giết ông Chu Văn Quản (bí thư chi bộ thôn). Ngày 3/3/1980, ông Chinh, Thám bị khởi tố, bắt. Hai tháng sau đó, ông Thám chết trong trại giam và công an thông báo nguyên nhân do mắc bệnh. Tháng 4/1980, ông Đệ và Nguyễn Đình Ký bị khởi tố, tạm giam với cáo buộc giết người.

Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Vĩnh Phú (nay là tỉnh Vĩnh Phúc) xác định chỉ có một mình Ký gây án. Công an tỉnh Vĩnh Phú ra quyết định đình chỉ điều tra với ông Chinh, Thám và Đệ.

Được trả tự do sau ba năm vướng lao lý, ba ông gửi hàng nghìn lá đơn kêu oan trong nhiều năm.

Ông Trần Ngọc Chinh. Ảnh: Phạm Dự.

5 năm qua, nhiều người bị oan sai đã yêu cầu các cơ quan tố tụng bồi thường song số tiền đạt được thỏa thuận đều thấp hơn mức đề nghị. Năm 2015, ông Nguyễn Thanh Chấn, tỉnh Bắc Giang, yêu cầu tòa bồi thường hơn 9,3 tỷ đồng cho 10 năm ngồi tù oan. Sau 10 tháng thương lượng, ông nhận tiền bồi thường nhiều nhất cả nước với 7,2 tỷ đồng.

Ông Trần Văn Thêm, tỉnh Bắc Ninh, mang thân phận tử tù 44 năm đã yêu cầu bồi thường 15 tỷ đồng cho 6 năm ngồi tù oan. Sau gần 3 năm, năm 2019 ông Thêm nhận 6,7 tỷ đồng.

Phạm Dự