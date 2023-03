Cụ ông bị tắc ruột do nuốt hai quả chà là

Cần ThơÔng cụ 85 tuổi, sau khi nuốt hai quả chà là bị tắc ruột hoàn toàn, đau bụng, nôn ra dịch xanh đen.

Bệnh nhân được đưa đến Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cấp cứu ngày 5/3, sau khoảng hai tuần khó tiêu, đau bụng, nôn ói. Gia đình cho biết cụ có thói quen ăn quả chà là.

Bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân bị tắc ruột chưa rõ nguyên nhân. Khi phẫu thuật thám sát, xử trí tổn thương, bác sĩ phát hiện lòng hỗng tràng của bệnh nhân có hai dị vật gây tắc ruột hoàn toàn. Ê kíp phẫu thuật lấy ra hai quả chà là kích thước 4x2 cm, khâu lại ruột bệnh nhân.

Hiện bệnh nhân tỉnh, dấu hiệu sinh tồn ổn định, vết mổ khô, đã uống được sữa, súp, tiêu hóa tốt, dự kiến xuất viện ngày 14/3.

Hai quả chà là được gắp ra từ ruột bệnh nhân. Ảnh: Thanh Phong

Bác sĩ Bùi Phi Hùng, phẫu thuật viên chính, cho biết dị vật đường tiêu hóa là một trong những cấp cứu phổ biến, chủ yếu gặp ở người cao tuổi và trẻ em. Tỷ lệ mắc dị vật ống tiêu hóa hiện nay là 1-1,2 người/10.000 dân. Trong đó, khoảng 20% dị vật mắc lại ống tiêu hóa trên (từ hầu họng thực quản, dạ dày, tá tràng). Những trường hợp này được xử trí bằng cách nội soi gắp dị vật.

80% ca còn lại dị vật tự đào thải an toàn khỏi ruột. Tuy nhiên, khoảng 1% trường hợp dị vật di chuyển qua môn vị dạ dày gây các biến chứng nguy hiểm như thủng ruột (do dị vật sắc nhọn), tắc ruột (dị vật có kích thước lớn), khối áp xe trong ổ bụng (dị vật xuyên qua thành ruột và di chuyển vào trong khoang phúc mạc). Bệnh nhân thậm chí tử vong do nhiễm trùng, nhiễm độc nặng.

Khi nuốt phải hoặc hóc dị vật cần đến cơ sở y tế ngay để được xử trí kịp thời.

An Bình