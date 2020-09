Cụ ông bị rò bạch huyết vùng bẹn

Hà NộiBệnh nhân nam, 86 tuổi, bị nhiễm trùng vết mổ dẫn đến chảy dịch không màu ở vùng bẹn.

Trước đó ông được bệnh viện tuyến dưới mổ đặt stent can thiệp phình động mạch chủ bụng, dịch chảy từ vết mổ ở bẹn. Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện Đại học Y Hà Nội ngày 27/9, dịch chảy trong, không màu, giống như nước.

Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Ngọc Cương, khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đại học Y Hà Nội, nhận định bệnh nhân bị biến chứng rò bạch huyết qua vết mổ. Biến chứng này ít gặp, có thể tự liền nhờ băng ép và hút liên tục làm khô vết thương. Tuy nhiên, có nhiều bệnh nhân bị rách nhánh lớn hạch bạch huyết, vết thương rất khó liền.

Các bác sĩ hội chẩn chuyên khoa điện quang can thiệp, tim mạch, phẫu thuật tạo hình, quyết định áp dụng phương pháp can thiệp chụp hiện hình đường bạch huyết xác định đường rò và can thiệp nút mạch. Ca can thiệp thành công, vết mổ khô hoàn toàn, tuy nhiên do vùng mất da rộng, cụ ông tiếp tục được mổ chuyển vạt da để bịt vị trí rò.

Theo bác sĩ Cương, biến chứng rò bạch huyết vết mổ có thể xảy ra ở bất kỳ vị trí nào trên cơ thể, trong đó vị trí dễ gặp nhất là vùng bẹn. Đây là vùng tập trung nhiều hạch, các mạch bạch huyết vùng này đường kính lớn hơn vị trí khác. Nếu can thiệp không đúng cách, có thể dẫn đến rò và nhiễm trùng nặng.

Thùy An